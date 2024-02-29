https://uz.sputniknews.ru/20240229/mirziyoyev-most-amudarinskiy-rayon-karakalpakstan-42709410.html

Мирзиёев открыл мост, позволяющий отправлять новые поезда в РФ и Казахстан

Мирзиёев открыл мост, позволяющий отправлять новые поезда в РФ и Казахстан

Sputnik Узбекистан

Новый мост обеспечит ближайший автомобильный и железнодорожный проезд между Каракалпакстаном и Хорезмом

2024-02-29T15:18+0500

2024-02-29T15:18+0500

2024-02-29T18:06+0500

узбекистан

каракалпакстан

хорезмская область

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

мост

общество

церемония

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ТАШКЕНТ, 29 фев — Sputnik. В ходе рабочей поездки в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев посетил Амударьинский район Каракалпакстана, где принял участие в церемонии открытия нового моста, позволяющего отправлять новые поезда в РФ и Казахстан, сообщает пресс-служба президента.Глава республики инициировал этот проект в декабре 2020 года на встрече с активом области. За прошедшее время он дважды приезжал, чтобы понаблюдать за ходом строительства.Длина моста составляет 423 метра. Вместе с ним построили железную дорогу длиной 85 километров, соединяющую станции Шават и Караузяк, а также 3 вокзала. Благодаря этому пропускная способность дороги увеличилась в 4 раза, и в течение суток по ней может проезжать 12 тыс. автомобилей. Это позволит сэкономить два часа времени для 48 тысяч пассажиров и обеспечить безопасное пересечение реки.После открытия нового объекта, Мирзиёев оценил качество моста, проехав по нему на поезде и автомобиле, а затем провел встречу с представителями общественности, в ходе которой подчеркнул огромное значение объекта для региона и его жителей."Развитие Приаралья, в частности, Республики Каракалпакстан, прежде всего смягчение последствий экологического кризиса и создание благоприятных условий для населения, проживающего в сложных условиях, является одной из основных целей стратегии развития Нового Узбекистана. Как я говорил ранее, судьба Каракалпакстана – это судьба Узбекистана, счастье и благополучие народа Каракалпакстана – это счастье и благополучие всего народа Узбекистана. Сегодня мы делаем еще один важный шаг на этом пути", – сказал президент РУз.Амударьинский район — один из самых отдаленных районов в стране. До сегодняшнего дня люди пользовались старым понтонным мостом, построенным в пятидесятые годы прошлого века. Каждую весну, когда таял лед и уровень воды в реке повышался, передвижение по нему серьезно усложнялось, что создавало трудности для жителей по обеим берегам реки.К примеру, чтобы из Амударьинского района добраться на автомобиле до Нукуса, приходилось проезжать через Ургенч и Беруни, преодолевая лишних 180 километров. На поезде путь лежал через мост в Хазораспе — на востоке Хорезма.Теперь же эти трудности исчезнут, а расстояния сократятся. Новый мост обеспечит ближайший автомобильный и железнодорожный проезд между Каракалпакстаном и Хорезмом.Вместе с тем, благодаря тому, что камень из карьеров Караузякского района теперь будут перевозить железнодорожным, а не грузовым транспортом, улучшится сохранность автомобильных дорог, обслуживающих 4 млн жителей и туристов в регионе Приаралья."Этот величественный мост, который мы вместе построили, значит намного больше, чем просто еще один инфраструктурный объект. Этот мост прежде всего является мостом крепкого доверия и дружбы, единства и сотрудничества между узбекским и каракалпакским народами. Это путь к Новому Узбекистану и Новому Каракалпакстану, путь к развитию и процветанию. Поздравляю всех нас с этим историческим днем, когда сбываются мечты тысяч наших соотечественников, живущих на обоих берегах этой великой реки", – сказал Мирзиёев.Он также выразил благодарность всем причастным к строительству моста и подчеркнул, что работа по созданию удобств для населения продолжится."В этом году линия “Бухара — Ургенч — Хива”, а начиная со следующего года линия “Мискин — Нукус” будут электрифицированы. В результате будет запущено движение скоростных поездов в Хиву и Нукус, что облегчит местным жителям поездки в другие города страны. Благодаря этим проектам вдвое сократятся транспортные расходы, пассажиропоток увеличится на 30 процентов", — отметил Мирзиёев.

узбекистан

каракалпакстан

хорезмская область

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мирзиёев поездка хорезмская область открытие новый мост