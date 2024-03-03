https://uz.sputniknews.ru/20240303/eaeu-seny-promyshlennost-selxoz-42751339.html

Как изменились цены производителей промышленной и сельхозпродукции в ЕАЭС

Как изменились цены производителей промышленной и сельхозпродукции в ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

ЕЭК опубликовала информацию о ценах производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции в странах Евразийского экономического союза в годовом выражении

2024-03-03T13:10+0500

2024-03-03T13:10+0500

2024-03-03T13:10+0500

еаэс

экономика

промышленность

сельское хозяйство

цены

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0e/37840902_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_a4b17cd02b12850384512b0fc7416b2f.jpg

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Цены производителей сельхозпродукции по ЕАЭС выросли на 6,9% в январе 2024 года в годовом выражении, индекс цен производителей промышленной продукции по Евразийскому экономическому союзу в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года составил 117,7%, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.По сравнению декабрем 2023 года цены на аграрную продукцию снизились на 0,3%.Отмечается, что в этот период цены производителей продукции растениеводства выросли на 1,7%, продукции животноводства – снизились на 1,3%.Снижение цен сельхозпроизводителей зафиксировано в Армении (на 0,7%) и России (на 0,6%). При этом наблюдается прирост цен в Кыргызстане (на 1,6%) и Беларуси (на 1,4%), в Казахстане цены возросли незначительно (на 0,2%).По сравнению с декабрем 2023 года цены производителей промпродукции по ЕАЭС снизились на 1,3%.В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров снижение составило 5,1%, в обрабатывающей промышленности – 0,1%.Рост цен производителей по виду деятельности:

https://uz.sputniknews.ru/20240302/pravo-yeaes-konkurentsiya-izmeneniya-42743384.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс, экономика, промышленность, сельское хозяйство, цены