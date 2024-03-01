https://uz.sputniknews.ru/20240301/rossiya-desantniki-unichtojeniye-ukrainskaya-pexota-artemovsk-42731686.html

Российские десантники уничтожили группу украинской пехоты под Артемовском

Российские десантники уничтожили группу украинской пехоты под Артемовском

Sputnik Узбекистан

Взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами обнаружили в ходе резведки

2024-03-01T16:08+0500

2024-03-01T16:08+0500

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спецоперация россии по защите донбасса

россия

минобороны рф

всу

спецоперация

боевики

десантник

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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Десантники уничтожили группу пехоты ВСУ в укрытии в районе Андреевки на артемовском направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ, сообщает РИА Новости.Координаты позиций незамедлительно передали в пункт управления артиллерией для их уничтожения, уточнили в министерстве. "Деньги - мускулы армии": кто оплачивает существование ВСУ?

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