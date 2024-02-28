https://uz.sputniknews.ru/20240228/tashkent-promzona-yangi-avlod-42686927.html

Высокие технологии, рабочие места, экспорт — в Ташкенте создадут специальную промзону

Высокие технологии, рабочие места, экспорт — в Ташкенте создадут специальную промзону

Главе Узбекистана рассказали о планах по развитию столичной промышленности, сферы услуг и инфраструктуры

2024-02-28T12:01+0500

2024-02-28T12:01+0500

2024-02-28T12:01+0500

экономика

узбекистан

ташкент

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В столице Узбекистана создадут специальную промышленную зону "Янги авлод", сообщает пресс-служба президента.Глава республики ознакомился с проектами документов, направленных на развитие промышленности, сферы услуг, инфраструктуры, поддержку предпринимательства, эффективное использование водных и других природных ресурсов, реализацию турпотенциала, улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры Ташкента.Также отмечалось, что для облегчения реализации инвестпроектов субъектов предпринимательства создано акционерное общество "Тошкент инвест компанияси". Перед ним стоят задачи по реализации инвестиционных проектов на базе свободных земельных участков, проектов государственно-частного партнерства, в том числе касающихся реновации.Кроме того, Шавкат Мирзиёев рассмотрел предложения по развитию туристических услуг и инфраструктуры в столице.В соответствии с ними, в Мирабадском, Алмазарском, Чиланзарском, Учтепинском, Шайхантахурском, Юнусабадском, Яккасарайском и Яшнабадском районах появятся улицы гастрономического туризма и ремесленников, современные объекты торговли и услуг, гостиницы, зеленые и рекреационные зоны вдоль каналов.Президент Узбекистана указал на необходимость организации этой работы на уровне махаллей с определением их точек роста, специализации на определенных видах деятельности и озеленения территорий с широким использованием "Андижанского опыта".Мирзиёев одобрил представленные проекты документов и предложения, дав ответственным лицам ряд поручений по их реализации.

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экономика, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиёев, президент узбекистана