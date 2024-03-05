https://uz.sputniknews.ru/20240305/navruz-uzbekistan-postanovlenie-prezident-42774693.html
Как будут отмечать Навруз в Узбекистане — постановление президента
Как будут отмечать Навруз в Узбекистане — постановление президента
Sputnik Узбекистан
К 11 марта должны быть готовы региональные программы по проведению всенародных гуляний на праздник Навруз: планируется привлечь артистов разных жанров, организовать выставки, народные игры, благотворительные мероприятия и работы по озеленению территории
2024-03-05T10:34+0500
2024-03-05T10:34+0500
2024-03-05T11:57+0500
узбекистан
навруз
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
постановление
общество
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал Постановление "О подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2024 году", сообщает UzA. Для его реализации создадут Оргкомитет. Согласно постановлению, всенародные гулянья – сайиль пройдут под девизом: "С тобой, Навруз, мир светом озарится!". Места их проведения: главные площади, улицы и скверы, которые оформят в национальном стиле.К участию привлекут фольклорные коллективы, цирковых артистов, бахши, поэтов, артистов эстрады.Оргкомитет должен в недельный срок утвердить программу мероприятий по достойному празднованию всенародного праздника Навруз в Ташкенте, Каракалпакстане и областных центрах, во всех городах и районах, селах и аулах, а также обеспечить ее исполнение.Поскольку в текущем году Навруз отмечается в священный месяц Рамазан, отдельно отмечена важность проведения различных благотворительных мероприятий, направленных на оказание всестороннего уважения и почтения представителям старшего поколения, в частности, участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта, заботы и внимания проживающим в домах "Мехрибонлик", "Мурувват" и "Саховат", внесенным в социальные тетради, и всем нуждающимся в поддержке.В преддверии праздника во всех регионах республики для благоустройства и озеленения территорий пройдут работы в рамках общенационального проекта "Яшил макон", а также всенародный хашар.В программе празднования — организация проектов и акций, направленных на укрепление атмосферы межнациональной дружбы и согласия, широкой демонстрации обычаев, традиций и ценностей представителей разных наций и народностей, проживающих в Узбекистане, созвучных духу и философии Навруза.Также в дни Навруза пройдут выставки изделий ремесленничества, соревнования по национальным видам спорта, книжные выставки, ярмарки сельскохозяйственной и продовольственной продукции по низким ценам, конкурсы весенних блюд.
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узбекистан навруз постановление президент гуляния озеленение
узбекистан навруз постановление президент гуляния озеленение
Как будут отмечать Навруз в Узбекистане — постановление президента
10:34 05.03.2024 (обновлено: 11:57 05.03.2024)
К 11 марта должны быть готовы региональные программы по проведению всенародных гуляний на праздник Навруз: планируется привлечь артистов разных жанров, организовать выставки, народные игры, благотворительные мероприятия и работы по озеленению территории.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев подписал Постановление "О подготовке и проведении всенародного праздника Навруз в 2024 году", сообщает
UzA.
Для его реализации создадут Оргкомитет.
"В нынешней сложной и нестабильной обстановке в мире великая гуманистическая суть Навруза, его бессмертные идеи, созидательный дух и философия, призывающие человечество жить в дружбе и согласии, ценить мир, делать жизнь еще более прекрасной и благополучной, отвечают благородным устремлениям разных народов нашей планеты", — указано в тексте документа.
Согласно постановлению, всенародные гулянья – сайиль пройдут под девизом: "С тобой, Навруз, мир светом озарится!". Места их проведения: главные площади, улицы и скверы, которые оформят в национальном стиле.
К участию привлекут фольклорные коллективы, цирковых артистов, бахши, поэтов, артистов эстрады.
Оргкомитет должен в недельный срок утвердить программу мероприятий по достойному празднованию всенародного праздника Навруз в Ташкенте, Каракалпакстане и областных центрах, во всех городах и районах, селах и аулах, а также обеспечить ее исполнение.
Поскольку в текущем году Навруз отмечается в священный месяц Рамазан, отдельно отмечена важность проведения различных благотворительных мероприятий, направленных на оказание всестороннего уважения и почтения представителям старшего поколения, в частности, участникам Второй мировой войны и ветеранам трудового фронта, заботы и внимания проживающим в домах "Мехрибонлик", "Мурувват" и "Саховат", внесенным в социальные тетради, и всем нуждающимся в поддержке.
В преддверии праздника во всех регионах республики для благоустройства и озеленения территорий пройдут работы в рамках общенационального проекта "Яшил макон", а также всенародный хашар.
В программе празднования — организация проектов и акций, направленных на укрепление атмосферы межнациональной дружбы и согласия, широкой демонстрации обычаев, традиций и ценностей представителей разных наций и народностей, проживающих в Узбекистане, созвучных духу и философии Навруза.
Также в дни Навруза пройдут выставки изделий ремесленничества, соревнования по национальным видам спорта, книжные выставки, ярмарки сельскохозяйственной и продовольственной продукции по низким ценам, конкурсы весенних блюд.