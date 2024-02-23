https://uz.sputniknews.ru/20240223/uzbekistan-gospredpriyatiya-aviatsiya-transformatsiya-42631873.html

В Узбекистане еще 4 аэропорта передадут в частное управление и модернизируют

В Узбекистане еще 4 аэропорта передадут в частное управление и модернизируют

Также в текущем году количество авиарейсов планируют увеличить на 20%. Вместе старых самолетов с высоким расходом топлива республика закупит современные экономичные воздушные суда

2024-02-23T09:47+0500

2024-02-23T09:47+0500

2024-02-23T12:17+0500

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узбекистан

аэропорт

аэропорт бухара

uzbekistan airports

авиакомпания uzbekistan airways

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Аэропорты Бухары, Намангана, Ургенча и Андижана передадут в частное управление и модернизируют. Это предусмотрено мерами по трансформации государственных предприятий в сфере авиации, с презентацией которых ознакомился Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента.В стратегии Узбекистана до 2030 года планируется увеличить количество авиаперевозок в четыре раза. Для этого годовые темпы роста в отрасли должны составлять не менее 20%. Это требует системной работы в области инфраструктуры, управления, цен и качества.Как отмечалось, в настоящее время цены на авиабилеты в республике относительно высоки. Количество как внутренних, так и международных рейсов недостаточно для удовлетворения имеющегося спроса. Основная часть полетов по-прежнему приходится на аэропорты Ташкента и Самарканда. Возможности аэропортов по обслуживанию воздушных судов и пассажиров ограничены, дополнительные услуги составляют всего лишь 7%от их общего дохода. Транзитный потенциал аэропортов Ташкента, Навои и Намангана не используют в полной мере.В связи с этим, главе республике представили планы на 2024 год по ускорению процессов трансформации в акционерных обществах "Uzbekistan Airways" и "Uzbekistan Airports", расширению сервиса и увеличению доходов."В частности, начнется процесс получения международного кредитного рейтинга для национальной авиакомпании и ее выхода на IPO. Аэропорты Бухары, Намангана, Ургенча и Андижана будут переданы в частное управление и модернизированы. В текущем году количество рейсов планируется увеличить на 20%", — говорится в сообщении.Вместе с тем, предусмотрены меры по сокращению расходов в отрасли на 20%. Будут проданы старые самолеты с высоким расходом топлива и закуплены современные экономичные воздушные суда. Существенно снизить расход топлива позволит выбор оптимальных маршрутов полетов по 72 направлениям. Неиспользуемые и нерентабельные активы выставят на продажу.Мирзиёев поручил ответственным лицам утвердить программу сокращения расходов, повысить конкурентоспособность услуг, ускорить проекты частного партнерства.Кроме того, он подчеркнул необходимость увеличения дополнительных услуг в аэропортах, развития техобслуживания самолетов в аэропорту Навои и полного использования его потенциала. Также речь шла о привлечении иностранных квалифицированных специалистов в государственные авиакомпании и повышении качества подготовки кадров.

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