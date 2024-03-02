Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240302/uzbekistan-shtraf-yurlitso-vyrubka-derevo-42745844.html
В Узбекистане будут штрафовать юрлиц, вырубающих деревья
В Узбекистане будут штрафовать юрлиц, вырубающих деревья
Sputnik Узбекистан
Это предусматривает Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные документы Республики Узбекистан", подписанный президентом
2024-03-02T18:06+0500
2024-03-02T18:06+0500
узбекистан
деревья
закон
штраф
вырубка деревьев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/10/22213281_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4885ff40d7315f9b3436461c6a5b9c3d.jpg
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Узбекистане юридических лиц, вырубающих деревья, будут штрафовать, сообщает Минэкологии.Согласно закону, усилены административные наказания за незаконную вырубку или повреждение деревьев, устранены дублирующие нормы.Кроме того, в Законе "Об охране и использовании растительного мира" установили обязанность лиц, взамен незаконно вырубивших или уничтоживших ценные сорта деревьев и кустарников, не входящих в состав государственного лесного фонда, посадить компенсационные деревья на том же месте. Документ также обязывает ухаживать за посаженными деревьями в течение 3 лет.В Узбекистане оцифровали более 250 млн деревьев
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/01/10/22213281_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e1decab2378539ed2cfed960b313878c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан штраф юрлица вырубка деревья закон президент
узбекистан штраф юрлица вырубка деревья закон президент

В Узбекистане будут штрафовать юрлиц, вырубающих деревья

18:06 02.03.2024
© Фото: Госкомэкология УзбекистанаВ перинатальном центре Андижана вырублено 12 деревьев. Архивное фото
В перинатальном центре Андижана вырублено 12 деревьев. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2024
© Фото: Госкомэкология Узбекистана
Подписаться
Это предусматривает Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные документы Республики Узбекистан", подписанный президентом.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. В Узбекистане юридических лиц, вырубающих деревья, будут штрафовать, сообщает Минэкологии.
"Теперь разработка проектных документов, приводящих к вырубке ценных пород деревьев и кустарников с причинением ущерба растительному миру, является поводом для административной ответственности", – говорится в сообщении.
Согласно закону, усилены административные наказания за незаконную вырубку или повреждение деревьев, устранены дублирующие нормы.
Кроме того, в Законе "Об охране и использовании растительного мира" установили обязанность лиц, взамен незаконно вырубивших или уничтоживших ценные сорта деревьев и кустарников, не входящих в состав государственного лесного фонда, посадить компенсационные деревья на том же месте. Документ также обязывает ухаживать за посаженными деревьями в течение 3 лет.
В Узбекистане оцифровали более 250 млн деревьев
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0