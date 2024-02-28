https://uz.sputniknews.ru/20240228/eaeu-izmeneniya-texreglament-prodovolstviye-42693024.html

ЕЭК установила сроки перехода на измененные техрегламенты по продовольствию

ЕЭК установила сроки перехода на измененные техрегламенты по продовольствию

Sputnik Узбекистан

В июле текущего года вступают в силу изменения технических регламентов Таможенного союза и ЕАЭС, регулирующих безопасность пищевой продукции в части содержания остатков ветеринарных лекарственных средств. Коллегия ЕЭК определила переходный период для поправок

2024-02-28T18:00+0500

2024-02-28T18:00+0500

2024-02-28T18:00+0500

еаэс

продовольствие

безопасность

таможенный союз

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила порядок введения в действие изменений, внесенных в технические регламенты Таможенного союза в сфере безопасности пищевой продукции, сообщает пресс-служба ЕЭК.Уточняется, что это техрегламенты на пищевую продукцию, а также на отдельные ее виды: масложировую продукцию, молоко и молочную продукцию, мясо и мясную продукцию, рыбу и рыбную продукцию, мясо птицы и продукцию его переработки в части установления максимально допустимых уровней остаточного содержания в пищевой продукции ветеринарных лекарственных средств.Коллегия Комиссии определила переходный период – 18 месяцев с даты вступления в силу (10 июля 2024 года) изменений. В течение этого времени допускаются производство и выпуск в обращение на таможенной территории ЕАЭС пищевой продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными указанными техрегламентами. При этом обращение такой продукции на рынке Союза допускается в течение срока годности, установленного ее изготовителем."Установление переходного периода окажет позитивное влияние на условия ведения предпринимательской деятельности. Обеспечиваются достаточные сроки для постепенной подготовки изготовителей, уполномоченных изготовителями лиц и продавцов (поставщиков) пищевой продукции животного происхождения к соблюдению новых требований к товарам, внесенным в техрегламенты в сфере безопасности пищевой продукции, в части установления максимально допустимых уровней остаточного содержания в ней ветеринарных лекарственных средств", — добавили в пресс-службе ЕЭК.

https://uz.sputniknews.ru/20240226/eaeu-roznichnaya-torgovlya-rost-2023-42658945.html

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