https://uz.sputniknews.ru/20240223/eaeu-vvp-rost-2023-42634296.html

ВВП в ЕАЭС достиг $2,4 трлн в 2023 году

ВВП в ЕАЭС достиг $2,4 трлн в 2023 году

Также по данным аналитиков ЕЭК, в Евразийском экономическом союзе выросло промышленное производство, объем выполненных строительных работ и оборот розничной торговли.

2024-02-23T13:00+0500

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. ВВП в ЕАЭС в январе –декабре 2023 года увеличился на 3,8% и достиг $2,4 трлн, сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).Департамент статистики ЕЭК опубликовал аналитический обзор по основным социально-экономическим показателям Евразийского экономического союза.Рост грузооборота за этот период:Рост пассажирооборота:Уровень зарегистрированной безработицы по ЕАЭС составил 0,8% численности рабочей силы.

https://uz.sputniknews.ru/20240221/eaeu-strany-yug-torgovlya-42608513.html

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