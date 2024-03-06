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https://uz.sputniknews.ru/20240306/eaeu-zarplaty-rost-2023-42802854.html
Насколько выросли зарплаты в странах ЕАЭС
Насколько выросли зарплаты в странах ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы в 2023 году зафиксировали в Армении и Беларуси
2024-03-06T13:46+0500
2024-03-06T14:32+0500
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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В 2023 году зарплаты выросли во всех странах Евразийского экономического союза, сообщает ЕЭК. Размер среднемесячной номинальной зарплаты составил:
https://uz.sputniknews.ru/20240303/eaeu-seny-promyshlennost-selxoz-42751339.html
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еаэс зарплаты рост армения беларусь

Насколько выросли зарплаты в странах ЕАЭС

13:46 06.03.2024 (обновлено: 14:32 06.03.2024)
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Заседание Евразийского межправительственного совета стран ЕАЭС, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2024
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Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы в 2023 году зафиксировали в Армении и Беларуси.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В 2023 году зарплаты выросли во всех странах Евразийского экономического союза, сообщает ЕЭК.

"Среднемесячная номинальная и реальная (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) заработная плата в январе – декабре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась во всех государствах-членах ЕАЭС. Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы зафиксированы в Армении (112,4%) и Беларуси (111,0%)", — указано в отчете Департамента статистики ЕЭК.

Размер среднемесячной номинальной зарплаты составил:
в Армении – 270 тыс. армянских драмов ($688);
в Беларуси – 1,9 тыс. белорусских рублей ($634);
в Казахстане – 360,8 тыс. тенге ($791);
в Кыргызстане – 33,3 тыс. сомов ($379);
в России – 73,7 тыс. российских рублей ($871).
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