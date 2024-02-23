Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
© Sputnik / Александр КряжевСтудентка Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) в своей комнате в общежитии вуза. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в России образовательные учреждения перешли на удалённый режим обучения.
© Sputnik / Александр Кряжев
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Диетолог рассказала, что СВЧ-излучение может менять структуру жиров.
СВЧ-печь, существенно экономит время людей, живущих в стремительном темпе. Не нужно стоять у плиты, доводя еду до нужной температуры на сковороде, в маленькой кастрюльке либо на водяной бане. Микроволновка разогреет блюдо за считанные секунды. Однако, есть ряд продуктов, которые таким образом греть нельзя, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.
По ее словам, СВЧ-излучение может менять структуру жиров.
"Продукты, содержащие жиры, опасно греть в микроволновке. Микроволновка – это разогревание с помощью микроволн, которые воздействуют на молекулы и могут менять химическую структуру жиров. Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры (вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров, – ред.). Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания. Жиры животного происхождения, находящиеся в молоке, будут подвергаться химическому изменению", – объяснила специалист.
Также она предупредила, что фастфуд, в котором уже содержатся трансжиры, при разогревании в микроволновке может становиться токсичным.
"Особенно опасно разогревать в микроволновке те продукты, которые являются фастфудом. Если натуральные жиры при воздействии микроволн могут превращаться в трансжиры, то трансжиры в фастфуде могут переходить в токсическую форму. К тому же фастфуд – это кот в мешке, мы не знаем, что там есть на самом деле, какие уже могут быть токсичные вещества в его составе. А вот углеводы, например, хлеб или крупы без жира, можно разогревать", – добавила Мойсенко.
Вместо микроволновки для разогрева таких продуктов лучше воспользоваться газовой или электрической плитой, однако подогревать лучше только один раз, избегая повторного разогрева, отметила диетолог.
"Есть специальные подогреватели для детского питания. Все остальное разогревается на плите, электрической или газовой. Это не является опасным, если это первичный разогрев охлажденных продуктов. Если это повторный разогрев, он неполезен для любого продукта питания, даже для воды. При разогревании более одного раза разрушаются молекулы жиров, белков и углеводов. Мы получаем продукт с частичной или полной потерей ценности. Он становится бесполезным, как минимум это будут выброшенные деньги", – резюмировала Римма Мойсенко.
21 февраля, 22:07