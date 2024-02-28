https://uz.sputniknews.ru/20240228/uzbekistan-zelenaya-energetika-proyekty-42695278.html

В Узбекистане на проекты в "зеленой энергетике" направят $13 млрд

В Узбекистане на проекты в "зеленой энергетике" направят $13 млрд

Sputnik Узбекистан

Потенциала республики в солнечной и ветровой энергетике достаточно, чтобы покрыть потребность населения в электроэнергии более чем в 10 раз

2024-02-28T19:00+0500

2024-02-28T19:00+0500

2024-02-28T19:00+0500

энергетика

совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

ветряная электростанция

солнечная электростанция

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ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. В Узбекистане в процессе реализации находятся проекты в "зеленой энергетике" на сумму $13 млрд. Об этом стало известно на расширенном совещании по приоритетным задачам в сфере возобновляемой энергетики под председательством Шавката Мирзиёева.Как показал анализ, потенциала республики в солнечной и ветровой энергетике достаточно, чтобы покрыть потребность населения в электроэнергии более чем в 10 раз.Отмечалось, что благодаря созданной в последние годы правовой базе сферы, сформировалась привлекательная среда для инвесторов. На программы по созданию источников “зеленой энергии” привлекли $2,1 млрд прямых иностранных инвестиций. Кроме того, на стадии реализации находятся проекты на сумму $13 млрд.В настоящее время практически во всех регионах страны строят современные солнечные и ветряные электростанции.В частности, в Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Навоийской, Самаркандской и Сурхандарьинской областях ввели в эксплуатацию 9 крупных солнечных и ветровых электростанций мощностью 1,6 гигаватт.В Андижанской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях — 6 крупных и малых ГЭС мощностью 183 мегаватт.Кроме того, солнечные панели общей мощностью 457 мегаватт установили на объектах социальной сферы, предприятиях и организациях, объектах предпринимательской деятельности и многоквартирных домах.Это позволило дополнительно выработать 5 млрд Квтч экологически чистой электроэнергии и сэкономить 1,5 млрд кубометров газа.Масштабная работа в этой области дала большой толчок производству на местных предприятиях трансформаторов, кабелей, солнечных панелей и другой продукции.Также речь шла о том, что в 2024 году доля "зеленой энергетики" в производстве электроэнергии достигнет 15%.Для обеспечения стабильности энергосистемы с этого года будет реализована трехлетняя программа строительства крупных мощностей "зеленой энергетики", отметил президент.Для этого, по его словам, необходимо спланировать строительство сетей, пригодных для новых мощностей, установку накопителей электроэнергии, производство необходимых материалов. Кроме того, в ближайшие три года в республике запустят 28 крупных солнечных и ветровых электростанций мощностью 8 гигаватт, построят 944 км высоковольтных линий электропередач и 6 крупных подстанций, 18 электроаккумулирующих мощностей на 2,2 гигаватта.

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