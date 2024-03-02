https://uz.sputniknews.ru/20240302/pravo-yeaes-konkurentsiya-izmeneniya-42743384.html

В право ЕАЭС в сфере конкуренции внесли изменения

В право ЕАЭС в сфере конкуренции внесли изменения

Sputnik Узбекистан

Этот вопрос рассмотрели на прошедшем заседании Совета Евразийской экономической комиссии

2024-03-02T14:32+0500

2024-03-02T14:32+0500

2024-03-02T14:32+0500

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изменения

комиссия

заседание

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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял пакет изменений в право ЕАЭС в сфере конкуренции.Изменения внесли в акты, регламентирующие процедуру контроля за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках. В их числе порядки рассмотрения заявлений, проведения расследования, рассмотрения дел и методики по штрафам и оценке состояния конкуренции.Включено дополнительное основание прекращения расследования – наличие вступившего в законную силу решения Коллегии Комиссии по делу о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках в отношении тех же лиц, по тому же основанию и предмету.Кроме того, поставлена точка в споре о том, что является днем обнаружения длящегося нарушения. Таким днем определили дату вынесения определения о проведении расследования. Поправки также затрагивают методику оценки состояния конкуренции в части анализа рынка при рассмотрении признаков недобросовестной конкуренции. Теперь в рамках расследований определение состава хозяйствующих субъектов может быть ограничено установлением заявителя, нарушителя и их конкурентных отношений.Банкам Казахстана разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограниченийПредставители ТПП стран ЕАЭС обсудили запуск механизма финансирования кооперации

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