https://uz.sputniknews.ru/20240302/uzbekistan-shtraf-yurlitso-vyrubka-derevo-42745844.html

В Узбекистане будут штрафовать юрлиц, вырубающих деревья

В Узбекистане будут штрафовать юрлиц, вырубающих деревья

Sputnik Узбекистан

Это предусматривает Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные документы Республики Узбекистан", подписанный президентом

2024-03-02T18:06+0500

2024-03-02T18:06+0500

2024-03-02T18:06+0500

узбекистан

деревья

закон

штраф

вырубка деревьев

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Узбекистане юридических лиц, вырубающих деревья, будут штрафовать, сообщает Минэкологии.Согласно закону, усилены административные наказания за незаконную вырубку или повреждение деревьев, устранены дублирующие нормы.Кроме того, в Законе "Об охране и использовании растительного мира" установили обязанность лиц, взамен незаконно вырубивших или уничтоживших ценные сорта деревьев и кустарников, не входящих в состав государственного лесного фонда, посадить компенсационные деревья на том же месте. Документ также обязывает ухаживать за посаженными деревьями в течение 3 лет.В Узбекистане оцифровали более 250 млн деревьев

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