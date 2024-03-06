https://uz.sputniknews.ru/20240306/rossiyskiye-voyennyye-podbili-tank-abrams-42812550.html

Российские военные с первого выстрела подбили очередной танк Abrams

Российские военные с первого выстрела подбили очередной танк Abrams

Sputnik Узбекистан

Во время проведения спецоперации российским танкистам с первой попытки удалось уничтожить еще один Abrams под Авдеевкой

2024-03-06T17:39+0500

2024-03-06T17:39+0500

2024-03-06T17:39+0500

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Российские военные с первого выстрела подбили еще один танк Abrams, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из подразделений ВС, выполняющего задачи на Авдеевском направлении.Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении двух танков Abrams в зоне проведения СВО. Один из них подбили с помощью дронов-камикадзе "Упырь". По словам представителя предприятия — производителя данных беспилотников, боевая машина вплотную приблизилась к позициям российских военных, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем применили два БПЛА и сожгли остановленный танк.На прошлой неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал о первом уничтожении Abrams военными с позывными Коловрат и Рассвет (операторы FPV-дронов) во время боя в районе села Бердычи.Напомним, что США обещали передать Киеву 31 танк Abrams. О начале поставок сообщалось в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.В свою очередь в Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.Для справки: M1 Abrams — основной боевой танк США, серийный выпуск начался с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также ВС Египта, Австралии, Марокко и некоторых ближневосточных государств. M1 Abrams — один из наиболее тяжелых танков, его боевая масса превышает 62 тонны. Он оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой. Имеет прочную броню лишь спереди, мощный двигатель с завышенным расходом топлива и теплоизлучением, ручное заряжание пушки вместо автоматического, уязвимый дополнительный двигатель и высокую цену.

https://uz.sputniknews.ru/20240201/svo-tanki-zarubejnoye-proizvodstvo-uyazvimost-42296297.html

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