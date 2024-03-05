https://uz.sputniknews.ru/20240305/produkty-zuby-vred-vrach-mneniye-42783667.html

Стоматолог рассказал, какие продукты "расшатывают" зубы

Стоматолог рассказал, какие продукты "расшатывают" зубы

Sputnik Узбекистан

Эксперт предупредил также к каким косметическим недостаткам ведет повреждение эмали из-за воздействия пищевых кислот

2024-03-05T22:04+0500

2024-03-05T22:04+0500

2024-03-05T22:04+0500

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мнение эксперта

стоматолог

зубы

продукты

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Чтобы сохранить здоровье зубов, нужно не только правильно ухаживать за полостью рта, но и употреблять определенные продукты питания, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко.Он рекомендовал регулярно добавлять в рацион мясо и рыбу.Еще одна категория продуктов — молочные. Однако к их выбору, по словам специалиста, нужно отнестись внимательно.Также он добавил, что в рационе должны обязательно присутствовать овощи и фрукты, при этом нельзя забывать о вреде пищевых кислот для зубной эмали.Также стоматолог посоветовал чистить зубы после употребления каш и картофеля из-за вязкости этих продуктов."Каши очень любят прилипать к зубам, как и картофель. Если вы поели кашу или картофель, вы должны понимать: сначала будет мягкий зубной налет, а через 48-72 часа – плотный зубной налет, который сами вы уже не счистите. Он очень быстро, к сожалению, минерализуется и превращается в зубной камень. А зубной камень – это пародонтит, если снятия зубных отложений не происходит. Соответственно, появление патологических зубодесневых карманов, далее – потеря круговой связки зуба, прогрессирование убыли костей, расшатывание зубов вплоть до их потери", – предупредил эксперт.

https://uz.sputniknews.ru/20240122/zuby-bol-vrach-rekomendatsii-42137441.html

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зубы продукты эксперт повреждение эмаль пищевые кислоты воздействие