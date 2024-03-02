https://uz.sputniknews.ru/20240302/filial-plexanova-tashkent-den-otkrytyx-dverey-video-42742949.html
В филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в Ташкенте прошел день открытых дверей – видео
В филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в Ташкенте прошел день открытых дверей – видео
Sputnik Узбекистан
В программе экскурсии для школьников были знакомство с инфраструктурой вуза, его историей, традициями и перспективами развития
2024-03-02T13:49+0500
2024-03-02T13:49+0500
2024-03-02T13:49+0500
узбекистан
ташкент
филиал
рэу имени плеханова
университет
программа
студенты
школьники
видео
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В ташкентском филиале Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова провели день открытых дверей, которые открыли не только для старшеклассников столичных школ. В онлайн-экскурсии также же смогли принять участие школьники из регионов Узбекистана.Ребятам рассказали о факультетах, программах и современных образовательных технологиях, которые здесь используют. Будущих студентов также проконсультировали по вопросам подготовки к поступлению и обучению в филиале.Программа экскурсии включила 7 Digital локаций, каждая из которых рассказала об определенном направлении обучения. Среди них – научная лаборатория исследований зеленой экономики "GreenEcoHub", аудитория цифрового банкинга, нано-классы, учебно-научная лаборатория искусственного интеллекта и инноваций."Наш университет чутко реагирует на изменения рынка, а мы все сейчас являемся свидетелями формирования информационного общества и совместно с нашими индустриальными партнерами в этом году мы открываем новый профиль "Системы искусственного интеллекта". Создание данной лаборатории — совместная работа головного университета, нашего филиала и индустриальных партнеров", — рассказала Нодира Зокирова.Она также добавила, что система искусственного интеллекта и инноваций — необходимость для будущих экономистов, потому что они работают с большими данными, аналитической информацией, построением моделей и различных экономических прогнозов.РЭУ им. Г.В. Плеханова — первый экономический университет России со 117-летней историей, ташкентский филиал в 2025 году отметит 30 лет со дня открытия. Подробнее о том, как проходят дни открытых дверей в филиале — смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
филиал рэу им. г.в. плеханова ташкент день открытых дверей программа экскурсия школьники знакомство инфраструктура вуз история традиции перспективы развитие
филиал рэу им. г.в. плеханова ташкент день открытых дверей программа экскурсия школьники знакомство инфраструктура вуз история традиции перспективы развитие
В филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова в Ташкенте прошел день открытых дверей – видео
Анна Желиховская
Корреспондент
Эксклюзив
В программе экскурсии для школьников были знакомство с инфраструктурой вуза, его историей, традициями и перспективами развития. Старшеклассники одними из первых смогли побывать в новой учебно-научной лаборатории искусственного интеллекта и инноваций.
В ташкентском филиале Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова провели день открытых дверей, которые открыли не только для старшеклассников столичных школ. В онлайн-экскурсии также же смогли принять участие школьники из регионов Узбекистана.
"В этом году мы провели уникальный вариант дня открытых дверей и смогли пригласить почти всех желающих принять в этом участие и в онлайн режиме транслировать даже для областей нашей республики", — рассказала заместитель директора ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н. Нодира Зокирова.
Ребятам рассказали о факультетах, программах и современных образовательных технологиях, которые здесь используют. Будущих студентов также проконсультировали по вопросам подготовки к поступлению и обучению в филиале.
Программа экскурсии включила 7 Digital локаций, каждая из которых рассказала об определенном направлении обучения. Среди них – научная лаборатория исследований зеленой экономики "GreenEcoHub", аудитория цифрового банкинга, нано-классы, учебно-научная лаборатория искусственного интеллекта и инноваций.
"Наш университет чутко реагирует на изменения рынка, а мы все сейчас являемся свидетелями формирования информационного общества и совместно с нашими индустриальными партнерами в этом году мы открываем новый профиль "Системы искусственного интеллекта". Создание данной лаборатории — совместная работа головного университета, нашего филиала и индустриальных партнеров", — рассказала Нодира Зокирова.
Она также добавила, что система искусственного интеллекта и инноваций — необходимость для будущих экономистов, потому что они работают с большими данными, аналитической информацией, построением моделей и различных экономических прогнозов.
РЭУ им. Г.В. Плеханова — первый экономический университет России со 117-летней историей, ташкентский филиал в 2025 году отметит 30 лет со дня открытия.
Подробнее о том, как проходят дни открытых дверей в филиале — смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан
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