https://uz.sputniknews.ru/20240226/uzbekistan-luk-dubay-postavki-42669697.html
В торговых сетях Дубая появится лук из Узбекистана
В торговых сетях Дубая появится лук из Узбекистана
Договоренности о поставке в ОАЭ плодоовощной продукции и зернобобовых культур из Узбекистана достигнуты в ходе международной выставки продуктов питания и напитков "Gulfood 2024"
2024-02-26T18:18+0500
2024-02-26T18:18+0500
2024-02-26T18:19+0500
торговля
узбекистан
оаэ
лук
поставки
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плодоовощная продукция
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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В торговых сетях Дубая появится репчатый лук из Узбекистана, сообщает Агентство по карантину и защите растений при Минсельхозе.Первую партию — 48 тонн продукции, выращенной в Ташкентской и Бухарской областях республики, уже доставили до места назначения на основании фитосанитарного сертификата.В настоящее время осуществляется доставка двумя фурами еще одной такой же партии.Договоренностей о поставке для гостиничного сектора ОАЭ плодоовощной продукции и зернобобовых культур из Узбекистана достигли в ходе международной выставки продуктов питания и напитков "Gulfood 2024", которая проходила в Дубае с 19 по 23 февраля. Стороны подписали более 10 контрактов.Узбекские селекционеры вывели новый сорт лука
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узбекистан лук страны поставки договоренности оаэ плодоовощная продукция зернобобовые культуры
узбекистан лук страны поставки договоренности оаэ плодоовощная продукция зернобобовые культуры
В торговых сетях Дубая появится лук из Узбекистана
18:18 26.02.2024 (обновлено: 18:19 26.02.2024)
Договоренности о поставке в ОАЭ плодоовощной продукции и зернобобовых культур из РУз достигнуты в ходе международной выставки продуктов питания и напитков "Gulfood 2024".
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik.
В торговых сетях Дубая появится репчатый лук из Узбекистана, сообщает
Агентство по карантину и защите растений при Минсельхозе.
Первую партию — 48 тонн продукции, выращенной в Ташкентской и Бухарской областях республики, уже доставили до места назначения на основании фитосанитарного сертификата.
В настоящее время осуществляется доставка двумя фурами еще одной такой же партии.
Договоренностей о поставке для гостиничного сектора ОАЭ плодоовощной продукции и зернобобовых культур из Узбекистана достигли в ходе международной выставки продуктов питания и напитков "Gulfood 2024", которая проходила в Дубае с 19 по 23 февраля. Стороны подписали более 10 контрактов.