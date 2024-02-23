Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20240223/kakie-produkty-nelzya-razogrevat-v-mikrovolnovke-42634912.html
Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
Диетолог рассказала, что СВЧ-излучение может менять структуру жиров
2024-02-23T22:07+0500
2024-02-23T22:07+0500
это интересно
мнение эксперта
продукты
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/05/22081042_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e950d2faae7498a5cc6f83f4fce6e7b4.jpg
СВЧ-печь, существенно экономит время людей, живущих в стремительном темпе. Не нужно стоять у плиты, доводя еду до нужной температуры на сковороде, в маленькой кастрюльке либо на водяной бане. Микроволновка разогреет блюдо за считанные секунды. Однако, есть ряд продуктов, которые таким образом греть нельзя, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.По ее словам, СВЧ-излучение может менять структуру жиров."Продукты, содержащие жиры, опасно греть в микроволновке. Микроволновка – это разогревание с помощью микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут менять химическую структуру жиров. Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры (вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров, – ред.). Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания. Жиры животного происхождения, находящиеся в молоке, будут подвергаться химическому изменению", – объяснила специалист.Также она предупредила, что фастфуд, в котором уже содержатся трансжиры, при разогревании в микроволновке может становиться токсичным.Вместо микроволновки для разогрева таких продуктов лучше воспользоваться газовой или электрической плитой, однако подогревать лучше только один раз, избегая повторного разогрева, отметила диетолог. "Есть специальные подогреватели для детского питания. Все остальное разогревается на плите, электрической или газовой. Это не является опасным, если это первичный разогрев охлажденных продуктов. Если это повторный разогрев, он неполезен для любого продукта питания, даже для воды. При разогревании более одного раза разрушаются молекулы жиров, белков и углеводов. Мы получаем продукт с частичной или полной потерей ценности. Он становится бесполезным, как минимум это будут выброшенные деньги", – резюмировала Римма Мойсенко.
https://uz.sputniknews.ru/20240221/produkty-kantserogeny-vrach-rekomendatsii-42606448.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/05/22081042_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_142b991a82982e4dc0a3d132a32acf03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
продукты микроволновка разогрев свч-излучение структура жиров
продукты микроволновка разогрев свч-излучение структура жиров

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

22:07 23.02.2024
© Sputnik / Александр КряжевСтудентка Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в своей комнате в общежитии вуза. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в России образовательные учреждения перешли на удалённый режим обучения.
Студентка Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в своей комнате в общежитии вуза. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в России образовательные учреждения перешли на удалённый режим обучения. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.02.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
Подписаться
Диетолог рассказала, что СВЧ-излучение может менять структуру жиров.
СВЧ-печь, существенно экономит время людей, живущих в стремительном темпе. Не нужно стоять у плиты, доводя еду до нужной температуры на сковороде, в маленькой кастрюльке либо на водяной бане. Микроволновка разогреет блюдо за считанные секунды. Однако, есть ряд продуктов, которые таким образом греть нельзя, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.
По ее словам, СВЧ-излучение может менять структуру жиров.
"Продукты, содержащие жиры, опасно греть в микроволновке. Микроволновка – это разогревание с помощью микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут менять химическую структуру жиров. Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры (вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров, – ред.). Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания. Жиры животного происхождения, находящиеся в молоке, будут подвергаться химическому изменению", – объяснила специалист.
Также она предупредила, что фастфуд, в котором уже содержатся трансжиры, при разогревании в микроволновке может становиться токсичным.
"Особенно опасно разогревать в микроволновке те продукты, которые являются фастфудом. Если натуральные жиры при воздействии микроволн могут превращаться в трансжиры, то трансжиры в фастфуде могут переходить в токсическую форму. К тому же фастфуд – это кот в мешке, мы не знаем, что там есть на самом деле, какие уже могут быть токсичные вещества в его составе. А вот углеводы, например, хлеб или крупы без жира, можно разогревать", – добавила Мойсенко.
Вместо микроволновки для разогрева таких продуктов лучше воспользоваться газовой или электрической плитой, однако подогревать лучше только один раз, избегая повторного разогрева, отметила диетолог.
"Есть специальные подогреватели для детского питания. Все остальное разогревается на плите, электрической или газовой. Это не является опасным, если это первичный разогрев охлажденных продуктов. Если это повторный разогрев, он неполезен для любого продукта питания, даже для воды. При разогревании более одного раза разрушаются молекулы жиров, белков и углеводов. Мы получаем продукт с частичной или полной потерей ценности. Он становится бесполезным, как минимум это будут выброшенные деньги", – резюмировала Римма Мойсенко.
Россельхознадзор ограничил экспорт колбасы в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.02.2024
Это интересно
Врач назвала топ-7 канцерогенных продуктов
21 февраля, 22:07
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0