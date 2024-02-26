https://uz.sputniknews.ru/20240226/rossiya-voyennyye-unichtojeniye-vsu-soledar-42657688.html

Российские военные уничтожают эшелонированную оборону ВСУ под Соледаром

Российские военные уничтожают эшелонированную оборону ВСУ под Соледаром

Для эффективного выполнения боевых задач на разных рубежах обороны применяют различные виды вооружения

2024-02-26T10:49+0500

2024-02-26T10:49+0500

2024-02-26T10:49+0500

спецоперация россии по защите донбасса

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всу

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Мотострелки 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск, работают по стратегии уничтожения эшелонированной обороны противника под Соледаром на Артемовском участке фронта в Донбассе, сообщает РИА Новости.В районе Соледара на Артемовском направлении вблизи линии боевого соприкосновения военнослужащие РФ работают по противнику, расположенному на разных рубежах обороны: на расстоянии до 30 километров действуют "Ураган" и "Град", на расстоянии до 10 километров работают танки и артиллерия, на расстоянии до двух километров — пехота из гранатометов."С учетом того, что противник ведет глубокую эшелонированную оборону, мы, соответственно, боремся с первым эшелоном, в данном случае с утра мы наблюдали брожение противника. По позициям применили АГС (автоматический гранатомет станковый — ред.), добавили крупнокалиберным пулеметом, когда противник сделал попытку спрятаться в укрытие, мы применили ПТРК "Метис", — рассказал командир роты с позывным "Аргуна".По его словам, все эти мероприятия проводятся круглосуточно с учетом постоянно меняющейся обстановки на переднем крае. "Мы передаем эстафетную палочку, соответственно, наши коллеги сзади — это артиллерия, которая тоже наносит удары по противнику, который находится во втором и третьем эшелонах... Так что в данном случае эта связка взаимодействия между нами и артиллерийскими подразделениями, она проводится ежедневно", — добавил боец.В свою очередь, командир артиллерийской батареи с позывным "Ураган" рассказал, что его подразделение ведет огонь по противнику, в том числе из орудия "Нона-К"."В первую очередь мы поддерживаем наш батальон, пехоту — "царицу полей" — и, соответственно, выполняем все поставленные задачи, которые нужны будут для поддержания пехоты", — добавил он.Его сослуживец, командир танкового взвода с позывным "Скорпион" объяснил, что танкисты работают по противнику на различных расстояниях."Мы танкисты, мы работаем и прямой наводкой, и с закрытых огневых позиций, уничтожаем врагов. Каждый выполняет свою задачу, пехота, соответственно, она уничтожает врага до двух километров, мы подъезжаем на прямую наводку на два километра (от противника — ред.) отработать, можем с навеса от семи до девяти километров", — уточнил "Скорпион".Офицер с позывным "Терек" рассказал, что в зоне ответственности его подразделения — уничтожение противника на дальних эшелонах обороны ВСУ, в районах ожидания и сосредоточения личного состава."Как правило, перекрываем второй, третий эшелон противника, где обычно происходит ротация личного состава, подвоз боеприпасов, район ожидания, район сосредоточения, то есть все практически тыловой районы в основном … которые в принципе не досягают пехотные средства артиллерии… То есть все, что не достает батальон своими средствами, мы перекрываем", — заключил "Терек". Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что силы РФ создали сплошную линию обороны по всему фронту протяженностью 2 тыс. километров, благодаря которой удалось остановить летом украинское контрнаступление, данная стратегия принадлежит Владимиру Путину.

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россия военные соледар выполнение боевые задачи разные рубежи обороны различные виды вооружения