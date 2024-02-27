https://uz.sputniknews.ru/20240227/uzbekistan-sovershenstvovaniye-texregulirovaniye-42671652.html

Международные системы качества внедрят на 1 200 предприятиях Узбекистана

Международные системы качества внедрят на 1 200 предприятиях Узбекистана

Глава республики поддержал предложения по совершенствованию системы технического регулирования, укреплению ее роли в поддержке экспорта и защите внутреннего рынка от некачественных товаров

2024-02-27T09:50+0500

2024-02-27T09:50+0500

2024-02-27T10:41+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

экспорт

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ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил продолжить работу по достижению соглашений с развитыми странами о взаимном признании результатов испытаний, внедрения в текущем году международных систем качества на 1,2 тыс. предприятий, сообщает пресс-служба президента. Главе республики презентовали предложения по совершенствованию системы технического регулирования.Ранее для реформирования и внедрения современных подходов в области стандартизации в республике создали Агентство по техническому регулированию.В последние годы приняли 12 тыс. стандартов, наладили испытание 400 типов продукции. В результате осуществлен выход на 40 новых экспортных рынков.Вместе с тем за последние 7 лет внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился в 2,5 раза и достиг $63 млрд. В этом году планируется увеличить экспорт в 1,5 раза до $25 млрд. Также определена цель вступить во Всемирную торговую организацию.Исходя из этого, актуальной задачей является дальнейшее совершенствование существующей системы технического регулирования, укрепление ее роли в поддержке экспорта и защите внутреннего рынка от некачественных товаров.Для этого необходима системная работа по признанию национальных сертификатов, повышению доверия к результатам испытаний отечественных лабораторий за рубежом за счет пополнения базы национальных эталонов, актуализации существующих и разработке новых техрегламентов в соответствии с международными требованиями.Для решения всех этих задач Агентство по техническому регулированию переведут в непосредственное подчинение правительства. Его основными задачами будут:Также агентство будет непосредственно отвечать за подготовку профильных специалистов и повышение их квалификации, обеспечение прозрачности в работе с населением и предпринимателями путем полной цифровизации сферы.Кроме того, он поручил расширить перечень продукции, к которой применяются требования технических регламентов, пересмотреть и обновить 19 технических регламентов, расширить работу по внедрению эталонов и высокоточных средств измерений.Речь шла о необходимости привлечения иностранных консультантов и обучения в разрезе отраслей специалистов, ответственных за стандартизацию — это позволит повысить кадровый потенциал.Глава республики одобрив эти предложения, подчеркнул важность проведения с выездом на места встреч с представителями предприятий и предпринимателями для изучения их проблем и предложений в области стандартизации, а также поручил реализовать конкретные планы по разработке стандартов и созданию лабораторий.

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