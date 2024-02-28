Высокие технологии, рабочие места, экспорт — в Ташкенте создадут специальную промзону
© Sputnik / Актан ТемиркановСтела "Я люблю Ташкент".
© Sputnik / Актан Темирканов
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Главе Узбекистана рассказали о планах по развитию столичной промышленности, сферы услуг и инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В столице Узбекистана создадут специальную промышленную зону "Янги авлод", сообщает пресс-служба президента.
Глава республики ознакомился с проектами документов, направленных на развитие промышленности, сферы услуг, инфраструктуры, поддержку предпринимательства, эффективное использование водных и других природных ресурсов, реализацию турпотенциала, улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры Ташкента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте.
Шавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте.
"На презентации представлена информация о создании специальной промышленной зоны "Янги авлод" с целью повышения промышленного потенциала столицы и запуска производств на основе высоких технологий. На территории промзоны площадью 664,5 гектара планируется привлечь прямые иностранные инвестиции на сумму $1,5 млрд, создать 2,5 тыc. новых рабочих мест, производить промышленную продукцию более чем на 1 трлн сумов в год и осуществлять экспорт на сумму $5 млн", — говорится в сообщении.
Также отмечалось, что для облегчения реализации инвестпроектов субъектов предпринимательства создано акционерное общество "Тошкент инвест компанияси". Перед ним стоят задачи по реализации инвестиционных проектов на базе свободных земельных участков, проектов государственно-частного партнерства, в том числе касающихся реновации.
"В связи с этим утверждаются упрощенный порядок реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства, а также порядки реализации проектов реновации в столице и сотрудничества на основе “контракта жизненного цикла”, — говорится в сообщении.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев рассмотрел предложения по развитию туристических услуг и инфраструктуры в столице.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте.
Шавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте.
В соответствии с ними, в Мирабадском, Алмазарском, Чиланзарском, Учтепинском, Шайхантахурском, Юнусабадском, Яккасарайском и Яшнабадском районах появятся улицы гастрономического туризма и ремесленников, современные объекты торговли и услуг, гостиницы, зеленые и рекреационные зоны вдоль каналов.
Президент Узбекистана указал на необходимость организации этой работы на уровне махаллей с определением их точек роста, специализации на определенных видах деятельности и озеленения территорий с широким использованием "Андижанского опыта".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте.
Шавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте.
Мирзиёев одобрил представленные проекты документов и предложения, дав ответственным лицам ряд поручений по их реализации.