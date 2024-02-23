https://uz.sputniknews.ru/20240223/uzbekistan-memorandum-fitjital-sport-42637255.html

Узбекистан первым подписал Меморандум с Международной федерацией фиджитал-спорта

Узбекистан первым подписал Меморандум с Международной федерацией фиджитал-спорта

Подписание прошло в рамках пребывания делегации Узбекистана на "Играх будущего"в Казани

2024-02-23T16:16+0500

2024-02-23T16:16+0500

2024-02-23T16:16+0500

спорт

узбекистан

казань

турнир

россия

делегация

меморандум

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ТАШКЕНТ, 23 фев — Sputnik. Федерация фиджитал-спорта Узбекистана подписала Меморандум о сотрудничестве с Международной федерацией фиджитал-спорта, сообщает пресс-служба НОК.Делегация Узбекистана в ходе пребывания на "Играх Будущего" в Казани провела встречи с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко и президентом Международной федерации фиджитал-спорта Рене Фазелем.В свою очередь руководитель Федерации фиджитал-спорта Узбекистана Олег Пекось сообщил, что узбекская сторона рада поддержать такую новую инициативу в мире спорта. Также он рассказал, что возглавляемая им структура создана месяц назад, и фиджитал-движение в республике активно развивается.Речь шла и об укреплении спортивной инфраструктуры республики на примере строящегося Олимпийского городка.Напомним, что "Игры Будущего" проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Масштабный международный турнир включает в себя гибридные спортивные состязания в классических видах спорта и их компьютерную симуляцию. Состязаются около 300 команд из более чем 100 стран, в том числе из Узбекистана.В торжественной церемонии открытия турнира "Игры Будущего" вместе с лидерами России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана принял участие Шавкат Мирзиёев. Он предложил провести соревнования 2026 года в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20240221/tseremoniya-otkrytiya-pervyx-v-istorii-igr-buduschego-v-kazani-onlayn-translyatsiya-42615605.html

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