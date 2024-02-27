https://uz.sputniknews.ru/20240227/rossiya-eaeu-test-plateji-sifrovyye-valyuty-42672396.html

Министр финансов РФ: Россия готова тестировать платежи в цифровых валютах с ЕАЭС

Министр финансов РФ: Россия готова тестировать платежи в цифровых валютах с ЕАЭС

Россия, в рамках своего председательства в БРИКС, намерена продвигать вопрос совершенствования расчетно-платежной системы организации. Эта финансовая инфраструктура должна быть независима от западной

2024-02-27T10:57+0500

2024-02-27T10:57+0500

2024-02-27T11:26+0500

еаэс

электронные платежи

россия

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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Россия готова к тесту платежей в цифровых валютах с Китаем, странами ЕАЭС и Персидского залива, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, сообщает РИА Новости.Цель — иметь независимую финансовую инфраструктуру, на которую никто не может оказывать влияния, работающую на интересы стран БРИКС. По словам Силуанова, финансовые технологии шагнули далеко вперед, предоставляя пользователям широкий круг инструментов, в том числе и для формирования инновационной платежно-расчетной инфраструктуры. Платежи в ней могут осуществляться гораздо быстрее и дешевле. Для стран БРИКС это станет современным вариантом платежей и расчетов во внешней торговле.Он рассказал, что для этого в первую очередь нужно создать соединение действующих систем цифровых валют ЦБ, которые уже есть в ряде стран и параллельно с этим соединить национальные системы передачи финансовых сообщений. "Специалисты оценивают, что в тестовых режимах это возможно в течение года, задача – запустить пилот, возможно, в рамках двухсторонних отношений… Мы готовы начинать со странами, которые изъявят такое желание. Возможно, с Китаем, возможно, и с соседями по ЕАЭС, со странами Персидского залива", — добавил он.

https://uz.sputniknews.ru/20240226/lukashenko-sagintayev-snyatiye-barery-eaeu-42666725.html

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