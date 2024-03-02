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https://uz.sputniknews.ru/20240302/mirziyoyev-vizit-voyenno-akademicheskiy-litsey-urgench-42740843.html
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей в Ургенче
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей в Ургенче
Sputnik Узбекистан
Глава государства ознакомился с учебным заведением и образовательным процессом, пообщался с преподавателями и учащимися
2024-03-02T09:12+0500
2024-03-02T09:12+0500
узбекистан
ташкент
хорезмская область
визит
лицей
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В ходе визита в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в Ургенче, сообщает пресс-служба главы государства.Классы учебного заведения оснащены самым современным мультимедийным и коммуникационным оборудованием. В информационно-ресурсном центре лицея более 7 тысяч учебных и художественных книг, свыше 11 тысяч электронных изданий. Центр подключен к сети высших учебных заведений региона и к Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои.Кроме того, здесь есть музей Джалолиддина Мангуберды, спортзал и спортивный комплекс, плац, столовая и общежитие.Подчеркнуто, что патриотизм и отвага Джалолиддина Мангуберды служат примером для молодого поколения.Отмечено, что высокая боеготовность и моральный дух являются важной опорой защитников страны.Лицей сотрудничает с Ургенчским государственным университетом и Чирчикским высшим танковым командно-инженерным училищем. Также проводятся военно-патриотические мероприятия и спортивные соревнования с участием учащихся общеобразовательной школы №3 Ургенча. Планируется расширить эту практику и с другими школами.На этом двухдневная поездка в Хорезмскую область завершилась, президент вернулся в Ташкент.
узбекистан
ташкент
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шавкат мирзиёев визит военно-академический лицей ургенч глава государства учебное заведение образовательный процесс преподаватели учащиеся
шавкат мирзиёев визит военно-академический лицей ургенч глава государства учебное заведение образовательный процесс преподаватели учащиеся

Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей в Ургенче

09:12 02.03.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава государства ознакомился с учебным заведением и образовательным процессом, пообщался с преподавателями и учащимися.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В ходе визита в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в Ургенче, сообщает пресс-служба главы государства.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2024
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Учебное заведение начало свою работу с 2023-2024 учебного года. В современном здании на 300 мест созданы все условия для обучения и воспитания молодежи. Здесь им преподают точные науки в течение двух лет", – говорится в сообщении.
Классы учебного заведения оснащены самым современным мультимедийным и коммуникационным оборудованием. В информационно-ресурсном центре лицея более 7 тысяч учебных и художественных книг, свыше 11 тысяч электронных изданий. Центр подключен к сети высших учебных заведений региона и к Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2024
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Кроме того, здесь есть музей Джалолиддина Мангуберды, спортзал и спортивный комплекс, плац, столовая и общежитие.
"Учащиеся могут участвовать в более чем десяти предметных, информационно-технологических, творческих кружках и спортивных секциях. Им предоставляется бесплатная одежда и четырехразовое горячее питание", – говорится в сообщении.
Подчеркнуто, что патриотизм и отвага Джалолиддина Мангуберды служат примером для молодого поколения.
"То, что здесь преподают точные науки, это хорошо. Вместе с тем в учебном процессе необходимо уделять особое внимание воспитанию патриотизма и изучению наших ценностей. Национальный дух и чувство гордости должны быть сильнейшим оружием нашей молодежи", – сказал Шавкат Мирзиёев.
Отмечено, что высокая боеготовность и моральный дух являются важной опорой защитников страны.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2024
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лицей сотрудничает с Ургенчским государственным университетом и Чирчикским высшим танковым командно-инженерным училищем. Также проводятся военно-патриотические мероприятия и спортивные соревнования с участием учащихся общеобразовательной школы №3 Ургенча. Планируется расширить эту практику и с другими школами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2024
Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в городе Ургенче.
© Пресс-служба президента Узбекистана
На этом двухдневная поездка в Хорезмскую область завершилась, президент вернулся в Ташкент.
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