https://uz.sputniknews.ru/20240227/rossiya-eaeu-test-plateji-sifrovyye-valyuty-42672396.html
Министр финансов РФ: Россия готова тестировать платежи в цифровых валютах с ЕАЭС
Министр финансов РФ: Россия готова тестировать платежи в цифровых валютах с ЕАЭС
Россия, в рамках своего председательства в БРИКС, намерена продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной системы организации. Эта финансовая инфраструктура должна быть независима от западной
2024-02-27T10:57+0500
2024-02-27T10:57+0500
2024-02-27T11:26+0500
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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Россия готова к тесту платежей в цифровых валютах с Китаем, странами ЕАЭС и Персидского залива, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.Цель — иметь независимую финансовую инфраструктуру, на которую никто не может оказывать влияния, работающую на интересы стран БРИКС. По словам Силуанова, финансовые технологии шагнули далеко вперед, предоставляя пользователям широкий круг инструментов, в том числе и для формирования инновационной платежно-расчетной инфраструктуры. Платежи в ней могут осуществляться гораздо быстрее и дешевле. Для стран БРИКС это станет современным вариантом платежей и расчетов во внешней торговле.Он рассказал, что для этого в первую очередь нужно создать соединение действующих систем цифровых валют ЦБ, которые уже есть в ряде стран и параллельно с этим соединить национальные системы передачи финансовых сообщений. "Специалисты оценивают, что в тестовых режимах это возможно в течение года, задача – запустить пилот, возможно, в рамках двухсторонних отношений… Мы готовы начинать со странами, которые изъявят такое желание. Возможно, с Китаем, возможно, и с соседями по ЕАЭС, со странами Персидского залива", — добавил он.
https://uz.sputniknews.ru/20240226/lukashenko-sagintayev-snyatiye-barery-eaeu-42666725.html
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россия готовность тест платежи цифровые валюты совершенствование расчетно-платежной системы брикс
россия готовность тест платежи цифровые валюты совершенствование расчетно-платежной системы брикс
Министр финансов РФ: Россия готова тестировать платежи в цифровых валютах с ЕАЭС
10:57 27.02.2024 (обновлено: 11:26 27.02.2024)
Россия, в рамках своего председательства в БРИКС, намерена продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной системы организации. Эта финансовая инфраструктура должна быть независима от западной.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik.
Россия готова к тесту платежей в цифровых валютах с Китаем, странами ЕАЭС и Персидского залива, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает
РИА Новости.
Цель — иметь независимую финансовую инфраструктуру, на которую никто не может оказывать влияния, работающую на интересы стран БРИКС.
"Повестка, которую мы будем продвигать в рамках нашего председательства – это совершенствование финансовой, расчетно-платежной системы, которая в текущих условиях фрагментации была бы удобной и безопасной для участников торговли внутри БРИКС. Системы вне политики, независимой от западной недружественной инфраструктуры", — сказал он в интервью агентству.
По словам Силуанова, финансовые технологии шагнули далеко вперед, предоставляя пользователям широкий круг инструментов, в том числе и для формирования инновационной платежно-расчетной инфраструктуры. Платежи в ней могут осуществляться гораздо быстрее и дешевле. Для стран БРИКС это станет современным вариантом платежей и расчетов во внешней торговле.
"Предлагается создавать платформу, которая бы соединяла финансовые системы ее участников. Современные технологии это позволяют реализовать. К примеру, уже работают технологические шлюзы для расчетов в цифровых валютах центральных банков. Мы предлагаем создать систему BRICSBridge, которая на базе институтов БРИКС была бы доступна нашим странам и обеспечивала бы должный уровень равноправия и способствовала бы развитию торговых взаимоотношений", — сказал глава российского Минфина.
Он рассказал, что для этого в первую очередь нужно создать соединение действующих систем цифровых валют ЦБ, которые уже есть в ряде стран и параллельно с этим соединить национальные системы передачи финансовых сообщений.
"Специалисты оценивают, что в тестовых режимах это возможно в течение года, задача – запустить пилот, возможно, в рамках двухсторонних отношений… Мы готовы начинать со странами, которые изъявят такое желание. Возможно, с Китаем, возможно, и с соседями по ЕАЭС, со странами Персидского залива", — добавил он.