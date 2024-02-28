https://uz.sputniknews.ru/20240228/afganistan-kanal-kush-tepa-vodoobespecheniye-sa-42686584.html

Как скажется строительство канала в Афганистане на водообеспечении ЦА – видеомост

Как скажется строительство канала в Афганистане на водообеспечении ЦА – видеомост

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан проходит видеомост Астана-Ташкент по вопросу влияния строительства канала Куш-Тепа в Афганистане на ситуацию с водообеспечением в Центральной Азии и Казахстане

2024-02-28T10:57+0500

2024-02-28T10:57+0500

2024-02-28T11:06+0500

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Афганистан ударными темпами строит канал Коштепа, в который будет отводиться примерно четверть годового стока реки Амударьи. Уже был сдан в эксплуатацию первый участок протяженностью 108 км из планируемых 285 км. При этом, талибы* строят канал по устаревшим технологиям. Соответственно, реальный забор воды из Амударьи может оказаться гораздо выше планируемого.Как эта ситуация повлияет на водохозяйственную деятельность в Центральной Азии и Казахстане в частности? Насколько это может усугубить и без того сложную ситуацию, связанную с маловодьем последних лет? Как строительство этого канала может сказаться на дальнейшей судьбе Аральского моря? На эти и другие вопросы отвечают участники встречи в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан. В их числе — главный эксперт международного центра геополитического прогнозирования "Восток-Запад" Руслан Казкенов (Астана) и директор Дипломатической академии при Университете мировой экономики и дипломатии, доктор политических наук Абдусамат Хайдаров (Ташкент). * Террористическая организация, запрещена в России

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