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https://uz.sputniknews.ru/20240228/tashkent-promzona-yangi-avlod-42686927.html
Высокие технологии, рабочие места, экспорт — в Ташкенте создадут специальную промзону
Высокие технологии, рабочие места, экспорт — в Ташкенте создадут специальную промзону
Главе Узбекистана рассказали о планах по развитию столичной промышленности, сферы услуг и инфраструктуры
2024-02-28T12:01+0500
2024-02-28T12:01+0500
экономика
узбекистан
ташкент
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В столице Узбекистана создадут специальную промышленную зону "Янги авлод", сообщает пресс-служба президента.Глава республики ознакомился с проектами документов, направленных на развитие промышленности, сферы услуг, инфраструктуры, поддержку предпринимательства, эффективное использование водных и других природных ресурсов, реализацию турпотенциала, улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры Ташкента.Также отмечалось, что для облегчения реализации инвестпроектов субъектов предпринимательства создано акционерное общество "Тошкент инвест компанияси". Перед ним стоят задачи по реализации инвестиционных проектов на базе свободных земельных участков, проектов государственно-частного партнерства, в том числе касающихся реновации.Кроме того, Шавкат Мирзиёев рассмотрел предложения по развитию туристических услуг и инфраструктуры в столице.В соответствии с ними, в Мирабадском, Алмазарском, Чиланзарском, Учтепинском, Шайхантахурском, Юнусабадском, Яккасарайском и Яшнабадском районах появятся улицы гастрономического туризма и ремесленников, современные объекты торговли и услуг, гостиницы, зеленые и рекреационные зоны вдоль каналов.Президент Узбекистана указал на необходимость организации этой работы на уровне махаллей с определением их точек роста, специализации на определенных видах деятельности и озеленения территорий с широким использованием "Андижанского опыта".Мирзиёев одобрил представленные проекты документов и предложения, дав ответственным лицам ряд поручений по их реализации.
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экономика, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиёев, президент узбекистана
экономика, узбекистан, ташкент, шавкат мирзиёев, президент узбекистана

Высокие технологии, рабочие места, экспорт — в Ташкенте создадут специальную промзону

12:01 28.02.2024
© Sputnik / Актан ТемиркановСтела "Я люблю Ташкент".
Стела Я люблю Ташкент. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2024
© Sputnik / Актан Темирканов
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Главе Узбекистана рассказали о планах по развитию столичной промышленности, сферы услуг и инфраструктуры.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В столице Узбекистана создадут специальную промышленную зону "Янги авлод", сообщает пресс-служба президента.
Глава республики ознакомился с проектами документов, направленных на развитие промышленности, сферы услуг, инфраструктуры, поддержку предпринимательства, эффективное использование водных и других природных ресурсов, реализацию турпотенциала, улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры Ташкента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте.
Шавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2024
Шавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"На презентации представлена информация о создании специальной промышленной зоны "Янги авлод" с целью повышения промышленного потенциала столицы и запуска производств на основе высоких технологий. На территории промзоны площадью 664,5 гектара планируется привлечь прямые иностранные инвестиции на сумму $1,5 млрд, создать 2,5 тыc. новых рабочих мест, производить промышленную продукцию более чем на 1 трлн сумов в год и осуществлять экспорт на сумму $5 млн", — говорится в сообщении.
Также отмечалось, что для облегчения реализации инвестпроектов субъектов предпринимательства создано акционерное общество "Тошкент инвест компанияси". Перед ним стоят задачи по реализации инвестиционных проектов на базе свободных земельных участков, проектов государственно-частного партнерства, в том числе касающихся реновации.
"В связи с этим утверждаются упрощенный порядок реализации проектов на условиях государственно-частного партнерства, а также порядки реализации проектов реновации в столице и сотрудничества на основе “контракта жизненного цикла”, — говорится в сообщении.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев рассмотрел предложения по развитию туристических услуг и инфраструктуры в столице.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте.
Шавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2024
Шавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с ними, в Мирабадском, Алмазарском, Чиланзарском, Учтепинском, Шайхантахурском, Юнусабадском, Яккасарайском и Яшнабадском районах появятся улицы гастрономического туризма и ремесленников, современные объекты торговли и услуг, гостиницы, зеленые и рекреационные зоны вдоль каналов.
Президент Узбекистана указал на необходимость организации этой работы на уровне махаллей с определением их точек роста, специализации на определенных видах деятельности и озеленения территорий с широким использованием "Андижанского опыта".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте.
Шавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.02.2024
Шавкату Мирзиёеву представлены проекты документов, направленных на развитие промышленности и сферы услуг, а также инфраструктуры в городе Ташкенте.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев одобрил представленные проекты документов и предложения, дав ответственным лицам ряд поручений по их реализации.
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