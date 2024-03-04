https://uz.sputniknews.ru/20240304/uzbekistan-predpriyatiya-inostrannyy-kapital-statistika-42763622.html

В каком регионе Узбекистана больше всего предприятий с иностранным капиталом

В каком регионе Узбекистана больше всего предприятий с иностранным капиталом

Sputnik Узбекистан

На сегодняшний день в республике действуют около 14 200 предприятий с иностранными инвестициями

2024-03-04T14:08+0500

2024-03-04T14:08+0500

2024-03-04T14:08+0500

узбекистан

предприятия

инвестиции

иностранные инвесторы

экономика

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Узбекистане количество предприятий, работающих с участием иностранных инвестиций по состоянию на 1 февраля 2024 года составило 14 199, сообщает Агентство статистики.265 таких предприятий создано в январе, 40 из них — в промышленном секторе экономики.Наибольшее число предприятий с иностранным капиталом зарегистрировано в столице республики, Ташкентской и Самаркандской областях. Меньше всего их в Хорезмской области.Число промышленных предприятий с иностранным капиталом:Лидером по числу открытых предприятий (3 000) на территории республики остается Россия.

https://uz.sputniknews.ru/20240303/uzbekistan-prompredpriyatiya-regiony-statistika-42751936.html

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