https://uz.sputniknews.ru/20240223/uzbekistan-gosprogramma-strategiya-2030-42633935.html
Утверждена Госпрограмма по реализации Стратегии "Узбекистан – 2030" в 2024 году
Утверждена Госпрограмма по реализации Стратегии "Узбекистан – 2030" в 2024 году
План практических мероприятий состоит из 5 направлений и в общей сложности 100 целей
2024-02-23T11:55+0500
2024-02-23T11:55+0500
2024-02-23T11:55+0500
узбекистан
общество
госпрограмма
стратегия
указ
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. В республике принят Указ президента "О Государственной программе по реализации Стратегии "Узбекистан – 2030" в "Год поддержки молодежи и бизнеса", сообщает Минюст.Документом утверждены в разрезе направлений:План практических мероприятий состоит из следующих 5 направлений и в общей сложности 100 целей:Предварительно проект указа президента о реализации госпрограммы в текущем году прошел общественное обсуждение.
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узбекистан, общество, госпрограмма, стратегия, указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
узбекистан, общество, госпрограмма, стратегия, указ, президент узбекистана, шавкат мирзиёев
Утверждена Госпрограмма по реализации Стратегии "Узбекистан – 2030" в 2024 году
План практических мероприятий состоит из 5 направлений и в общей сложности 100 целей.
ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik.
В республике принят Указ президента "О Государственной программе по реализации Стратегии "Узбекистан – 2030" в "Год поддержки молодежи и бизнеса", сообщает
Минюст.
Документом утверждены в разрезе направлений:
планы практических мероприятий на 2024 год;
перечни проектов нормативно-правовых актов, подлежащих разработке в 2024 году.
План практических мероприятий состоит из следующих 5 направлений и в общей сложности 100 целей:
создание достойных условий каждому человеку для реализации своего потенциала;
обеспечение благосостояния населения за счет устойчивого экономического роста;
экономия водных ресурсов и охрана окружающей среды;
обеспечение верховенства закона, организации государственного управления, ориентированного на служение народу;
последовательное продолжение политики, основанной на принципе "Безопасное и миролюбивое государство".
Предварительно проект указа президента о реализации госпрограммы в текущем году прошел общественное обсуждение.