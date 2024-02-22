https://uz.sputniknews.ru/20240222/sputnik-pro-uchebnyy-modul-tashkent-42625196.html
Как говорить о важных проблемах, используя современные форматы
Как говорить о важных проблемах, используя современные форматы
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" проведет в Ташкенте учебный модуль SputnikPRO
2024-02-22T14:01+0500
2024-02-22T14:01+0500
2024-02-22T14:27+0500
sputnikpro
ташкент
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Участники учебного модуля SputnikPRO, который пройдет в Ташкенте 28 февраля, научатся говорить о важных проблемах, используя современные форматы.Его проведет заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.Речь также пойдет о трендах в медиа.Мероприятие состоится в 10.00 по адресу: Ташкент, ул. Лутфий, дом 8, в здании факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков (УзГУМЯ), аудитория № 127.Желающие в нем участвовать могут обратиться по номеру +99891 008 12 14.Для справки: SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов. Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран.
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ташкент учебный модуль sputnikpro заместитель главного редактора миа "россия сегодня"
ташкент учебный модуль sputnikpro заместитель главного редактора миа "россия сегодня"
Как говорить о важных проблемах, используя современные форматы
14:01 22.02.2024 (обновлено: 14:27 22.02.2024)
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" проведет в Ташкенте учебный модуль SputnikPRO.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Участники учебного модуля SputnikPRO, который пройдет в Ташкенте 28 февраля, научатся говорить о важных проблемах, используя современные форматы.
Его проведет заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.
Речь также пойдет о трендах в медиа.
Мероприятие состоится в 10.00 по адресу: Ташкент, ул. Лутфий, дом 8, в здании факультета международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков (УзГУМЯ), аудитория № 127.
Желающие в нем участвовать могут обратиться по номеру +99891 008 12 14.
Для справки: SputnikPro — международный просветительский проект в области медиа, инициированный агентством Sputnik. Это система уникальных семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров, экспертов и ведущих специалистов агентства для журналистов, пресс-секретарей, блогеров и студентов старших курсов профильных отделений вузов.
Учебные модули SputnikPro в очном формате прошли уже в 24 странах: от Армении до Индии, от Греции до Китая. Всего с марта 2018 года в проекте приняли участие более 6 000 человек из 80 стран.