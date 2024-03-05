https://uz.sputniknews.ru/20240305/ramazan-2024-god-nachalo-42774239.html
Стало известно, когда начнется Рамазан в 2024 году
Стало известно, когда начнется Рамазан в 2024 году
Sputnik Узбекистан
Управление мусульман Узбекистана определило дату начала священного месяца Рамазан.
2024-03-05T09:29+0500
2024-03-05T09:29+0500
2024-03-05T09:39+0500
рамазан
узбекистан
управление мусульман узбекистана
общество
пост
священный месяц рамадан
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Священный месяц Рамазан в Узбекистане начнется с 11 марта, сообщили в Управлении мусульман республики.Отмечается, что на прошлой неделе в онлайн формате прошло заседание советов фетв тюркских стран по данному вопросу, организованное по инициативе Управления мусульман РУз. В нем участвовали представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Турции.В ходе встречи ученые и специалисты проанализировали астрономические расчеты и наблюдения, а также информацию ведущих астрономических институтов мира."Ученые… учитывая астрономические расчеты и…наблюдения, пришли к единогласному мнению, что первый день месяца Рамазан в 1445 году по хиджре приходится на понедельник, 11 марта 2024 года", — указано в сообщении.
https://uz.sputniknews.ru/20240305/kalendar-uraza-2024-ramazan-uzbekistan-42773492.html
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рамазан 2024 начало дата управление мусульман узбекистана
рамазан 2024 начало дата управление мусульман узбекистана
Стало известно, когда начнется Рамазан в 2024 году
09:29 05.03.2024 (обновлено: 09:39 05.03.2024)
Управление мусульман Узбекистана определило дату начала священного месяца Рамазан.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik.
Священный месяц Рамазан в Узбекистане начнется с 11 марта, сообщили
в Управлении мусульман республики.
Отмечается, что на прошлой неделе в онлайн формате прошло заседание советов фетв тюркских стран по данному вопросу, организованное по инициативе Управления мусульман РУз. В нем участвовали представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Турции.
В ходе встречи ученые и специалисты проанализировали астрономические расчеты и наблюдения, а также информацию ведущих астрономических институтов мира.
"Ученые… учитывая астрономические расчеты и…наблюдения, пришли к единогласному мнению, что первый день месяца Рамазан в 1445 году по хиджре приходится на понедельник, 11 марта 2024 года", — указано в сообщении.