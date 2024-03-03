https://uz.sputniknews.ru/20240303/sirius-marafon-obschestvo-znaniye-42752918.html

В рамках Всемирного фестиваля молодежи проходит марафон общества "Знание" — подробности

В рамках Всемирного фестиваля молодежи проходит марафон общества "Знание" — подробности

Sputnik Узбекистан

Марафон "Знание" организован на шести площадках Города молодежи мира, делегаты фестиваля встречаются с известными государственными деятелями, руководителями крупных компаний, учеными, спортсменами, мастерами культуры и лидерами общественного мнения

2024-03-03T15:32+0500

2024-03-03T15:32+0500

2024-03-03T15:32+0500

россия

молодежь

фестиваль

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. В рамках Всемирного фестиваля молодежи 2-6 марта проходит просветительский марафон Российского общества "Знание", сообщает пресс-служба общества.Локации — шесть площалок Города молодежи мира: Международный аэропорт ВФМ, павильоны "Ямал", "Москва", "Нижний Новгород", "Казань", "Белгород".Гендиректор Российского общества "Знание" Максим Древаль, дав старт марафону, отметил, что Россия находится в авангарде борьбы за многополярный мир, где у каждого есть пространство для самореализации и развития, а эти процессы основаны на опыте и знаниях.В первый день работы марафона в рамках трека "Ответственность за судьбы мира" 5,5 тысяч молодых людей смогли встретиться с выдающимися государственными деятелями, руководителями крупных компаний, учеными, спортсменами, мастерами культуры и лидерами общественного мнения.Так, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв познакомил молодежь с атомными технологиями, которые помогают России достигать устойчивого развития и смело смотреть в будущее. Он напомнил, что главная задача всех исследователей — делать технологии полезными для людей, ставить человека в центр всего.Первый вице-президент — финансовый директор ПАО "Ростелеком" Сергей Анохин отвечал на вопросы молодых людей о перспективах развития IT-отрасли. По его словам, в ближайшие годы в авангарде развития всех технологий будет искусственный интеллект и квантовые вычисления, которые позволят значительно увеличить возможности вычислений.Секретарь Государственного Совета РФ Игорь Левитин рассказал об истории строительства Транссибирской (Транссиб) и Байкало-Амурской (БАМ) железнодорожных магистралей, а также о развитии новых транспортных коридоров.Остальные треки, которые пройдут в рамках марафона также созвучны смыслам фестиваля "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Сохраним семью во имя детей и мира" и "Мы — вместе с Россией".Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу Владимира Путина. В нем участвуют более 200 делегатов из Узбекистана — старшеклассники, студенты, активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", предприниматели, преподаватели школ и вузов.

https://uz.sputniknews.ru/20240303/sirius-molodej-festival-otkrytiye-42749317.html

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