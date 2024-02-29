https://uz.sputniknews.ru/20240229/vrach-kariyes-opasnost-lecheniye-vajnost-42703760.html
Врач: Чем опасен невылеченный кариес
Врач: Чем опасен невылеченный кариес
Sputnik Узбекистан
Разрушение зуба способствует распространению целого комплекса бактерий
2024-02-29T22:02+0500
2024-02-29T22:02+0500
2024-02-29T22:02+0500
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Невылеченный кариес понижает местный иммунитет, что позволяет вирусам и бактериям беспрепятственно проникать в организм, рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт Елена Мартынова.По ее словам, кариес (разрушение зуба) способствует распространению комплекса бактерий, а раннюю диагностику заболевания затрудняет медленное развитие и бессимптомное течение на ранних этапах.В заключение Мартынова перечислила другие проблемы, связанные со здоровьем полости рта. Так, множественное отсутствие зубов мешает качественному пережевыванию пищи, что может вызвать заболевания желудка и печени, а изменение положения зубов мудрости способно навредить рядом стоящим зубам и привести к необратимым изменениям в височно-нижнечелюстном суставе.
https://uz.sputniknews.ru/20240228/semena-chia-protivopokazaniya-vrach-42688075.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
кариес опасность зуб разрушение бактерии распространение
кариес опасность зуб разрушение бактерии распространение
Врач: Чем опасен невылеченный кариес
Разрушение зуба способствует распространению целого комплекса бактерий.
Невылеченный кариес понижает местный иммунитет, что позволяет вирусам и бактериям беспрепятственно проникать в организм, рассказала РИА Новости
кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт Елена Мартынова.
По ее словам, кариес (разрушение зуба) способствует распространению комплекса бактерий, а раннюю диагностику заболевания затрудняет медленное развитие и бессимптомное течение на ранних этапах.
"Без лечения кариес ведет к разрушению тканей зуба, воспалению нерва, образованию кисты вокруг корня. Выход инфекции за верхушку зуба может вызывать гайморит, остеомиелит. Стрептококки являются главными возбудителями кариеса. Также они провоцируют частые ангины и отиты, рецидивы ОРЗ. При попадании в кровоток эти бактерии способны вызвать воспаление в тканях сердца, суставов", — предупредила специалист.
В заключение Мартынова перечислила другие проблемы, связанные со здоровьем полости рта. Так, множественное отсутствие зубов мешает качественному пережевыванию пищи, что может вызвать заболевания желудка и печени, а изменение положения зубов мудрости способно навредить рядом стоящим зубам и привести к необратимым изменениям в височно-нижнечелюстном суставе.