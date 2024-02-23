https://uz.sputniknews.ru/20240223/mirziyoyev-prezentatsiya-programmy-it-sfera-42633081.html

В Узбекистане реализуют три новые программы в IT-сфере — подробности

В Узбекистане реализуют три новые программы в IT-сфере — подробности

Их реализация позволит привлечь в регионы организации-экспортеры IT-услуг, обучить молодежь, женщин и лиц с инвалидностью информационным технологиям, содействовать отечественным IT-компаниям в выходе на мировой рынок

2024-02-23T10:54+0500

2024-02-23T10:54+0500

2024-02-23T11:13+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

it-технологии

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию инфраструктуры и экспорта IT-услуг, предусматривающих реализацию трех новых программ в данной сфере, сообщает пресс-служба президента.Соответствующее поручение глава республики дал на видеоселекторном совещании в Минцифре в декабре прошлого года.Как отмечалось, сегодня количество резидентов IT-парка достигло 1,7 тыс., в них работают 26 тыс. человек. В Стратегии "Узбекистан – 2030" предусмотрено увеличение числа резидентов в 10 раз, количества рабочих мест до 100 тыс., а также доведение объема экспорта в отрасли до $5 млрд.Для этого предлагают внедрить программу "Zero Risk", направленную на широкое привлечение в регионы организаций-экспортеров IT-услуг. Участвующим в программе предприятиям на основе рекомендации IT-парка будут бесплатно предоставлять на срок до одного года неиспользуемые гособъекты. По истечении этого срока заключается прямой договор аренды. Кроме того, IT-парк будет предоставлять на такой же срок в бесплатное пользование технику и оборудование. "Для развития деятельности этих предприятий также предусмотрен ряд льгот. Так, будут компенсироваться до 50% расходов участников программы на наем и повышение квалификации работников", — говорится в сообщении.Кроме того, планируется осуществление программы "Local to Global" по содействию отечественным IT-компаниям в выходе на мировой рынок. Предусматривается компенсация до 50% расходов на эти цели, в том числе на участие в международных выставках и приглашение иностранных экспертов.Также президенту рассказали о проекте "цифровой инклюзивности". В его рамках молодежь, женщины и лица с инвалидностью обучат навыкам оказания IT-услуг. Планируют создать 9 тыс. рабочих мест, в том числе обеспечить занятость около 5 тыс. женщин и лиц с инвалидностью.В целом по итогам проекта "цифровой инклюзивности" обеспечат работой 25 тыс. человек.Глава республики одобрил эти предложения, дав дополнительные указания по их эффективной реализации.

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