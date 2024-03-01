Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240301/rossiya-desantniki-unichtojeniye-ukrainskaya-pexota-artemovsk-42731686.html
Российские десантники уничтожили группу украинской пехоты под Артемовском
Российские десантники уничтожили группу украинской пехоты под Артемовском
Sputnik Узбекистан
Взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами обнаружили в ходе резведки
2024-03-01T16:08+0500
2024-03-01T16:30+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
минобороны рф
всу
спецоперация
боевики
десантник
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/10/42526135_0:102:3234:1921_1920x0_80_0_0_98230029ccc7ac5c41c1a1b7c115f948.jpg
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии в районе Андреевки на артемовском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.Координаты позиций незамедлительно передали в пункт управления артиллерией для их уничтожения, уточнили в министерстве. "Деньги - мускулы армии": кто оплачивает существование ВСУ?
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/02/10/42526135_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_d4e1ac956d66b809b5b6813361c2027f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия десантники уничтожение украина пехота артемовск взводный опорный пункт националисты резведка
россия десантники уничтожение украина пехота артемовск взводный опорный пункт националисты резведка

Российские десантники уничтожили группу украинской пехоты под Артемовском

16:08 01.03.2024 (обновлено: 16:30 01.03.2024)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении.
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами обнаружили в ходе разведки.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии в районе Андреевки на артемовском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.
"В ходе разведывательно-поисковых действий и средств воздушной разведки разведчики-десантники обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами", — говорится в сообщении.
Координаты позиций незамедлительно передали в пункт управления артиллерией для их уничтожения, уточнили в министерстве.
"Экипажи самоходных орудий "Нона" совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты и уничтожили засевшую в них живую силу украинских боевиков", — рассказали в Минобороны.
"Деньги - мускулы армии": кто оплачивает существование ВСУ?
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0