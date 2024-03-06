Насколько выросли зарплаты в странах ЕАЭС
13:46 06.03.2024 (обновлено: 14:32 06.03.2024)
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗаседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, архивное фото
© Sputnik/
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Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы в 2023 году зафиксировали в Армении и Беларуси.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В 2023 году зарплаты выросли во всех странах Евразийского экономического союза, сообщает ЕЭК.
"Среднемесячная номинальная и реальная (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) заработная плата в январе – декабре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась во всех государствах-членах ЕАЭС. Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы зафиксированы в Армении (112,4%) и Беларуси (111,0%)", — указано в отчете Департамента статистики ЕЭК.
Размер среднемесячной номинальной зарплаты составил:
в Армении – 270 тыс. армянских драмов ($688);
в Беларуси – 1,9 тыс. белорусских рублей ($634);
в Казахстане – 360,8 тыс. тенге ($791);
в Кыргызстане – 33,3 тыс. сомов ($379);
в России – 73,7 тыс. российских рублей ($871).