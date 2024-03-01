https://uz.sputniknews.ru/20240301/rossiya-desantniki-unichtojeniye-ukrainskaya-pexota-artemovsk-42731686.html
Российские десантники уничтожили группу украинской пехоты под Артемовском
Российские десантники уничтожили группу украинской пехоты под Артемовском
Sputnik Узбекистан
Взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами обнаружили в ходе резведки
2024-03-01T16:08+0500
2024-03-01T16:08+0500
2024-03-01T16:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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минобороны рф
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спецоперация
боевики
десантник
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии в районе Андреевки на артемовском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.Координаты позиций незамедлительно передали в пункт управления артиллерией для их уничтожения, уточнили в министерстве. "Деньги - мускулы армии": кто оплачивает существование ВСУ?
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россия десантники уничтожение украина пехота артемовск взводный опорный пункт националисты резведка
россия десантники уничтожение украина пехота артемовск взводный опорный пункт националисты резведка
Российские десантники уничтожили группу украинской пехоты под Артемовском
16:08 01.03.2024 (обновлено: 16:30 01.03.2024)
Взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами обнаружили в ходе разведки.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik.
Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии в районе Андреевки на артемовском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости
.
"В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки разведчики-десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами", — говорится в сообщении.
Координаты позиций незамедлительно передали в пункт управления артиллерией для их уничтожения, уточнили в министерстве.
"Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков", — рассказали в Минобороны.