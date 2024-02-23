https://uz.sputniknews.ru/20240223/mirziyoyev-ukaz-molodej-biznes-podderjka-42635954.html

Кредиты, конкурсы, зарубежные стажировки — в Узбекистане поддержат молодежный бизнес

Кредиты, конкурсы, зарубежные стажировки — в Узбекистане поддержат молодежный бизнес

Особое внимание уделят проектам и идеям молодых предпринимателей с инвалидностью. Ответственные за выполнение поставленных задач — Агентство по делам молодежи

2024-02-23T15:11+0500

2024-02-23T15:11+0500

2024-02-23T17:47+0500

общество

агентство по делам молодежи

молодежь

торгово-промышленная палата узбекистана

предприниматели

указ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В Узбекистане усилят поддержку молодых предпринимателей, соответствующие меры определены в Указе президента "О государственной программе по реализации стратегии "Узбекистан-2030" в "Год поддержки молодежи и бизнеса".В частности, на развитие молодежного предпринимательства направят не менее 40% кредитов, выделяемых в рамках программы семейного предпринимательства.С 1 июня 2024 года в республике начнут проводить конкурсы "Молодой предприниматель". Их организацией, а также конкурсным отбором перспективных бизнес-проектов и идей молодежи на уровне махаллей, районов, областей и республики займется Агентство по делам молодежи. Особое внимание при этом будут уделять идеям молодых предпринимателей с особыми потребностями.На реализацию каждого проекта, прошедшего республиканский отбор, выделят льготные кредиты до 1000-кратного размера базовой расчетной величины.Авторы лучших бизнес-проектов и идей повысят квалификацию за рубежом за счет Фонда поддержки молодых предпринимателей.Помимо Агентства по делам молодежи решение этих задач возложили на Торгово-промышленную палату и Ассоциацию инвалидов Узбекистана. Вместе с тем, стимулировать в данном направлении планируют не только молодежь: в рамках "Программы поддержки бизнеса" до конца 2024 года создадут необходимые условия, чтобы привлечь к занятию бизнесом 2 млн граждан и обеспечить занятость 5 млн человек путем создания новых рабочих мест.

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