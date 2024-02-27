https://uz.sputniknews.ru/20240227/moguschestvo-rossiya-raketa-x-69-42673081.html

Неуловимое могущество российской крылатой ракеты Х-69

Неуловимое могущество российской крылатой ракеты Х-69

Запад и его украинские марионетки серьезно встревожены применением в зоне СВО новейшей российской ракеты Х-69 "воздух-поверхность", изначально созданной для истребителя пятого поколения Су-57

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Высокоточная крылатая ракета большого могущества практически невидима для радаров противника. Предназначена для неядерного поражения наземных целей, включая хорошо защищенные. Многофункциональная крылатая ракета Х-69 с декларированной дальностью до 290 км разработана с учетом самых высоких требований к авиационным средствам поражения по точности, помехозащищенности, эффективности боевого снаряжения, компактности и малозаметности. Натовские специалисты считают это изделие наиболее совершенным, универсальным и опасным в линейке российских тактических боеприпасов воздушного базирования. Поэтому пристрастно анализируют факты боевого применения Х-69 в зоне СВО.В отличие от крылатой предшественницы Х-59М разных модификаций, новейшая ракета Х-69 имеет более развитый "интеллект", конструктивно отличается меньшими размерами, трапециевидным сечением корпуса из композитных материалов (для уменьшения эффективной поверхности рассеивания и повышения живучести), внутренним размещением двигателя. Такие ракеты могут быть компактно "упакованы" в оружейных отсеках истребителя пятого поколения Су-57.Кроме дальности, известны и другие характеристики Х-69: скорость – до 1050 км/час, высоты боевого применения – от 11 км до 50 метров, система управления – автоматическая (радиолокационная ГСН, комбинированная навигация), проникающая или кассетная боевая часть массой до 320 кг, круговое вероятное отклонение – до 3 метров, размах крыла – 2,45 м, длина ракеты – 4,2 м. Основные носители многофункциональной Х-69 – истребители-бомбардировщики Су-30СМ, Су-34М, Су-57.Международный институт стратегических исследований (штаб-квартира в Лондоне) сообщил, что ракета Х-69 запущена в производство в феврале 2023 года. Российская корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) впервые представила Х-69 на форуме "Армия-2022". Ближайшая в линейке КР высокоточная Х-59МК2 – применяется в зоне СВО с апреля 2022 года.Особенности боевого примененияКрылатой Х-69 и другим российским управляемым ракетам третьего поколения перед пуском достаточно сообщить в полетном задании координаты или район дислокации цели, признаки цели или рельеф местности в районе цели. Далее – самостоятельный поиск и обнаружение объекта, это характерный признак третьего поколения. Руководитель КТРВ Борис Обносов ранее отметил: "Они умеют организовать и защиту от средств поражения. Они научились обходить препятствия, которые встречаются на пути, то есть ракета может обойти гору, спрятаться за складками местности, сделать "восьмерки" и вернуться к цели".Тактическая Х-69 оснащена системой управления, которая имеет очень много общего с установленными на стратегических крылатых ракетах. Комбинированная система наведения Х-69 включает бесплатформенную инерциальную навигацию, аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС, корреляционно-оптическую головку самонаведения и автопилот, которые используют полетное задание (маршрут и высоты), взаимодействуют по сложным алгоритмам. В районе цели Х-69 уточняет "точку встречи" с помощью оптической головки самонаведения. Если Х-59М изначально была противокорабельной, то Х-69 может применяться для уничтожения различных стационарных наземных целей с известными координатами – командных пунктов, штабов, бункеров, арсеналов и складов. Различные боевые части позволяют Х-69 работать и с точечными, и с площадными целями. В случае оснащения Х-69 тактической ядерной боеголовкой, спектр объектов поражения станет шире. А если вспомнить дальность экспортного "Калибра" – до 300 км, можно предположить, что боевой радиус Х-69 "для своих" может оказаться в разы более декларированных 290 км. Ближайшими западными аналогами новой российской ракеты Х-69 можно считать Scalp EG/Storm Shadow и Taurus, которые стоят в два-три раза дороже. Так, цена одной КР Storm Shadow – €2 млн.Российская многофункциональная ракета Х-69 создана Государственным МКБ "Радуга" (в составе КТРВ). Это ведущий центр разработки ракет класса "воздух–земля", здесь ранее появились многие тактические управляемые боеприпасы, крылатые ракеты оперативно-тактического назначения, стратегические изделия большой дальности типа Х-555 и Х-101. Новая разработка Х-69 успешно прошла боевое крещение в Сирии в 2018-м, и в апреле 2022 года была отмечена Государственной премией Российской Федерации имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Не каждая крылатая ракета удостоена такой чести, однако – по делам. Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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