https://uz.sputniknews.ru/20240306/sirius-festival-soobschestvo-predprinimateli-42814235.html
На ВФМ создали Международное сообщество молодых предпринимателей
На ВФМ создали Международное сообщество молодых предпринимателей
Sputnik Узбекистан
В церемонии подписания декларации участвовали представители бизнеса из 36 стран
2024-03-06T18:21+0500
2024-03-06T18:21+0500
2024-03-06T18:21+0500
россия
молодежь
фестиваль
предприниматели
общество
декларация
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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. На Всемирном фестивале молодежи в Сириусе учредили Международное сообщество молодых предпринимателей, сообщает пресс-служба форума.Декларацию о его создании подписали представители бизнеса из 36 стран. Торжественная церемония состоялась в рамках стратегической сессии бизнес-трека фестиваля "Единый фронт: Консолидация мирового бизнеса".Членами сообщества могут стать люди в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие официально зарегистрированный бизнес, высокий рейтинг доверия, желание интегрироваться в международное бизнес-сообщество, а также приверженность принципам устойчивого развития.Советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров отметил, что Всемирный фестиваль молодежи стал отличной площадкой для создания нового сообщества. В рамках ВФМ прошли специальные мероприятия для молодых предпринимателей, где обсуждали актуальные вопросы бизнеса. Их участники обменялись идеями и лучшими практиками, а также установили новые контакты и партнерские отношения.Предпосылками к созданию сообщества молодых предпринимателей со всего мира стали инициативы участников II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС, который проходил в июне прошлого года в Сочи.Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь. В нем участвуют более 200 делегатов из Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20240303/sirius-marafon-obschestvo-znaniye-42752918.html
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россия, молодежь, фестиваль, предприниматели, общество, декларация
россия, молодежь, фестиваль, предприниматели, общество, декларация
На ВФМ создали Международное сообщество молодых предпринимателей
В церемонии подписания декларации участвовали представители бизнеса из 36 стран.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik.
На Всемирном фестивале молодежи в Сириусе учредили Международное сообщество молодых предпринимателей, сообщает
пресс-служба форума.
Декларацию о его создании подписали представители бизнеса из 36 стран. Торжественная церемония состоялась в рамках стратегической сессии бизнес-трека фестиваля "Единый фронт: Консолидация мирового бизнеса".
Членами сообщества могут стать люди в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие официально зарегистрированный бизнес, высокий рейтинг доверия, желание интегрироваться в международное бизнес-сообщество, а также приверженность принципам устойчивого развития.
Советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров отметил, что Всемирный фестиваль молодежи стал отличной площадкой для создания нового сообщества. В рамках ВФМ прошли специальные мероприятия для молодых предпринимателей, где обсуждали актуальные вопросы бизнеса. Их участники обменялись идеями и лучшими практиками, а также установили новые контакты и партнерские отношения.
"Сообщество станет наследием Всемирного фестиваля молодежи, а в будущем, уже на специально созданной платформе, которая будет являться центром обмена знаниями, опытом и ресурсами, поможет участникам развивать свои бизнесы, изучать бизнес-среду каждого государства, помогать предпринимателям выходить на новые рынки, расширять сеть контактов и достигать новых высот в предпринимательской деятельности", — сказал он.
Предпосылками к созданию сообщества молодых предпринимателей со всего мира стали инициативы участников II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС, который проходил в июне прошлого года в Сочи.
"В конечном итоге международное сообщество молодых предпринимателей простимулирует инновации, рост экономики и создание новых рабочих мест", — говорится в сообщении.
Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу Владимира Путина. Организатором выступает Росмолодежь. В нем участвуют более 200 делегатов из Узбекистана.