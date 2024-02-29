Мирзиёев открыл мост, позволяющий отправлять новые поезда в РФ и Казахстан
15:18 29.02.2024 (обновлено: 18:06 29.02.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия нового моста через Амударью.
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Новый мост обеспечит ближайший автомобильный и железнодорожный проезд между Каракалпакстаном и Хорезмом.
ТАШКЕНТ, 29 фев — Sputnik. В ходе рабочей поездки в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев посетил Амударьинский район Каракалпакстана, где принял участие в церемонии открытия нового моста, позволяющего отправлять новые поезда в РФ и Казахстан, сообщает пресс-служба президента.
Глава республики инициировал этот проект в декабре 2020 года на встрече с активом области. За прошедшее время он дважды приезжал, чтобы понаблюдать за ходом строительства.
Длина моста составляет 423 метра. Вместе с ним построили железную дорогу длиной 85 километров, соединяющую станции Шават и Караузяк, а также 3 вокзала. Благодаря этому пропускная способность дороги увеличилась в 4 раза, и в течение суток по ней может проезжать 12 тыс. автомобилей. Это позволит сэкономить два часа времени для 48 тысяч пассажиров и обеспечить безопасное пересечение реки.
"Мост способен пропускать до 24 пар поездов в обе стороны, что сократит железнодорожное расстояние на 180 километров, а время доставки грузов до 6 часов. Это позволит удвоить годовой объем перевозки грузов и снизить стоимость перевозки в два раза. Откроются новые железнодорожные направления в Казахстан и Россию", — говорится в сообщении.
После открытия нового объекта, Мирзиёев оценил качество моста, проехав по нему на поезде и автомобиле, а затем провел встречу с представителями общественности, в ходе которой подчеркнул огромное значение объекта для региона и его жителей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия нового моста через Амударью.
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия нового моста через Амударью.
"Развитие Приаралья, в частности, Республики Каракалпакстан, прежде всего смягчение последствий экологического кризиса и создание благоприятных условий для населения, проживающего в сложных условиях, является одной из основных целей стратегии развития Нового Узбекистана. Как я говорил ранее, судьба Каракалпакстана – это судьба Узбекистана, счастье и благополучие народа Каракалпакстана – это счастье и благополучие всего народа Узбекистана. Сегодня мы делаем еще один важный шаг на этом пути", – сказал президент РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия нового моста через Амударью.
Шавкат Мирзиёев принял участие в церемонии открытия нового моста через Амударью.
Амударьинский район — один из самых отдаленных районов в стране. До сегодняшнего дня люди пользовались старым понтонным мостом, построенным в пятидесятые годы прошлого века. Каждую весну, когда таял лед и уровень воды в реке повышался, передвижение по нему серьезно усложнялось, что создавало трудности для жителей по обеим берегам реки.
К примеру, чтобы из Амударьинского района добраться на автомобиле до Нукуса, приходилось проезжать через Ургенч и Беруни, преодолевая лишних 180 километров. На поезде путь лежал через мост в Хазораспе — на востоке Хорезма.
Теперь же эти трудности исчезнут, а расстояния сократятся. Новый мост обеспечит ближайший автомобильный и железнодорожный проезд между Каракалпакстаном и Хорезмом.
Вместе с тем, благодаря тому, что камень из карьеров Караузякского района теперь будут перевозить железнодорожным, а не грузовым транспортом, улучшится сохранность автомобильных дорог, обслуживающих 4 млн жителей и туристов в регионе Приаралья.
"Этот величественный мост, который мы вместе построили, значит намного больше, чем просто еще один инфраструктурный объект. Этот мост прежде всего является мостом крепкого доверия и дружбы, единства и сотрудничества между узбекским и каракалпакским народами. Это путь к Новому Узбекистану и Новому Каракалпакстану, путь к развитию и процветанию. Поздравляю всех нас с этим историческим днем, когда сбываются мечты тысяч наших соотечественников, живущих на обоих берегах этой великой реки", – сказал Мирзиёев.
Он также выразил благодарность всем причастным к строительству моста и подчеркнул, что работа по созданию удобств для населения продолжится.
Мост через реку Амударья в Каракалпакстане.
"В этом году линия “Бухара — Ургенч — Хива”, а начиная со следующего года линия “Мискин — Нукус” будут электрифицированы. В результате будет запущено движение скоростных поездов в Хиву и Нукус, что облегчит местным жителям поездки в другие города страны. Благодаря этим проектам вдвое сократятся транспортные расходы, пассажиропоток увеличится на 30 процентов", — отметил Мирзиёев.