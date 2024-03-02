https://uz.sputniknews.ru/20240302/sirius-seremoniya-otkrytiye-vsemirnyy-festival-molodej-42742532.html

В Сириусе состоится церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи

В Сириусе состоится церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи

Sputnik Узбекистан

Организаторы обещают участникам насыщенную программу. На протяжении всего фестиваля предусмотрены образовательные, культурные, научные и спортивные мероприятия

2024-03-02T12:36+0500

2024-03-02T12:36+0500

2024-03-02T13:20+0500

россия

узбекистан

молодежь

фестиваль

команда

общество

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Сегодня в Сириусе пройдет торжественная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).В этот же день открывается тематический день "Ответственность за судьбы мира". Его главная идея – будущее мира зависит от способности молодого поколения к диалогу и взаимопониманию, готовности брать инициативу в свои руки и нести ответственность за конкретные решения для строительства справедливого мира.Каждый день фестиваля посвящен определенной теме. Например, 3 марта – день "Многонационального единства", 4 марта – "Мир возможностей для каждого", 5 марта – "Сохраним семью во имя детей и мира", а 6 марта – "Мы – вместе с Россией".Гости смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидеть выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам их ждут концерты и ток-шоу с известными артистами и другими участниками фестиваля.В ВФМ принимают участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в области образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа.Узбекистан на фестивале представляют более 200 человек, Беларусь – 630, Таджикистан – 275, Индию – 360. Из Демократической Республики Конго приехали 100 участников, Бангладеш – 95, около 100 из Аргентины. Кроме того, Россию в рамках фестиваля посетят 15 американцев и делегация из КНДР.Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин, всего заявки на участие в фестивале прислали 300 тысяч человек из 190 стран.Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в нем получили подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа. В рамках специальной детской программы "Начнем будущее вместе" в фестивале примет участие тысяча школьников из 78 стран мира. По данным организаторов, заявки подали школьники из более чем 144 стран. Среди иностранных претендентов отбор на программу прошли 500 человек. Лидерами по количеству участников стали Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения, Сербия, Молдавия, Южная Осетия, Алжир, Египет, Абхазия, Пакистан.Ранее мы сообщали, что на фестиваль отправилась первая команда из Узбекистана. В ее составе — старшеклассники, студенты, активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", предприниматели, преподаватели школ и вузов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта по указу президента России Владимира Путина на федеральной территории "Сириус" и соберет лучших представителей молодежи, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике. Глава РФ выразил уверенность, что "фестиваль станет значимым шагом на пути формирования справедливого, многополярного мира".

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