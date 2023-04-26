https://uz.sputniknews.ru/20230426/uzbekistan-luk-selekciya-uchenye-34307035.html

Узбекские селекционеры вывели новый сорт лука

Узбекские селекционеры вывели новый сорт лука

Лук под названием "Малла" поспевает на месяц раньше обычного.

2023-04-26T17:51+0500

2023-04-26T17:51+0500

2023-04-26T17:51+0500

общество

наука

узбекистан

ученые

лук

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Узбекские ученые вывели сорт лука "Малла" который поспевает на месяц раньше обычного и не требует длительного ухода, сообщает Минсельхоз.Разработали новый сорт на Андижанской научно-опытной станции. Лук данного сорта выращивают интенсивным методом – это семена засеивают в начале сентября, а к середине апреля лук поспевает и готов для отправки на рынки.Новый сорт не требует частого полива и прополки, так как его выращивают в холодное время года. При этом такой лук созревает на месяц раньше обычного сорта.Ранее в Сырдарьинской области начали выращивать черный тмин. Читайте также:

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