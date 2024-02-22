https://uz.sputniknews.ru/20240222/samarkand-nedelya-matematika-rossiya-sotrudnichestvo-42621443.html
В Самарканде прошла Неделя математики, организованная российским вузом
В Самарканде прошла Неделя математики, организованная российским вузом
Ключевым событием Недели математики стало проведение олимпиады для старшеклассников, по ее результатам абитуриенты смогут получить льготы при поступлении в университет.
2024-02-22T11:49+0500
2024-02-22T11:49+0500
2024-02-22T11:49+0500
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узбекистан
самарканд
россотрудничество в узбекистане
математика
олимпиада
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Самаркандцы приняли участие в Неделе математики, которая включала в себя олимпиаду для школьников, математические бои для студентов и семинар для преподавателей. Мероприятие организовал российский Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) при поддержке министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, сообщили в пресс-службе вуза.Неделя стартовала с проведения математических боев для студентов-математиков. Победители получили ценные призы."Мероприятия такого рода являются эффективной формой стимулирования творческой молодежи, поддерживают и развивают таланты. Ребята с вдохновением относились к заданиям, а соревновательный дух позволил им справиться со сложными задачами. Выражаем благодарность и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с российскими университетами", — отметил проректор по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета имени Ш. Рашидова Акмал Ахатов, слова которого приводятся в сообщении.Ключевым событием Недели математики стало проведение для школьников 10-11 классов олимпиады СКФУ "45 параллель", по ее результатам абитуриенты смогут получить преференции при поступлении в университет.В программу мероприятий вошли методический семинар для преподавателей Самаркандского госуниверситета и школьных учителей математики. Эксперты СКФУ познакомили узбекских коллег с новыми методами использования искусственного интеллекта в образовательном процессе.Академические сообщества России и Узбекистана поддерживают давние дружеские связи. Центр российского образования в Самарканде, открытый в 2022 году, объединяет 32 университета. Координатором проекта выступает Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ).Российская и узбекская стороны активно развивают разные форматы сотрудничества. Решение о проведении недели математики в Самарканде было принято в декабре прошлого года во время визита узбекистанской делегации в Ставрополь.В Самарканде традиционно высоко развиты точные науки. Абитуриенты из Узбекистана, поступающие в российские вузы, неплохо владеют русским языком и имеют хорошую подготовку в области математики, поэтому обе страны заинтересованы в развитии сотрудничества в области обучения талантливой молодежи. Уже сегодня граждане Узбекистана составляют одну из наиболее многочисленных групп иностранных студентов в СКФУ, отметил ректор университета Дмитрий Беспалов."Совместно с Русским домом мы продолжаем проект "Недели математики", который с успехом прошел в нескольких странах. Отмечу высокий интерес зарубежных партнеров и абитуриентов к российскому образованию, который дает импульс к расширению форм взаимодействия в будущем. Уверен, что подобные проекты мотивируют студентов к освоению инновационных технологий, обеспечивают трансфер российского образования за рубежом", – рассказал он.Мероприятие было организовано при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.
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самарканд неделя математики россия вуз олимпиада старшеклассники
самарканд неделя математики россия вуз олимпиада старшеклассники
В Самарканде прошла Неделя математики, организованная российским вузом
Ключевым событием Недели математики стало проведение олимпиады для старшеклассников, по ее результатам абитуриенты смогут получить льготы при поступлении в университет.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Самаркандцы приняли участие в Неделе математики, которая включала в себя олимпиаду для школьников, математические бои для студентов и семинар для преподавателей. Мероприятие организовал российский Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) при поддержке министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана, сообщили в пресс-службе вуза.
Неделя стартовала с проведения математических боев для студентов-математиков. Победители получили ценные призы.
"Мероприятия такого рода являются эффективной формой стимулирования творческой молодежи, поддерживают и развивают таланты. Ребята с вдохновением относились к заданиям, а соревновательный дух позволил им справиться со сложными задачами. Выражаем благодарность и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с российскими университетами", — отметил проректор по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета имени Ш. Рашидова Акмал Ахатов, слова которого приводятся в сообщении.
Ключевым событием Недели математики стало проведение для школьников 10-11 классов олимпиады СКФУ "45 параллель", по ее результатам абитуриенты смогут получить преференции при поступлении в университет.
"В прошлом году наш университет получил федеральный грант на обучение иностранных студентов по программам магистратуры. Благодаря ему наш факультет сможет принять по квоте бесплатно несколько талантливых ребят из Узбекистана. Мы рассчитываем на то, что наша студенческая олимпиада по математике поможет отобрать способных ребят", – рассказала декан факультета математики и компьютерных наук имени профессора Н.И. Червякова СКФУ Татьяна Гробова.
В программу мероприятий вошли методический семинар для преподавателей Самаркандского госуниверситета и школьных учителей математики. Эксперты СКФУ познакомили узбекских коллег с новыми методами использования искусственного интеллекта в образовательном процессе.
Академические сообщества России и Узбекистана поддерживают давние дружеские связи. Центр российского образования в Самарканде, открытый в 2022 году, объединяет 32 университета. Координатором проекта выступает Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ).
Российская и узбекская стороны активно развивают разные форматы сотрудничества. Решение о проведении недели математики в Самарканде было принято в декабре прошлого года во время визита узбекистанской делегации в Ставрополь.
В Самарканде традиционно высоко развиты точные науки. Абитуриенты из Узбекистана, поступающие в российские вузы, неплохо владеют русским языком и имеют хорошую подготовку в области математики, поэтому обе страны заинтересованы в развитии сотрудничества в области обучения талантливой молодежи. Уже сегодня граждане Узбекистана составляют одну из наиболее многочисленных групп иностранных студентов в СКФУ, отметил ректор университета Дмитрий Беспалов.
"Совместно с Русским домом мы продолжаем проект "Недели математики", который с успехом прошел в нескольких странах. Отмечу высокий интерес зарубежных партнеров и абитуриентов к российскому образованию, который дает импульс к расширению форм взаимодействия в будущем. Уверен, что подобные проекты мотивируют студентов к освоению инновационных технологий, обеспечивают трансфер российского образования за рубежом", – рассказал он.
Мероприятие было организовано при поддержке представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.