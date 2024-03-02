https://uz.sputniknews.ru/20240302/mirziyoyev-vizit-voyenno-akademicheskiy-litsey-urgench-42740843.html

Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей в Ургенче

Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей в Ургенче

Sputnik Узбекистан

Глава государства ознакомился с учебным заведением и образовательным процессом, пообщался с преподавателями и учащимися

2024-03-02T09:12+0500

2024-03-02T09:12+0500

2024-03-02T09:12+0500

узбекистан

ташкент

хорезмская область

визит

лицей

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В ходе визита в Хорезмскую область Шавкат Мирзиёев посетил военно-академический лицей имени Джалолиддина Мангуберды в Ургенче, сообщает пресс-служба главы государства.Классы учебного заведения оснащены самым современным мультимедийным и коммуникационным оборудованием. В информационно-ресурсном центре лицея более 7 тысяч учебных и художественных книг, свыше 11 тысяч электронных изданий. Центр подключен к сети высших учебных заведений региона и к Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои.Кроме того, здесь есть музей Джалолиддина Мангуберды, спортзал и спортивный комплекс, плац, столовая и общежитие.Подчеркнуто, что патриотизм и отвага Джалолиддина Мангуберды служат примером для молодого поколения.Отмечено, что высокая боеготовность и моральный дух являются важной опорой защитников страны.Лицей сотрудничает с Ургенчским государственным университетом и Чирчикским высшим танковым командно-инженерным училищем. Также проводятся военно-патриотические мероприятия и спортивные соревнования с участием учащихся общеобразовательной школы №3 Ургенча. Планируется расширить эту практику и с другими школами.На этом двухдневная поездка в Хорезмскую область завершилась, президент вернулся в Ташкент.

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хорезмская область

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