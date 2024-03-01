https://uz.sputniknews.ru/20240301/rabochiye-mesta-investproyekty-poyezdka-prezident-xorezm-42720842.html

Рабочие места и инвестиции — как прошел первый день визита президента в Хорезм

Рабочие места и инвестиции — как прошел первый день визита президента в Хорезм

Sputnik Узбекистан

В ходе визита в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев посетил ряд предприятий, дал старт строительству фотоэлектрической станции, встретился с жителями одной из местных махаллей

2024-03-01T11:33+0500

2024-03-01T11:33+0500

2024-03-01T15:58+0500

узбекистан

хорезмская область

визит

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

проект

инвестиции

рабочие места

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. В ходе поездки в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью текстильного предприятия "Хива кластер", сообщает пресс-служба главы государства. Здесь установлено передовое оборудование из Турции, Германии и Китая. Запустив производство в ноябре прошлого года, предприятие обеспечило занятость 500 человек.Глава государства осмотрел производственный процесс и побеседовал с работницами.В соответствии с тенденцией перехода к "зеленым" технологиям в экономике, предприятие уделяет большое внимание энергоэффективности. Например, в осенне-зимний период помещения отапливаются горячей водой, получаемой в процессе производства, что позволяет сэкономить большое количество природного газа. К тому же, на крышах зданий установлены солнечные панели общей мощностью 60 кВт. Все это способствует снижению себестоимости продукции.На предприятии действует центр контроля качества и профессионального обучения. Налажены переработка и вторичное использование отходов.В прошлом году кластер вырастил почти 20 тысяч тонн хлопка. 1 545 гектаров оросили капельным методом.С 2018 по 2023 годы кластер реализовал проекты на 105 миллионов долларов, создав экспортный потенциал на 50 миллионов долларов в год. В его системе работают более 800 молодых людей. В настоящее время совместно с другими предприятиями выпускается около 20 таких товаров, как масло, мыло, яйца, молочная продукция, обувь.Президент ознакомился с планами кластера на перспективу. В частности, новые проекты предусматривают увеличение производства хлопка-сырца и получение из него продукции с добавленной стоимостью, локализацию малотоннажных грузовиков. В ближайшие годы кластер намерен перейти на безотходное производство.За счет реализации новых проектов планируется довести общее количество работников кластера с нынешних 10 до 30 тысяч.Главу государства также ознакомили с инвестпроектами, планируемыми к реализации в Хорезмской области.Для региона совместно с иностранными инвесторами формируются десятки проектов в таких ключевых отраслях, как машиностроение, градостроительство, химия, текстильное производство, строительные материалы, медицина, пищевая промышленность.На презентации представили информацию о 18 проектах общей стоимостью более 660 миллионов долларов, в целом для области сформирован пакет инвестпроектов на 1,5 миллиарда долларов.В частности, разрабатываются проекты по производству грузовых электромобилей, сульфата никеля для аккумуляторов, архитектурного стекла, стеклянной тары, строительных материалов, лакокрасочной продукции и тканей, что значительно повлияет на экономическое и социальное развитие региона и создаст тысячи рабочих мест. Строительство гостиниц, больниц, развлекательных объектов и дорог, развитие экотуризма и рыбоводства послужит повышению благосостояния населения.Глава государства побеседовал с инициаторами этих проектов – иностранными инвесторами и местными предпринимателями. Обсуждены экономическая эффективность проектов, даны указания по их ускорению и созданию дополнительных условий для предпринимателей.Шавкат Мирзиёев также дал старт строительству в Хорезмской области фотоэлектрической станции мощностью 100 мегаватт.На церемонии президент подчеркнул стратегическую важность данного сектора.Отмечена цель довести долю "зеленой энергии" в электрогенерации Узбекистана до 15% в этом году, а к 2030 году покрыть 40% потребности в энергии страны за счет возобновляемых источников.В прошлом году также запустили программу "Солнечный дом", направленную на стимулирование интереса населения к альтернативной энергетике. Она предусматривает предоставление льготных ресурсов и налоговых преференций для стимулирования использования солнечной энергии среди населения, а также введение системы гарантированного государственного закупа излишков выработанной электроэнергии.Это дает результаты. Например, в Хорезме более 2000 домохозяйств и 855 предпринимателей установили солнечные панели мощностью 15 мегаватт, производя сверх потребности 320 тысяч киловатт-часов электроэнергии, которая была закуплена государством.Теперь в Тупраккалинском районе области начинается строительство еще одного комплекса – солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт.Это первый такой крупный проект в Хорезме. В результате будет вырабатываться 254 миллиона киловатт-часов "зеленой энергии" в год, что покроет 11% годового потребления электроэнергии в регионе. Планируется подключить станцию к сети к концу года.Реализация проекта позволит увеличить объем генерации электричества в Хорезме на 30% – до 424 мегаватт. В частности, это полностью удовлетворит годовую потребность Тупраккалинского района в 135 миллионов киловатт-часов.Кроме того, это даст возможность передавать 40% избыточной энергии в соседние районы, обеспечивая стабильное электроснабжение 85 тысяч домохозяйств.Самое важное, станция позволит экономить 76 миллионов кубометров природного газа и предотвратить выброс в атмосферу 106 тысяч тонн вредных веществ.В рамках этого проекта впервые будет использован опыт агровольтаики, который объединяет производство энергии и сельское хозяйство на одном участке, позволяя выращивать сельхозкультуры под солнечными панелями.В ходе визита Шавкат Мирзиёев также посетил совместное предприятие "Khorezm Insulation Group" в городе Ургенче. Здесь производят теплоизоляционные плиты из базальта, добываемого в горах Каратау Каракалпакстана.Здесь установлено оборудование из России, Германии, Турции и Китая. На предприятии создано 300 новых рабочих мест.Президент в ходе осмотра предприятия подчеркнул важность улучшения качества продукции и повышения уровня локализации производства.В настоящее время ведется работа над проектом по выпуску 15 тысяч тонн полипропилена и полиэтилена в год, что создаст еще 80 рабочих мест и позволит увеличить экспортную мощность на дополнительные 10 миллионов долларов.Завершился первый день поездки президента рабочим совещанием с участием руководства министерства энергетики, АО "Узкимёсаноат" и крупной зарубежной инвестиционной компании.Обсудили реализацию крупного газохимического проекта в Хорезмской области с общим объемом инвестиций более 10 миллиардов долларов.Ожидается, что будущие мощности будут способны производить 2,5 миллиона тонн продукции в год и создаст 3 тысячи рабочих мест. Период реализации проекта — 2024-2028 годы.Он придаст новый импульс развитию газохимической отрасли и станет одним из промышленных флагманов Нового Узбекистана.

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