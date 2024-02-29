https://uz.sputniknews.ru/20240229/uchebnyy-modul-sputnikpro-v-tashkente--video-42700800.html
Как прошел учебный модуль SputnikPro в Ташкенте — видео
Как прошел учебный модуль SputnikPro в Ташкенте — видео
Sputnik Узбекистан
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" рассказала, как разбираться в современных тенденциях, использовать искусственный интеллект с пользой и где искать свою аудиторию
2024-02-29T11:29+0500
2024-02-29T11:29+0500
2024-02-29T12:21+0500
узбекистан
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В Ташкенте на факультете международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков прошел учебный модуль SputnikPro на тему "Тренды в медиа. Как говорить о важных проблемах, используя современные форматы". Более 50 студентов факультета, преподаватели и журналисты узнали, как изменится потребление медиа в ближайшем будущем, а также как виртуальная реальность и игровая индустрия повлияют на производство контента.Почему важно разбираться в современных тенденциях, как использовать искусственный интеллект с пользой и где искать свою аудиторию?На эти и другие вопросы в ходе учебного модуля, прошедшего в рамках проекта SputnikPro, ответила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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ташкент учебный модуль sputnikpro заместитель главного редактора миа "россия сегодня"
ташкент учебный модуль sputnikpro заместитель главного редактора миа "россия сегодня"
Как прошел учебный модуль SputnikPro в Ташкенте — видео
11:29 29.02.2024 (обновлено: 12:21 29.02.2024)
Эксклюзив
Заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" рассказала, как разбираться в современных тенденциях, использовать искусственный интеллект с пользой и где искать свою аудиторию.
В Ташкенте на факультете международной журналистики Узбекского государственного университета мировых языков прошел учебный модуль SputnikPro на тему "Тренды в медиа. Как говорить о важных проблемах, используя современные форматы".
Более 50 студентов факультета, преподаватели и журналисты узнали, как изменится потребление медиа в ближайшем будущем, а также как виртуальная реальность и игровая индустрия повлияют на производство контента.
Почему важно разбираться в современных тенденциях, как использовать искусственный интеллект с пользой и где искать свою аудиторию?
На эти и другие вопросы в ходе учебного модуля, прошедшего в рамках проекта SputnikPro, ответила заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.