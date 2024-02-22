https://uz.sputniknews.ru/20240222/samarkand-nedelya-matematika-rossiya-sotrudnichestvo-42621443.html

В Самарканде прошла Неделя математики, организованная российским вузом

В Самарканде прошла Неделя математики, организованная российским вузом

Ключевым событием Недели математики стало проведение олимпиады для старшеклассников, по ее результатам абитуриенты смогут получить льготы при поступлении в университет.

2024-02-22T11:49+0500

2024-02-22T11:49+0500

2024-02-22T11:49+0500

россия

узбекистан

самарканд

россотрудничество в узбекистане

математика

олимпиада

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Самаркандцы приняли участие в Неделе математики, которая включала в себя олимпиаду для школьников, математические бои для студентов и семинар для преподавателей. Мероприятие организовал российский Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) при поддержке министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, сообщили в пресс-службе вуза.Неделя стартовала с проведения математических боев для студентов-математиков. Победители получили ценные призы."Мероприятия такого рода являются эффективной формой стимулирования творческой молодежи, поддерживают и развивают таланты. Ребята с вдохновением относились к заданиям, а соревновательный дух позволил им справиться со сложными задачами. Выражаем благодарность и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с российскими университетами", — отметил проректор по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета имени Ш. Рашидова Акмал Ахатов, слова которого приводятся в сообщении.Ключевым событием Недели математики стало проведение для школьников 10-11 классов олимпиады СКФУ "45 параллель", по ее результатам абитуриенты смогут получить преференции при поступлении в университет.В программу мероприятий вошли методический семинар для преподавателей Самаркандского госуниверситета и школьных учителей математики. Эксперты СКФУ познакомили узбекских коллег с новыми методами использования искусственного интеллекта в образовательном процессе.Академические сообщества России и Узбекистана поддерживают давние дружеские связи. Центр российского образования в Самарканде, открытый в 2022 году, объединяет 32 университета. Координатором проекта выступает Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ).Российская и узбекская стороны активно развивают разные форматы сотрудничества. Решение о проведении недели математики в Самарканде было принято в декабре прошлого года во время визита узбекистанской делегации в Ставрополь.В Самарканде традиционно высоко развиты точные науки. Абитуриенты из Узбекистана, поступающие в российские вузы, неплохо владеют русским языком и имеют хорошую подготовку в области математики, поэтому обе страны заинтересованы в развитии сотрудничества в области обучения талантливой молодежи. Уже сегодня граждане Узбекистана составляют одну из наиболее многочисленных групп иностранных студентов в СКФУ, отметил ректор университета Дмитрий Беспалов."Совместно с Русским домом мы продолжаем проект "Недели математики", который с успехом прошел в нескольких странах. Отмечу высокий интерес зарубежных партнеров и абитуриентов к российскому образованию, который дает импульс к расширению форм взаимодействия в будущем. Уверен, что подобные проекты мотивируют студентов к освоению инновационных технологий, обеспечивают трансфер российского образования за рубежом", – рассказал он.Мероприятие было организовано при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.

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