https://uz.sputniknews.ru/20240226/uzbekistan-luk-dubay-postavki-42669697.html

В торговых сетях Дубая появится лук из Узбекистана

В торговых сетях Дубая появится лук из Узбекистана

Договоренности о поставке в ОАЭ плодоовощной продукции и зернобобовых культур из Узбекистана достигнуты в ходе международной выставки продуктов питания и напитков "Gulfood 2024"

2024-02-26T18:18+0500

2024-02-26T18:18+0500

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торговля

узбекистан

оаэ

лук

поставки

дубай

плодоовощная продукция

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В торговых сетях Дубая появится репчатый лук из Узбекистана, сообщает Агентство по карантину и защите растений при Минсельхозе.Первую партию — 48 тонн продукции, выращенной в Ташкентской и Бухарской областях республики, уже доставили до места назначения на основании фитосанитарного сертификата.В настоящее время осуществляется доставка двумя фурами еще одной такой же партии.Договоренностей о поставке для гостиничного сектора ОАЭ плодоовощной продукции и зернобобовых культур из Узбекистана достигли в ходе международной выставки продуктов питания и напитков "Gulfood 2024", которая проходила в Дубае с 19 по 23 февраля. Стороны подписали более 10 контрактов.Узбекские селекционеры вывели новый сорт лука

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