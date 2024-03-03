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Как стабилизировать давление в домашних условиях — врач
Как стабилизировать давление в домашних условиях — врач
Sputnik Узбекистан
Реабилитолог объяснил, как снизить давление с помощью щадящих упражнений и самомассажа
2024-03-03T22:06+0500
2024-03-03T22:06+0500
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Артериальное давление можно стабилизировать с помощью специальной гимнастики, рассказал радио Sputnik врач-реабилитолог Владимир Бондаренко.Он напомнил, что повышенное давление создает риск развития инфаркта или инсульта, поэтому при гипертонии необходимо консультироваться с врачом и принимать назначенные им препараты.Однако, по словам специалиста, в некоторых случаях стабилизировать артериальное давление помогают статико-динамические упражнения и самомассаж.Он рекомендовал разминать определенные точки на руке.При этом он предупредил об опасности выполнения физических упражнений при повышенном давлении, предложив, в качестве альтернативы, щадящую методику.В заключение он посоветовал вы выполнять эти упражнения регулярно – два раза в день по пять-семь минут. При резком же повышении давления — не заниматься самолечением, а вызвать скорую.
https://uz.sputniknews.ru/20240229/vrach-kariyes-opasnost-lecheniye-vajnost-42703760.html
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давление снижение реабилитолог упражнения самомассаж
давление снижение реабилитолог упражнения самомассаж

Как стабилизировать давление в домашних условиях — врач

22:06 03.03.2024
© Sputnik / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2024
© Sputnik / Александр Кряжев
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Реабилитолог объяснил, как снизить давление с помощью щадящих упражнений и самомассажа.
Артериальное давление можно стабилизировать с помощью специальной гимнастики, рассказал радио Sputnik врач-реабилитолог Владимир Бондаренко.
Он напомнил, что повышенное давление создает риск развития инфаркта или инсульта, поэтому при гипертонии необходимо консультироваться с врачом и принимать назначенные им препараты.
Однако, по словам специалиста, в некоторых случаях стабилизировать артериальное давление помогают статико-динамические упражнения и самомассаж.
"Сосуды – это мышцы, которые, как и сердце, качают кровь. Они должны расслабляться и напрягаться. А когда сосуды перестают двигаться, начинаются застойные процессы. Когда мы начинаем воздействовать на них через мышечную систему, через нервную систему, делать массаж и статико-динамические упражнения, тогда у нас сосуды начинают работать, двигаться и самостоятельно качать кровь, и это активно снижает давление", – объяснил Бондаренко.
Он рекомендовал разминать определенные точки на руке.
"Это точка между большим и указательным пальцами левой руки. Находим ее – она будет болеть – и 15-20 секунд разминаем. Есть еще несколько точек: так называемый сердечный тракт, который от локтя отходит вниз, и точки в районе плечевого сустава. Берем немножко ниже локтевого сустава – вы абсолютно точно найдете там болевую точку – 15-20 секунд ее мнем. Далее ищем в районе плечевого сустава. Делаем массаж по 15-20 секунд с перерывами в минуту. И за 10-15 минут вы давление снизите", – отметил реабилитолог.
При этом он предупредил об опасности выполнения физических упражнений при повышенном давлении, предложив, в качестве альтернативы, щадящую методику.
"В этом состоянии (при высоком давлении, – ред.) нам нужен покой. Но можно делать так называемую статику, статико-динамические упражнения. Садимся на стул, вытягиваем ноги, тянем пальцы на себя и считаем до трех. Полторы-две минуты отдохнули, расслабились, подышали, потом еще раз напряглись. Такое статическое напряжение мышц дает нормализацию кровотока и снятие давления в сосудах. При этом мы должны понимать, что если есть высокое давление, и мы делаем какие-то упражнения, то это три-четыре повторения, не больше, потому что увеличение нагрузки будет повышать частоту сердечных сокращений ", – предупредил Бондаренко.
В заключение он посоветовал вы выполнять эти упражнения регулярно – два раза в день по пять-семь минут. При резком же повышении давления — не заниматься самолечением, а вызвать скорую.
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