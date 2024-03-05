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https://uz.sputniknews.ru/20240305/uzbekistan-narkotiki-internet-nakazaniye-ujestocheniye-42782988.html
В Узбекистане хотят ужесточить наказание за распространение наркотиков через интернет
В Узбекистане хотят ужесточить наказание за распространение наркотиков через интернет
Sputnik Узбекистан
Соответствующий законопроект прошел основное чтение в Законодательной палате Олий Мажлиса
2024-03-05T18:38+0500
2024-03-05T18:38+0500
узбекистан
законопроект
борьба с наркотиками в узбекистане
интернет
депутат
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Узбекистане ужесточат наказание за распространение наркотиков в интернете. Проект закона, направленный на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ обсудили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.На заседании отмечалось, что в республике стремительно растет использование новых методов распространения и рекламы лекарственных средств через интернет. Данный законопроект усилит ответственность за незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием телекоммуникационных сетей и интернета, а также за совершение этих преступлений с участием несовершеннолетних.Вместе с тем устанавливается административная и уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, сильнодействующих и токсичных веществ без цели сбыта. После постатейного обсуждения депутаты приняли документ во втором чтении.Таможенники Узбекистана в 2023 году изъяли более 9 тонн наркотических веществ
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узбекистан распространение наркотиков в интернете законопроект депутаты олий мажлис
узбекистан распространение наркотиков в интернете законопроект депутаты олий мажлис

В Узбекистане хотят ужесточить наказание за распространение наркотиков через интернет

18:38 05.03.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкХакер работает за компьютером. Иллюстративное фото
Хакер работает за компьютером. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Соответствующий законопроект прошел основное чтение в Законодательной палате Олий Мажлиса.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Узбекистане ужесточат наказание за распространение наркотиков в интернете. Проект закона, направленный на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ обсудили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
На заседании отмечалось, что в республике стремительно растет использование новых методов распространения и рекламы лекарственных средств через интернет.
© Законодательная палата Олий МажлисаЗаседания Законодательной палаты Олий Мажлиса
Заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2024
Заседания Законодательной палаты Олий Мажлиса
© Законодательная палата Олий Мажлиса

“Одним из таких методов является метод “наркограффити”, при котором информация об адресе незаконно созданного интернет-магазина распространяется путем нанесения рисунков на стены и тротуары. Также увеличивается вовлечение молодежи, особенно несовершеннолетних, в преступления, связанные с их потреблением", — говорится в сообщении.

Данный законопроект усилит ответственность за незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием телекоммуникационных сетей и интернета, а также за совершение этих преступлений с участием несовершеннолетних.
Вместе с тем устанавливается административная и уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, сильнодействующих и токсичных веществ без цели сбыта.
После постатейного обсуждения депутаты приняли документ во втором чтении.
Таможенники Узбекистана в 2023 году изъяли более 9 тонн наркотических веществ
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