https://uz.sputniknews.ru/20240302/pravo-yeaes-konkurentsiya-izmeneniya-42743384.html
В право ЕАЭС в сфере конкуренции внесли изменения
В право ЕАЭС в сфере конкуренции внесли изменения
Sputnik Узбекистан
Этот вопрос рассмотрели на прошедшем заседании Совета Евразийской экономической комиссии
2024-03-02T14:32+0500
2024-03-02T14:32+0500
2024-03-02T14:32+0500
еаэс
еэк
изменения
комиссия
заседание
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии принял пакет изменений в право ЕАЭС в сфере конкуренции.Изменения внесли в акты, регламентирующие процедуру контроля за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках. В их числе порядки рассмотрения заявлений, проведения расследования, рассмотрения дел и методики по штрафам и оценке состояния конкуренции.Включено дополнительное основание прекращения расследования – наличие вступившего в законную силу решения Коллегии Комиссии по делу о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках в отношении тех же лиц, по тому же основанию и предмету.Кроме того, поставлена точка в споре о том, что является днем обнаружения длящегося нарушения. Таким днем определили дату вынесения определения о проведении расследования. Поправки также затрагивают методику оценки состояния конкуренции в части анализа рынка при рассмотрении признаков недобросовестной конкуренции. Теперь в рамках расследований определение состава хозяйствующих субъектов может быть ограничено установлением заявителя, нарушителя и их конкурентных отношений.Банкам Казахстана разрешили вывозить валюту стран ЕАЭС без ограниченийПредставители ТПП стран ЕАЭС обсудили запуск механизма финансирования кооперации
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право еаэс сфера конкуренция изменения вопрос рассмотрение заседание совет евразийская экономическая комиссия
право еаэс сфера конкуренция изменения вопрос рассмотрение заседание совет евразийская экономическая комиссия
В право ЕАЭС в сфере конкуренции внесли изменения
Этот вопрос рассмотрели на прошедшем заседании Совета Евразийской экономической комиссии.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии принял
пакет изменений в право ЕАЭС в сфере конкуренции.
Изменения внесли в акты, регламентирующие процедуру контроля за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках. В их числе порядки рассмотрения заявлений, проведения расследования, рассмотрения дел и методики по штрафам и оценке состояния конкуренции.
"Заявления о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках теперь могут подаваться в Комиссию на любом государственном языке страны Евразийского экономического союза с обязательным переводом на русский язык. Упрощена процедура заверения такого перевода", – говорится в сообщении.
Включено дополнительное основание прекращения расследования – наличие вступившего в законную силу решения Коллегии Комиссии по делу о нарушении общих правил конкуренции на трансграничных рынках в отношении тех же лиц, по тому же основанию и предмету.
Кроме того, поставлена точка в споре о том, что является днем обнаружения длящегося нарушения. Таким днем определили дату вынесения определения о проведении расследования.
"Это необходимо для исчисления срока давности привлечения к ответственности", – уточнили в сообщении.
Поправки также затрагивают методику оценки состояния конкуренции в части анализа рынка при рассмотрении признаков недобросовестной конкуренции. Теперь в рамках расследований определение состава хозяйствующих субъектов может быть ограничено установлением заявителя, нарушителя и их конкурентных отношений.