https://uz.sputniknews.ru/20240306/sirius-festival-soobschestvo-predprinimateli-42814235.html

На ВФМ создали Международное сообщество молодых предпринимателей

На ВФМ создали Международное сообщество молодых предпринимателей

Sputnik Узбекистан

В церемонии подписания декларации участвовали представители бизнеса из 36 стран

2024-03-06T18:21+0500

2024-03-06T18:21+0500

2024-03-06T18:21+0500

россия

молодежь

фестиваль

предприниматели

общество

декларация

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. На Всемирном фестивале молодежи в Сириусе учредили Международное сообщество молодых предпринимателей, сообщает пресс-служба форума.Декларацию о его создании подписали представители бизнеса из 36 стран. Торжественная церемония состоялась в рамках стратегической сессии бизнес-трека фестиваля "Единый фронт: Консолидация мирового бизнеса".Членами сообщества могут стать люди в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие официально зарегистрированный бизнес, высокий рейтинг доверия, желание интегрироваться в международное бизнес-сообщество, а также приверженность принципам устойчивого развития.Советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров отметил, что Всемирный фестиваль молодежи стал отличной площадкой для создания нового сообщества. В рамках ВФМ прошли специальные мероприятия для молодых предпринимателей, где обсуждали актуальные вопросы бизнеса. Их участники обменялись идеями и лучшими практиками, а также установили новые контакты и партнерские отношения.Предпосылками к созданию сообщества молодых предпринимателей со всего мира стали инициативы участников II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС, который проходил в июне прошлого года в Сочи.Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь. В нем участвуют более 200 делегатов из Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20240303/sirius-marafon-obschestvo-znaniye-42752918.html

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