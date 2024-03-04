https://uz.sputniknews.ru/20240304/su-34-aviabomby-obekty-vsu-krasnyy-liman-42762420.html
Су-34 разгромили объекты ВСУ под Красным Лиманом авиабомбами ФАБ-500
Су-34 разгромили объекты ВСУ под Красным Лиманом авиабомбами ФАБ-500
Sputnik Узбекистан
Воздушно-космические силы России поразили поразили "опорник" и живую силу ВСУ в зоне СВО
2024-03-04T13:01+0500
2024-03-04T13:01+0500
2024-03-04T13:01+0500
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. При выполнении боевой задачи использовали неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, уточнили в оборонном ведомстве.Разведка подтвердила поражение цели, после чего экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 в зоне СВО ежедневно уничтожают скопления живой силы, опорные пункты и военные объекты ВСУ.
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вск россия авиабомбы красный лиман всу сво
вск россия авиабомбы красный лиман всу сво
Су-34 разгромили объекты ВСУ под Красным Лиманом авиабомбами ФАБ-500
Воздушно-космические силы России поразили "опорник" и живую силу противника в зоне СВО точными ударами с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik
. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе украинской армии на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны России.
"Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил России нанесли удар по опорному пункту и живой силе противника на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", — указано в сообщении.
При выполнении боевой задачи использовали неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения, уточнили в оборонном ведомстве.
Разведка подтвердила поражение цели, после чего экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 в зоне СВО ежедневно уничтожают скопления живой силы, опорные пункты и военные объекты ВСУ.