ВВП в ЕАЭС достиг $2,4 трлн в 2023 году
13:00 23.02.2024 (обновлено: 13:23 23.02.2024)
© Foto : Евразийская экономическая комиссия
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Также по данным аналитиков ЕЭК в Евразийском экономическом союзе выросло промышленное производство, объем выполненных строительных работ и оборот розничной торговли.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. ВВП в ЕАЭС в январе –декабре 2023 года увеличился на 3,8% и достиг $2,4 трлн, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
Департамент статистики ЕЭК опубликовал аналитический обзор по основным социально-экономическим показателям Евразийского экономического союза.
"В январе – декабре 2023 года отмечен рост промышленного производства ЕАЭС на 3,7%, объема выполненных строительных работ – на 8,6%, оборота розничной торговли – на 6,6%. Валовой внутренний продукт за январь – декабрь 2023 года, по предварительной оценке, составил 2 391,9 млрд долларов США (103,8% к уровню января – декабря 2022 года)", — указано в документе.
Рост грузооборота за этот период:
в Кыргызстане —8,2%;
в Казахстане — 3,1%.
Рост пассажирооборота:
в Армении — 63,3%;
в России — 12,8%;
в Казахстане — 10,3%;
в Кыргызстане — 8,7%;
в Беларуси — 7,8%.
Уровень зарегистрированной безработицы по ЕАЭС составил 0,8% численности рабочей силы.