https://uz.sputniknews.ru/20240305/navruz-uzbekistan-postanovlenie-prezident-42774693.html

Как будут отмечать Навруз в Узбекистане — постановление президента

Как будут отмечать Навруз в Узбекистане — постановление президента

Sputnik Узбекистан

К 11 марта должны быть готовы региональные программы по проведению всенародных гуляний на праздник Навруз: планируется привлечь артистов разных жанров, организовать выставки, народные игры, благотворительные мероприятия и работы по озеленению территории

2024-03-05T10:34+0500

2024-03-05T10:34+0500

2024-03-05T11:57+0500

узбекистан

навруз

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

постановление

общество

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Постановление "О подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2024 году", сообщает UzA. Для его реализации создадут Оргкомитет. Согласно постановлению, всенародные гулянья – сайиль пройдут под девизом: "С тобой, Навруз, мир светом озарится!". Места их проведения: главные площади, улицы и скверы, которые оформят в национальном стиле.К участию привлекут фольклорные коллективы, цирковых артистов, бахши, поэтов, артистов эстрады.Оргкомитет должен в недельный срок утвердить программу мероприятий по достойному празднованию всенародного праздника Навруз в Ташкенте, Каракалпакстане и областных центрах, во всех городах и районах, селах и аулах, а также обеспечить ее исполнение.Поскольку в текущем году Навруз отмечается в священный месяц Рамазан, отдельно отмечена важность проведения различных благотворительных мероприятий, направленных на оказание всестороннего уважения и почтения представителям старшего поколения, в частности, участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта, заботы и внимания проживающим в домах "Мехрибонлик", "Мурувват" и "Саховат", внесенным в социальные тетради, и всем нуждающимся в поддержке.В преддверии праздника во всех регионах республики для благоустройства и озеленения территорий пройдут работы в рамках общенационального проекта "Яшил макон", а также всенародный хашар.В программе празднования — организация проектов и акций, направленных на укрепление атмосферы межнациональной дружбы и согласия, широкой демонстрации обычаев, традиций и ценностей представителей разных наций и народностей, проживающих в Узбекистане, созвучных духу и философии Навруза.Также в дни Навруза пройдут выставки изделий ремесленничества, соревнования по национальным видам спорта, книжные выставки, ярмарки сельскохозяйственной и продовольственной продукции по низким ценам, конкурсы весенних блюд.

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