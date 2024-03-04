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https://uz.sputniknews.ru/20240304/uzbekistan-predpriyatiya-inostrannyy-kapital-statistika-42763622.html
В каком регионе Узбекистана больше всего предприятий с иностранным капиталом
В каком регионе Узбекистана больше всего предприятий с иностранным капиталом
Sputnik Узбекистан
На сегодняшний день в республике действуют около 14 200 предприятий с иностранными инвестициями
2024-03-04T14:08+0500
2024-03-04T14:08+0500
узбекистан
предприятия
инвестиции
иностранные инвесторы
экономика
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Узбекистане количество предприятий, работающих с участием иностранных инвестиций по состоянию на 1 февраля 2024 года составило 14 199, сообщает Агентство статистики.265 таких предприятий создано в январе, 40 из них — в промышленном секторе экономики.Наибольшее число предприятий с иностранным капиталом зарегистрировано в столице республики, Ташкентской и Самаркандской областях. Меньше всего их в Хорезмской области.Число промышленных предприятий с иностранным капиталом:Лидером по числу открытых предприятий (3 000) на территории республики остается Россия.
https://uz.sputniknews.ru/20240303/uzbekistan-prompredpriyatiya-regiony-statistika-42751936.html
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узбекистан регион предприятия иностранный капитал
узбекистан регион предприятия иностранный капитал

В каком регионе Узбекистана больше всего предприятий с иностранным капиталом

14:08 04.03.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаПредприятие Андижанского промышленного хаба. Иллюстративное фото
Предприятие Андижанского промышленного хаба. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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На сегодняшний день в республике действуют около 14 200 предприятий с иностранными инвестициями.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Узбекистане количество предприятий, работающих с участием иностранных инвестиций по состоянию на 1 февраля 2024 года составило 14 199, сообщает Агентство статистики.
265 таких предприятий создано в январе, 40 из них — в промышленном секторе экономики.
Наибольшее число предприятий с иностранным капиталом зарегистрировано в столице республики, Ташкентской и Самаркандской областях. Меньше всего их в Хорезмской области.
Число промышленных предприятий с иностранным капиталом:
в Ташкенте – 9 240;
в Ташкентской области — 1 597;
в Самаркандской области – 565;
в Ферганской области — 502;
в Сурхандарьинской области — 348;
в Бухарской области — 341;
в Андижанской области — 309;
в Наманганской области — 231;
в Навоийской области — 218;
в Сырдарьинской области — 204;
в Джизакской области — 178;
в Каракалпакстане — 171;
в Кашкадарьинской области — 163;
в Хорезмской области — 132.
Лидером по числу открытых предприятий (3 000) на территории республики остается Россия.
Предприятие “Сиёвуш текстил” в Каганском районе Бухарской области. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.03.2024
В каком регионе Узбекистана больше всего промышленных предприятий
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