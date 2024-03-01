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https://uz.sputniknews.ru/20240301/rabochiye-mesta-investproyekty-poyezdka-prezident-xorezm-42720842.html
Рабочие места и инвестиции — как прошел первый день визита президента в Хорезм
Рабочие места и инвестиции — как прошел первый день визита президента в Хорезм
Sputnik Узбекистан
В ходе визита в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев посетил ряд предприятий, дал старт строительству фотоэлектрической станции, встретился с жителями одной из местных махаллей
2024-03-01T11:33+0500
2024-03-01T15:58+0500
узбекистан
хорезмская область
визит
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
проект
инвестиции
рабочие места
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В ходе поездки в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия "Хива кластер", сообщает пресс-служба главы государства. Здесь установлено передовое оборудование из Турции, Германии и Китая. Запустив производство в ноябре прошлого года, предприятие обеспечило занятость 500 человек.Глава государства осмотрел производственный процесс и побеседовал с работницами.В соответствии с тенденцией перехода к "зеленым" технологиям в экономике, предприятие уделяет большое внимание энергоэффективности. Например, в осенне-зимний период помещения отапливаются горячей водой, получаемой в процессе производства, что позволяет сэкономить большое количество природного газа. К тому же, на крышах зданий установлены солнечные панели общей мощностью 60 кВт. Все это способствует снижению себестоимости продукции.На предприятии действует центр контроля качества и профессионального обучения. Налажены переработка и вторичное использование отходов.В прошлом году кластер вырастил почти 20 тысяч тонн хлопка. 1 545 гектаров оросили капельным методом.С 2018 по 2023 годы кластер реализовал проекты на 105 миллионов долларов, создав экспортный потенциал на 50 миллионов долларов в год. В его системе работают более 800 молодых людей. В настоящее время совместно с другими предприятиями выпускается около 20 таких товаров, как масло, мыло, яйца, молочная продукция, обувь.Президент ознакомился с планами кластера на перспективу. В частности, новые проекты предусматривают увеличение производства хлопка-сырца и получение из него продукции с добавленной стоимостью, локализацию малотоннажных грузовиков. В ближайшие годы кластер намерен перейти на безотходное производство.За счет реализации новых проектов планируется довести общее количество работников кластера с нынешних 10 до 30 тысяч.Главу государства также ознакомили с инвестпроектами, планируемыми к реализации в Хорезмской области.Для региона совместно с иностранными инвесторами формируются десятки проектов в таких ключевых отраслях, как машиностроение, градостроительство, химия, текстильное производство, строительные материалы, медицина, пищевая промышленность.На презентации представили информацию о 18 проектах общей стоимостью более 660 миллионов долларов, в целом для области сформирован пакет инвестпроектов на 1,5 миллиарда долларов.В частности, разрабатываются проекты по производству грузовых электромобилей, сульфата никеля для аккумуляторов, архитектурного стекла, стеклянной тары, строительных материалов, лакокрасочной продукции и тканей, что значительно повлияет на экономическое и социальное развитие региона и создаст тысячи рабочих мест. Строительство гостиниц, больниц, развлекательных объектов и дорог, развитие экотуризма и рыбоводства послужит повышению благосостояния населения.Глава государства побеседовал с инициаторами этих проектов – иностранными инвесторами и местными предпринимателями. Обсуждены экономическая эффективность проектов, даны указания по их ускорению и созданию дополнительных условий для предпринимателей.Шавкат Мирзиёев также дал старт строительству в Хорезмской области фотоэлектрической станции мощностью 100 мегаватт.На церемонии президент подчеркнул стратегическую важность данного сектора.Отмечена цель довести долю "зеленой энергии" в электрогенерации Узбекистана до 15% в этом году, а к 2030 году покрыть 40% потребности в энергии страны за счет возобновляемых источников.В прошлом году также запустили программу "Солнечный дом", направленную на стимулирование интереса населения к альтернативной энергетике. Она предусматривает предоставление льготных ресурсов и налоговых преференций для стимулирования использования солнечной энергии среди населения, а также введение системы гарантированного государственного закупа излишков выработанной электроэнергии.Это дает результаты. Например, в Хорезме более 2000 домохозяйств и 855 предпринимателей установили солнечные панели мощностью 15 мегаватт, производя сверх потребности 320 тысяч киловатт-часов электроэнергии, которая была закуплена государством.Теперь в Тупраккалинском районе области начинается строительство еще одного комплекса – солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт.Это первый такой крупный проект в Хорезме. В результате будет вырабатываться 254 миллиона киловатт-часов "зеленой энергии" в год, что покроет 11% годового потребления электроэнергии в регионе. Планируется подключить станцию к сети к концу года.Реализация проекта позволит увеличить объем генерации электричества в Хорезме на 30% – до 424 мегаватт. В частности, это полностью удовлетворит годовую потребность Тупраккалинского района в 135 миллионов киловатт-часов.Кроме того, это даст возможность передавать 40% избыточной энергии в соседние районы, обеспечивая стабильное электроснабжение 85 тысяч домохозяйств.Самое важное, станция позволит экономить 76 миллионов кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу 106 тысяч тонн вредных веществ.В рамках этого проекта впервые будет использован опыт агровольтаики, который объединяет производство энергии и сельское хозяйство на одном участке, позволяя выращивать сельхозкультуры под солнечными панелями.В ходе визита Шавкат Мирзиёев также посетил совместное предприятие "Khorezm Insulation Group" в городе Ургенче. Здесь производят теплоизоляционные плиты из базальта, добываемого в горах Каратау Каракалпакстана.Здесь установлено оборудование из России, Германии, Турции и Китая. На предприятии создано 300 новых рабочих мест.Президент в ходе осмотра предприятия подчеркнул важность улучшения качества продукции и повышения уровня локализации производства.В настоящее время ведется работа над проектом по выпуску 15 тысяч тонн полипропилена и полиэтилена в год, что создаст еще 80 рабочих мест и позволит увеличить экспортную мощность на дополнительные 10 миллионов долларов.Завершился первый день поездки президента рабочим совещанием с участием руководства министерства энергетики, АО "Узкимёсаноат" и крупной зарубежной инвестиционной компании.Обсудили реализацию крупного газохимического проекта в Хорезмской области с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов долларов.Ожидается, что будущие мощности будут способны производить 2,5 миллиона тонн продукции в год и создаст 3 тысячи рабочих мест. Период реализации проекта — 2024-2028 годы.Он придаст новый импульс развитию газохимической отрасли и станет одним из промышленных флагманов Нового Узбекистана.
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рабочие места инвестиции визит президент хорезм хорезмская область шавкат мирзиёев предприятия старт строительство фотоэлектрическая станция встреча жители махалля
рабочие места инвестиции визит президент хорезм хорезмская область шавкат мирзиёев предприятия старт строительство фотоэлектрическая станция встреча жители махалля

Рабочие места и инвестиции — как прошел первый день визита президента в Хорезм

11:33 01.03.2024 (обновлено: 15:58 01.03.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе поездки Президента Шавката Мирзиёева в Хорезмскую область состоялась церемония старта строительства фотоэлектрической станции мощностью 100 мегаватт компанией "Voltalia".
В ходе поездки Президента Шавката Мирзиёева в Хорезмскую область состоялась церемония старта строительства фотоэлектрической станции мощностью 100 мегаватт компанией Voltalia. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе визита в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев посетил ряд предприятий, дал старт строительству фотоэлектрической станции, побывал в одной из местных махаллей.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В ходе поездки в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия "Хива кластер", сообщает пресс-служба главы государства.
Здесь установлено передовое оборудование из Турции, Германии и Китая. Запустив производство в ноябре прошлого года, предприятие обеспечило занятость 500 человек.
"Фабрика способна изготавливать 7 тысяч тонн пряжи, 4 тысячи тонн трикотажной ткани, 10 миллионов единиц швейно-трикотажных изделий в год. Самое главное, их качество соответствует международным стандартам. Поэтому производимая продукция в полном объеме направляется на экспорт. Годовой экспортный потенциал предприятия около 15 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Глава государства осмотрел производственный процесс и побеседовал с работницами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия "Хива кластер".
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия Хива кластер. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия "Хива кластер".
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с тенденцией перехода к "зеленым" технологиям в экономике, предприятие уделяет большое внимание энергоэффективности. Например, в осенне-зимний период помещения отапливаются горячей водой, получаемой в процессе производства, что позволяет сэкономить большое количество природного газа. К тому же, на крышах зданий установлены солнечные панели общей мощностью 60 кВт. Все это способствует снижению себестоимости продукции.
На предприятии действует центр контроля качества и профессионального обучения. Налажены переработка и вторичное использование отходов.
В прошлом году кластер вырастил почти 20 тысяч тонн хлопка. 1 545 гектаров оросили капельным методом.
С 2018 по 2023 годы кластер реализовал проекты на 105 миллионов долларов, создав экспортный потенциал на 50 миллионов долларов в год. В его системе работают более 800 молодых людей. В настоящее время совместно с другими предприятиями выпускается около 20 таких товаров, как масло, мыло, яйца, молочная продукция, обувь.
Президент ознакомился с планами кластера на перспективу. В частности, новые проекты предусматривают увеличение производства хлопка-сырца и получение из него продукции с добавленной стоимостью, локализацию малотоннажных грузовиков. В ближайшие годы кластер намерен перейти на безотходное производство.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия "Хива кластер".
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия Хива кластер. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия "Хива кластер".
© Пресс-служба президента Узбекистана
За счет реализации новых проектов планируется довести общее количество работников кластера с нынешних 10 до 30 тысяч.
Главу государства также ознакомили с инвестпроектами, планируемыми к реализации в Хорезмской области.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с инвестпроектами, планируемыми к реализации в Хорезмской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестпроектами, планируемыми к реализации в Хорезмской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестпроектами, планируемыми к реализации в Хорезмской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Для региона совместно с иностранными инвесторами формируются десятки проектов в таких ключевых отраслях, как машиностроение, градостроительство, химия, текстильное производство, строительные материалы, медицина, пищевая промышленность.
На презентации представили информацию о 18 проектах общей стоимостью более 660 миллионов долларов, в целом для области сформирован пакет инвестпроектов на 1,5 миллиарда долларов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с инвестпроектами, планируемыми к реализации в Хорезмской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестпроектами, планируемыми к реализации в Хорезмской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестпроектами, планируемыми к реализации в Хорезмской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
В частности, разрабатываются проекты по производству грузовых электромобилей, сульфата никеля для аккумуляторов, архитектурного стекла, стеклянной тары, строительных материалов, лакокрасочной продукции и тканей, что значительно повлияет на экономическое и социальное развитие региона и создаст тысячи рабочих мест. Строительство гостиниц, больниц, развлекательных объектов и дорог, развитие экотуризма и рыбоводства послужит повышению благосостояния населения.
Глава государства побеседовал с инициаторами этих проектов – иностранными инвесторами и местными предпринимателями. Обсуждены экономическая эффективность проектов, даны указания по их ускорению и созданию дополнительных условий для предпринимателей.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с инвестпроектами, планируемыми к реализации в Хорезмской области
Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестпроектами, планируемыми к реализации в Хорезмской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
Шавкат Мирзиёев ознакомился с инвестпроектами, планируемыми к реализации в Хорезмской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев также дал старт строительству в Хорезмской области фотоэлектрической станции мощностью 100 мегаватт.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе поездки Шавката Мирзиёева в Хорезмскую область состоялась церемония старта строительства фотоэлектрической станции мощностью 100 мегаватт
Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия Хива кластер. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
В ходе поездки Шавката Мирзиёева в Хорезмскую область состоялась церемония старта строительства фотоэлектрической станции мощностью 100 мегаватт
© Пресс-служба президента Узбекистана
На церемонии президент подчеркнул стратегическую важность данного сектора.
"Стабильность в энергетической отрасли, особенно в условиях глобальной интеграции, является стратегической целью каждого государства. Возобновляемые источники энергии считаются ключевым фактором современного развития и диверсификации экономики", — отметил Шавкат Мирзиёев.
Отмечена цель довести долю "зеленой энергии" в электрогенерации Узбекистана до 15% в этом году, а к 2030 году покрыть 40% потребности в энергии страны за счет возобновляемых источников.
В прошлом году также запустили программу "Солнечный дом", направленную на стимулирование интереса населения к альтернативной энергетике. Она предусматривает предоставление льготных ресурсов и налоговых преференций для стимулирования использования солнечной энергии среди населения, а также введение системы гарантированного государственного закупа излишков выработанной электроэнергии.
Это дает результаты. Например, в Хорезме более 2000 домохозяйств и 855 предпринимателей установили солнечные панели мощностью 15 мегаватт, производя сверх потребности 320 тысяч киловатт-часов электроэнергии, которая была закуплена государством.
Теперь в Тупраккалинском районе области начинается строительство еще одного комплекса – солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт.
Это первый такой крупный проект в Хорезме. В результате будет вырабатываться 254 миллиона киловатт-часов "зеленой энергии" в год, что покроет 11% годового потребления электроэнергии в регионе. Планируется подключить станцию к сети к концу года.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ ходе поездки Президента Шавката Мирзиёева в Хорезмскую область состоялась церемония старта строительства фотоэлектрической станции мощностью 100 мегаватт компанией "Voltalia".
В ходе поездки Президента Шавката Мирзиёева в Хорезмскую область состоялась церемония старта строительства фотоэлектрической станции мощностью 100 мегаватт компанией Voltalia. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
В ходе поездки Президента Шавката Мирзиёева в Хорезмскую область состоялась церемония старта строительства фотоэлектрической станции мощностью 100 мегаватт компанией "Voltalia".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Реализация проекта позволит увеличить объем генерации электричества в Хорезме на 30% – до 424 мегаватт. В частности, это полностью удовлетворит годовую потребность Тупраккалинского района в 135 миллионов киловатт-часов.
Кроме того, это даст возможность передавать 40% избыточной энергии в соседние районы, обеспечивая стабильное электроснабжение 85 тысяч домохозяйств.
Самое важное, станция позволит экономить 76 миллионов кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу 106 тысяч тонн вредных веществ.
В рамках этого проекта впервые будет использован опыт агровольтаики, который объединяет производство энергии и сельское хозяйство на одном участке, позволяя выращивать сельхозкультуры под солнечными панелями.
В ходе визита Шавкат Мирзиёев также посетил совместное предприятие "Khorezm Insulation Group" в городе Ургенче. Здесь производят теплоизоляционные плиты из базальта, добываемого в горах Каратау Каракалпакстана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил совместное предприятие "Khorezm Insulation Group" в городе Ургенче
Шавкат Мирзиёев посетил совместное предприятие Khorezm Insulation Group в городе Ургенче - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
Шавкат Мирзиёев посетил совместное предприятие "Khorezm Insulation Group" в городе Ургенче
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Годовая производственная мощность предприятия — 30 тысяч тонн, что позволяет обеспечить потребности строительной отрасли и осуществлять экспорт продукции на сумму 10 миллионов долларов в Россию и соседние страны", — говорится в сообщении.
Здесь установлено оборудование из России, Германии, Турции и Китая. На предприятии создано 300 новых рабочих мест.
Президент в ходе осмотра предприятия подчеркнул важность улучшения качества продукции и повышения уровня локализации производства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил совместное предприятие "Khorezm Insulation Group" в городе Ургенче
Шавкат Мирзиёев посетил совместное предприятие Khorezm Insulation Group в городе Ургенче - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
Шавкат Мирзиёев посетил совместное предприятие "Khorezm Insulation Group" в городе Ургенче
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время ведется работа над проектом по выпуску 15 тысяч тонн полипропилена и полиэтилена в год, что создаст еще 80 рабочих мест и позволит увеличить экспортную мощность на дополнительные 10 миллионов долларов.
Завершился первый день поездки президента рабочим совещанием с участием руководства министерства энергетики, АО "Узкимёсаноат" и крупной зарубежной инвестиционной компании.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев провел рабочее совещание в рамках поездки в Хорезмскую область
Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание в рамках поездки в Хорезмскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание в рамках поездки в Хорезмскую область
© Пресс-служба президента Узбекистана
Обсудили реализацию крупного газохимического проекта в Хорезмской области с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов долларов.
Ожидается, что будущие мощности будут способны производить 2,5 миллиона тонн продукции в год и создаст 3 тысячи рабочих мест. Период реализации проекта — 2024-2028 годы.
Он придаст новый импульс развитию газохимической отрасли и станет одним из промышленных флагманов Нового Узбекистана.
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