Международные системы качества внедрят на 1 200 предприятиях Узбекистана
09:50 27.02.2024 (обновлено: 10:41 27.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаОпределены задачи по совершенствованию системы технического регулирования
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики поддержал предложения по совершенствованию системы технического регулирования, укреплению ее роли в поддержке экспорта и защите внутреннего рынка от некачественных товаров.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев поручил продолжить работу по достижению соглашений с развитыми странами о взаимном признании результатов испытаний, внедрения в текущем году международных систем качества на 1,2 тыс. предприятий, сообщает пресс-служба президента.
Главе республики презентовали предложения по совершенствованию системы технического регулирования.
Ранее для реформирования и внедрения современных подходов в области стандартизации в республике создали Агентство по техническому регулированию.
В последние годы приняли 12 тыс. стандартов, наладили испытание 400 типов продукции. В результате осуществлен выход на 40 новых экспортных рынков.
Вместе с тем за последние 7 лет внешнеторговый оборот Узбекистана увеличился в 2,5 раза и достиг $63 млрд. В этом году планируется увеличить экспорт в 1,5 раза до $25 млрд. Также определена цель вступить во Всемирную торговую организацию.
Исходя из этого, актуальной задачей является дальнейшее совершенствование существующей системы технического регулирования, укрепление ее роли в поддержке экспорта и защите внутреннего рынка от некачественных товаров.
Для этого необходима системная работа по признанию национальных сертификатов, повышению доверия к результатам испытаний отечественных лабораторий за рубежом за счет пополнения базы национальных эталонов, актуализации существующих и разработке новых техрегламентов в соответствии с международными требованиями.
"Важно интегрировать 6 информационных систем и 2 портала в области стандартизации, повысить квалификацию профильных специалистов министерств и ведомств, активизировать работу отраслевых технических комитетов", — говорится в сообщении.
Для решения всех этих задач Агентство по техническому регулированию переведут в непосредственное подчинение правительства. Его основными задачами будут:
организация системной работы по признанию национальных сертификатов за рубежом;
установление строгого контроля за предотвращением импорта некачественной продукции;
внедрение требований Соглашения ВТО о технических барьерах в торговле.
Также агентство будет непосредственно отвечать за подготовку профильных специалистов и повышение их квалификации, обеспечение прозрачности в работе с населением и предпринимателями путем полной цифровизации сферы.
"Глава государства отметил важность продолжения работы по достижению соглашений с развитыми странами о взаимном признании результатов испытаний, внедрения международных систем качества на 1,2 тысячи предприятий в этом году", — говорится в сообщении.
Кроме того, он поручил расширить перечень продукции, к которой применяются требования технических регламентов, пересмотреть и обновить 19 технических регламентов, расширить работу по внедрению эталонов и высокоточных средств измерений.
"Предложено организовать в структуре агентства Информационный центр по техническим барьерам в торговле для эффективного взаимодействия со Всемирной торговой организацией… Определено, что будет запущена единая электронная информационная система "Техническое регулирование", — говорится в сообщении.
Речь шла о необходимости привлечения иностранных консультантов и обучения в разрезе отраслей специалистов, ответственных за стандартизацию — это позволит повысить кадровый потенциал.
Глава республики одобрив эти предложения, подчеркнул важность проведения с выездом на места встреч с представителями предприятий и предпринимателями для изучения их проблем и предложений в области стандартизации, а также поручил реализовать конкретные планы по разработке стандартов и созданию лабораторий.