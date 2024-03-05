Стоматолог рассказал, какие продукты "расшатывают" зубы
© © Depositphotos.com / BelchonockОвсяная каша с орехами и яблоком
© © Depositphotos.com / Belchonock
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Эксперт предупредил также, к каким косметическим недостаткам ведет повреждение эмали из-за воздействия пищевых кислот.
Чтобы сохранить здоровье зубов, нужно не только правильно ухаживать за полостью рта, но и употреблять определенные продукты питания, рассказал радио Sputnik врач-стоматолог общей практики, медицинский эксперт Алексей Антипенко.
Он рекомендовал регулярно добавлять в рацион мясо и рыбу.
"Мясо, в том числе курятина, служит источником животного белка. Естественно, зуб – это сложившаяся минеральная структура, но всему зубо-альвеолярному комплексу нужно белковое питание. Плюс мясо нужно достаточно активно жевать. Это приличная нагрузка на связочный аппарат, упражнение для жевательной мускулатуры. Источником белка может быть и рыба. Она в дополнение даст еще и минералы, в частности, кальций", — объяснил Антипенко.
Еще одна категория продуктов — молочные. Однако к их выбору, по словам специалиста, нужно отнестись внимательно.
"Это тот же творог, то же молоко. Любая молочка, но не "мегасуперйогурты", в которые добавлена лошадиная доза каких-то кислот, усилителей вкуса или сахара. Сыр неплох, но он должен быть все-таки дорогой, желательно от известного производителя, чтобы там не было ни пальмового масла, ни уплотнителей", – считает Алексей Антипенко.
Также он добавил, что в рационе должны обязательно присутствовать овощи и фрукты, при этом нельзя забывать о вреде пищевых кислот для зубной эмали.
"Это могут быть все виды овощей и фруктов, но в умеренном количестве. Те же яблоки, но одно-два в день…. И желательно после употребления яблока прополоскать рот водой. Регулярное воздействие пищевых кислот ведет к растворению эмали, к уменьшению нижней трети лица, что будет эстетически выглядеть не очень. Могут углубиться носогубные складки, губы станут дряблыми. Могут возникать болевые ощущения", – предупредил стоматолог.
Также стоматолог посоветовал чистить зубы после употребления каш и картофеля из-за вязкости этих продуктов.
"Каши очень любят прилипать к зубам, как и картофель. Если вы поели кашу или картофель, вы должны понимать: сначала будет мягкий зубной налет, а через 48-72 часа – плотный зубной налет, который сами вы уже не счистите. Он очень быстро, к сожалению, минерализуется и превращается в зубной камень. А зубной камень – это пародонтит, если снятия зубных отложений не происходит. Соответственно, появление патологических зубодесневых карманов, далее – потеря круговой связки зуба, прогрессирование убыли костей, расшатывание зубов вплоть до их потери", – предупредил эксперт.