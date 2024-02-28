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Кому нельзя употреблять семена чиа
Кому нельзя употреблять семена чиа
Sputnik Узбекистан
Диетолог объяснила, при каких заболеваниях противопоказан популярный суперфуд
2024-02-28T22:04+0500
2024-02-28T22:04+0500
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Семена чиа (испанского шалфея) приобрели популярность благодаря своему составу — это источник целого ряда полезных для здоровья веществ. Из-за высокого питательного профиля они считаются суперфудом. Этот продукт содержит большое количество фосфора, калия и растительного белка, причем в оптимальной для организма форме, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.Это маленькие черные семена, которые поглощают жидкость, после чего превращаются в гель. Это позволяет быстро наесться, дольше чувствовать себя сытым. Пища усваивается медленнее, а пищеварение работает лучше.По словам специалиста, они полезны для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, а также с нарушениями памяти.Вместе с тем, она предупредила, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) включать в рацион этот суперфуд не стоит."У семян чиа твердая оболочка из пищевых волокон. У людей с заболеваниями желудка твердые оболочки плохо перевариваются. Любые заболевания кишечника также являются противопоказанием для чиа. С осторожностью надо есть чиа людям с пониженным давлением, потому что калий, который содержится в семенах, – это мочегонное. Также чиа могут вызывать аллергические реакции. Если у вас аллергия на кунжут, то и на чиа она может проявиться. При любом обострении любой болезни от семян чиа тоже стоит воздержаться", – рекомендовала диетолог.Также нельзя добавлять в пищу семена чиа, если вы принимаете аспирин или лекарства, уменьшающие свертываемость крови.Нутрициолог посоветовала употреблять продукт в небольшом количестве и ни в коем случае не измельчать его."Если вы начнете ложками есть семена чиа, то вы как минимум повредите слизистую оболочку рта и кишечника. А если вы их измельчите, то крошки жесткого семечка навредят слизистой еще больше. Я бы рекомендовала термически обработать продукт – проварить или положить на ночь в горячую воду, чтобы семена набухли: они не теряют своих свойств при тепловой обработке. Я использую семена чиа в оладьях, в сложных гарнирах, можно добавлять их в домашний хлеб, в салаты. Это как специя используется, а не как пища. Если у вас нет прямых противопоказаний, то норма – 0,3 грамма семян чиа в день", – указала Богданова.
https://uz.sputniknews.ru/20240227/oteki-prichiny-vrach-rekomendatsii-42677907.html
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семена чиа заболевания противопоказания
семена чиа заболевания противопоказания

Кому нельзя употреблять семена чиа

22:04 28.02.2024
© unsplash.com/Brigitta BaranyiСемена чиа
Семена чиа - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2024
© unsplash.com/Brigitta Baranyi
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Диетолог объяснила, при каких заболеваниях противопоказан популярный суперфуд.
Семена чиа (испанского шалфея) приобрели популярность благодаря своему составу — это источник целого ряда полезных для здоровья веществ. Из-за высокого питательного профиля они считаются суперфудом. Этот продукт содержит большое количество фосфора, калия и растительного белка, причем в оптимальной для организма форме, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.
"В семенах чиа очень высокое содержание фосфора – и это природная история, организм возьмет, сколько нужно. Много белка, причем в той форме растительной, которая хорошо и быстро усваивается. В хорошей (в легкой для усвоения, – ред.) форме находится калий. Большое количество растительных жиров – 30 граммов на 100 граммов. Много витамина С и неплохой состав железа и магния, много кальция", — перечислила она.
Это маленькие черные семена, которые поглощают жидкость, после чего превращаются в гель. Это позволяет быстро наесться, дольше чувствовать себя сытым. Пища усваивается медленнее, а пищеварение работает лучше.
По словам специалиста, они полезны для пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы, а также с нарушениями памяти.
"Прежде всего семена чиа полезны людям, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом и с зубами. Кроме того, они хорошо воздействуют на работу мозга, способствуют концентрации. Калий, белок и фосфор – основные три ингредиента, которые улучшают память. Это крутая история: считается, что употребление семян чиа является профилактикой болезни Альцгеймера. Калий – это еще и поддержка сердца", – объяснила Богданова.
Вместе с тем, она предупредила, что при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) включать в рацион этот суперфуд не стоит.
"У семян чиа твердая оболочка из пищевых волокон. У людей с заболеваниями желудка твердые оболочки плохо перевариваются. Любые заболевания кишечника также являются противопоказанием для чиа. С осторожностью надо есть чиа людям с пониженным давлением, потому что калий, который содержится в семенах, – это мочегонное. Также чиа могут вызывать аллергические реакции. Если у вас аллергия на кунжут, то и на чиа она может проявиться. При любом обострении любой болезни от семян чиа тоже стоит воздержаться", – рекомендовала диетолог.
Также нельзя добавлять в пищу семена чиа, если вы принимаете аспирин или лекарства, уменьшающие свертываемость крови.
Нутрициолог посоветовала употреблять продукт в небольшом количестве и ни в коем случае не измельчать его.
"Если вы начнете ложками есть семена чиа, то вы как минимум повредите слизистую оболочку рта и кишечника. А если вы их измельчите, то крошки жесткого семечка навредят слизистой еще больше. Я бы рекомендовала термически обработать продукт – проварить или положить на ночь в горячую воду, чтобы семена набухли: они не теряют своих свойств при тепловой обработке. Я использую семена чиа в оладьях, в сложных гарнирах, можно добавлять их в домашний хлеб, в салаты. Это как специя используется, а не как пища. Если у вас нет прямых противопоказаний, то норма – 0,3 грамма семян чиа в день", – указала Богданова.
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