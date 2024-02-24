https://uz.sputniknews.ru/20240224/uzbekistan-molodej-rabota-promyshlennyy-proyekt-42640367.html

В Узбекистане 100 тыс. молодых людей могут получить работу в новых промпроектах

В Узбекистане 100 тыс. молодых людей могут получить работу в новых промпроектах

Об этих и других планах ответственные лица сообщили Шавкату Мирзиёеву на прошедшем совещании, посвященном обеспечению занятости молодежи

2024-02-24T10:26+0500

2024-02-24T10:26+0500

2024-02-24T11:30+0500

узбекистан

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совещание

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В Узбекистане 100 тыс. молодых людей могут получить работу в новых промышленных проектах, 150 тыс. — в сфере услуг, 200 тыс. — через легализацию рабочих мест и самозанятость, сообщает пресс-служба главы государства.В этом году предстоит обеспечить занятость 925 тысяч юношей и девушек. Кроме того, 300 тысяч молодых людей окончат колледжи, техникумы и высшие учебные заведения, отметили в ходе совещания с президентом.Обсудили также вопросы трудоустройства, обучения молодежи современным профессиям и привлечения ее к предпринимательству.В настоящее время перспективной областью для молодежи являются цифровые технологии. Поэтому в государственной программе предусмотрена реализация проекта "Два программиста из каждой махалли". Кроме того, планируется обеспечить занятость 70 тысяч молодых людей в сфере информационных технологий.Для этого необходимо выявить способных юношей и девушек, помочь им в изучении IT-специальностей и иностранных языков, хокимам даны соответствующие указания.Через проект "Ибрат фарзандлари" Агентства по делам молодежи один миллион детей бесплатно обучат иностранным языкам. Кроме того, молодым людям, обучающимся на частных курсах и получившим сертификат уровня "C1", будут возмещаться расходы на обучение, а за получение сертификата уровня "B2" по немецкому, французскому, корейскому, японскому и китайскому языкам – расходы на получение сертификата. Еще одно нововведение – будут покрываться не только расходы на сдачу экзамена за сертификат, но и шестимесячная плата за обучение.В рамках проекта "Устоз" 250 тысяч молодых людей обучат 30 современным профессиям, таким как маркетинг, реклама, электронная торговля, IT-дизайн.В сфере сельского хозяйства также имеются широкие возможности для обеспечения занятости населения. Отмечено, что для эффективного распределения земель будет применяться новый порядок. Так, хокимы районов будут отвечать за выделение участков в местах с хорошим водоснабжением. Махаллинская "семерка" будет предлагать, сколько земли выделить каждому молодому человеку. Получившие землю молодые люди пройдут обучение выращиванию высокоурожайных экспортных культур в "Школе фермеров" Агробанка. На совещании также рассмотрели исполнение указа "О дополнительных мерах по совершенствованию порядка предоставления в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения" от 18 января текущего года. Документом определено выставление на онлайн-аукцион 15 тысяч 626 гектаров сельскохозяйственных земель в 156 районах.Глава государства подчеркнул важность выделения этих земель в местах, близких к населенным пунктам, с хорошим водоснабжением и плодородием, для выращивания экспортоориентированных культур на основе кооперации. Перед хокимами поставлена задача расширить работу по освоению земель и созданию на их базе рабочих мест.

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