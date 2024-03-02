https://uz.sputniknews.ru/20240302/uzbekistan-shtraf-yurlitso-vyrubka-derevo-42745844.html
В Узбекистане будут штрафовать юрлиц, вырубающих деревья
В Узбекистане будут штрафовать юрлиц, вырубающих деревья
Sputnik Узбекистан
Это предусматривает Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные документы Республики Узбекистан", подписанный президентом
2024-03-02T18:06+0500
2024-03-02T18:06+0500
2024-03-02T18:06+0500
узбекистан
деревья
закон
штраф
вырубка деревьев
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Узбекистане юридических лиц, вырубающих деревья, будут штрафовать, сообщает Минэкологии.Согласно закону, усилены административные наказания за незаконную вырубку или повреждение деревьев, устранены дублирующие нормы.Кроме того, в Законе "Об охране и использовании растительного мира" установили обязанность лиц, взамен незаконно вырубивших или уничтоживших ценные сорта деревьев и кустарников, не входящих в состав государственного лесного фонда, посадить компенсационные деревья на том же месте. Документ также обязывает ухаживать за посаженными деревьями в течение 3 лет.В Узбекистане оцифровали более 250 млн деревьев
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узбекистан штраф юрлица вырубка деревья закон президент
узбекистан штраф юрлица вырубка деревья закон президент
В Узбекистане будут штрафовать юрлиц, вырубающих деревья
Это предусматривает Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные документы Республики Узбекистан", подписанный президентом.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
В Узбекистане юридических лиц, вырубающих деревья, будут штрафовать, сообщает Минэкологии
.
"Теперь разработка проектных документов, приводящих к вырубке ценных пород деревьев и кустарников с причинением ущерба растительному миру, является поводом для административной ответственности", – говорится в сообщении.
Согласно закону, усилены административные наказания за незаконную вырубку или повреждение деревьев, устранены дублирующие нормы.
Кроме того, в Законе "Об охране и использовании растительного мира" установили обязанность лиц, взамен незаконно вырубивших или уничтоживших ценные сорта деревьев и кустарников, не входящих в состав государственного лесного фонда, посадить компенсационные деревья на том же месте. Документ также обязывает ухаживать за посаженными деревьями в течение 3 лет.