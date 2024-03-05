https://uz.sputniknews.ru/20240305/uzbekistan-narkotiki-internet-nakazaniye-ujestocheniye-42782988.html

В Узбекистане хотят ужесточить наказание за распространение наркотиков через интернет

В Узбекистане хотят ужесточить наказание за распространение наркотиков через интернет

Sputnik Узбекистан

Соответствующий законопроект прошел основное чтение в Законодательной палате Олий Мажлиса

2024-03-05T18:38+0500

2024-03-05T18:38+0500

2024-03-05T18:38+0500

узбекистан

законопроект

борьба с наркотиками в узбекистане

интернет

депутат

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Узбекистане ужесточат наказание за распространение наркотиков в интернете. Проект закона, направленный на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ обсудили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.На заседании отмечалось, что в республике стремительно растет использование новых методов распространения и рекламы лекарственных средств через интернет. Данный законопроект усилит ответственность за незаконный оборот наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ с использованием телекоммуникационных сетей и интернета, а также за совершение этих преступлений с участием несовершеннолетних.Вместе с тем устанавливается административная и уголовная ответственность за незаконное приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ, сильнодействующих и токсичных веществ без цели сбыта. После постатейного обсуждения депутаты приняли документ во втором чтении.Таможенники Узбекистана в 2023 году изъяли более 9 тонн наркотических веществ

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узбекистан распространение наркотиков в интернете законопроект депутаты олий мажлис