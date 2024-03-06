Насколько выросли зарплаты в странах ЕАЭС

"Среднемесячная номинальная и реальная (скорректированная на индекс потребительских цен на товары и услуги) заработная плата в январе – декабре 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличилась во всех государствах-членах ЕАЭС. Самые высокие темпы роста среднемесячной реальной заработной платы зафиксированы в Армении (112,4%) и Беларуси (111,0%)", — указано в отчете Департамента статистики ЕЭК.