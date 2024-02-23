https://uz.sputniknews.ru/20240223/uzbekistan-gosprogramma-strategiya-2030-42633935.html

Утверждена Госпрограмма по реализации Стратегии "Узбекистан – 2030" в 2024 году

Утверждена Госпрограмма по реализации Стратегии "Узбекистан – 2030" в 2024 году

План практических мероприятий состоит из 5 направлений и в общей сложности 100 целей

2024-02-23T11:55+0500

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2024-02-23T11:55+0500

узбекистан

общество

госпрограмма

стратегия

указ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В республике принят Указ президента "О Государственной программе по реализации Стратегии "Узбекистан – 2030" в "Год поддержки молодежи и бизнеса", сообщает Минюст.Документом утверждены в разрезе направлений:План практических мероприятий состоит из следующих 5 направлений и в общей сложности 100 целей:Предварительно проект указа президента о реализации госпрограммы в текущем году прошел общественное обсуждение.

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узбекистан, общество, госпрограмма, стратегия, указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев