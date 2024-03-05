https://uz.sputniknews.ru/20240305/ramazan-2024-god-nachalo-42774239.html

Стало известно, когда начнется Рамазан в 2024 году

Стало известно, когда начнется Рамазан в 2024 году

Sputnik Узбекистан

Управление мусульман Узбекистана определило дату начала священного месяца Рамазан.

2024-03-05T09:29+0500

2024-03-05T09:29+0500

2024-03-05T09:39+0500

рамазан

узбекистан

управление мусульман узбекистана

общество

пост

священный месяц рамадан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/15/34148464_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff98b1d555437a7eea6ec2f72a9be37a.jpg

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Священный месяц Рамазан в Узбекистане начнется с 11 марта, сообщили в Управлении мусульман республики.Отмечается, что на прошлой неделе в онлайн формате прошло заседание советов фетв тюркских стран по данному вопросу, организованное по инициативе Управления мусульман РУз. В нем участвовали представители Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Турции.В ходе встречи ученые и специалисты проанализировали астрономические расчеты и наблюдения, а также информацию ведущих астрономических институтов мира."Ученые… учитывая астрономические расчеты и…наблюдения, пришли к единогласному мнению, что первый день месяца Рамазан в 1445 году по хиджре приходится на понедельник, 11 марта 2024 года", — указано в сообщении.

https://uz.sputniknews.ru/20240305/kalendar-uraza-2024-ramazan-uzbekistan-42773492.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

рамазан 2024 начало дата управление мусульман узбекистана