https://uz.sputniknews.ru/20240302/filial-plexanova-tashkent-den-otkrytyx-dverey-video-42742949.html

В филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в Ташкенте прошел день открытых дверей – видео

В филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в Ташкенте прошел день открытых дверей – видео

Sputnik Узбекистан

В программе экскурсии для школьников были знакомство с инфраструктурой вуза, его историей, традициями и перспективами развития

2024-03-02T13:49+0500

2024-03-02T13:49+0500

2024-03-02T13:49+0500

узбекистан

ташкент

филиал

рэу имени плеханова

университет

программа

студенты

школьники

видео

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В ташкентском филиале Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова провели день открытых дверей, которые открыли не только для старшеклассников столичных школ. В онлайн-экскурсии также же смогли принять участие школьники из регионов Узбекистана.Ребятам рассказали о факультетах, программах и современных образовательных технологиях, которые здесь используют. Будущих студентов также проконсультировали по вопросам подготовки к поступлению и обучению в филиале.Программа экскурсии включила 7 Digital локаций, каждая из которых рассказала об определенном направлении обучения. Среди них – научная лаборатория исследований зеленой экономики "GreenEcoHub", аудитория цифрового банкинга, нано-классы, учебно-научная лаборатория искусственного интеллекта и инноваций."Наш университет чутко реагирует на изменения рынка, а мы все сейчас являемся свидетелями формирования информационного общества и совместно с нашими индустриальными партнерами в этом году мы открываем новый профиль "Системы искусственного интеллекта". Создание данной лаборатории — совместная работа головного университета, нашего филиала и индустриальных партнеров", — рассказала Нодира Зокирова.Она также добавила, что система искусственного интеллекта и инноваций — необходимость для будущих экономистов, потому что они работают с большими данными, аналитической информацией, построением моделей и различных экономических прогнозов.РЭУ им. Г.В. Плеханова — первый экономический университет России со 117-летней историей, ташкентский филиал в 2025 году отметит 30 лет со дня открытия. Подробнее о том, как проходят дни открытых дверей в филиале — смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.

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2024

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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