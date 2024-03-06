Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240306/tashkent-sentr-ekodiagnostika-avto-mirziyoyev-42795983.html
В Ташкенте открыли новый центр по экодиагностике автотранспортных средств
В Ташкенте открыли новый центр по экодиагностике автотранспортных средств
Sputnik Узбекистан
При его создании использовали опыт в области охраны экологической среды таких развитых стран, как Германия, Бельгия, Франция
2024-03-06T09:51+0500
2024-03-06T10:33+0500
общество
экология
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/06/42793313_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_04d66e78d81b8eb5e1ebf5efcc460e7c.jpg
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента запущен новый центр по экодиагностике автотранспортных средств, его посетил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента.В ходе организации центра был учтен передовой в области охраны экологической среды городов развитых стран, таких как Германия, Бельгия, Франция.При выдаче государственных номеров и свидетельств о регистрации транспортных средств здесь отсутствуют бюрократические препятствия и волокита, человеческий фактор минимизирован. Если ранее процесс регистрации автотранспортного средства включал шесть-семь этапов, теперь их количество сократили до трех.Важно, что теперь в центре проверяют количество вредных веществ, выделяемых автомобилем, и в зависимости от результатов проверки на лобовое стекло машины наклеивают стикер красного, желтого или зеленого цвета с RFID-чипом.Как отмечалось, в будущем, исходя из текущей экологической ситуации, территорию города разделят на несколько экологических зон. Предлагается поэтапно ограничивать въезд в эти экологические зоны в соответствии с уровнем загрязняющих веществ, выделяемых транспортными средствами, о котором будет свидетельствовать цвет стикера. При этом доступ в экологические зоны для авто, не имеющих разрешения, будут контролировать в автоматизированном режиме. Штрафы, поступающие за нарушения, направят на финансирование мер по улучшению экологической ситуации.Вместе с тем в республике будут стимулировать население приобретать электромобили, в том числе путем снижения размера платы за выдачу госномеров для этой категории автотранспортных средств.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/06/42793313_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bbaba598f8c0717ca618ddd8481b487a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент центр экодиагностика автотранспортных средств
ташкент центр экодиагностика автотранспортных средств

В Ташкенте открыли новый центр по экодиагностике автотранспортных средств

09:51 06.03.2024 (обновлено: 10:33 06.03.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗапущен современный центр по экологической диагностике автотранспортных средств
Запущен современный центр по экологической диагностике автотранспортных средств - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
При его создании использовали опыт в области охраны экологической среды таких развитых стран, как Германия, Бельгия, Франция.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента запущен новый центр по экодиагностике автотранспортных средств, его посетил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗапущен современный центр по экологической диагностике автотранспортных средств
Запущен современный центр по экологической диагностике автотранспортных средств - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.03.2024
Запущен современный центр по экологической диагностике автотранспортных средств
© Пресс-служба президента Узбекистана
"С целью решения экологических проблем, связанных с вредными выбросами автотранспорта, регистрационно-экзаменационный отдел управления безопасности дорожного движения города Ташкента в махалле Файзобод Мирабадского района столицы был преобразован в современный диагностический центр, работающий по совершенно новой методике", — говорится в сообщении.
В ходе организации центра был учтен передовой в области охраны экологической среды городов развитых стран, таких как Германия, Бельгия, Франция.
При выдаче государственных номеров и свидетельств о регистрации транспортных средств здесь отсутствуют бюрократические препятствия и волокита, человеческий фактор минимизирован. Если ранее процесс регистрации автотранспортного средства включал шесть-семь этапов, теперь их количество сократили до трех.
Важно, что теперь в центре проверяют количество вредных веществ, выделяемых автомобилем, и в зависимости от результатов проверки на лобовое стекло машины наклеивают стикер красного, желтого или зеленого цвета с RFID-чипом.
Как отмечалось, в будущем, исходя из текущей экологической ситуации, территорию города разделят на несколько экологических зон. Предлагается поэтапно ограничивать въезд в эти экологические зоны в соответствии с уровнем загрязняющих веществ, выделяемых транспортными средствами, о котором будет свидетельствовать цвет стикера. При этом доступ в экологические зоны для авто, не имеющих разрешения, будут контролировать в автоматизированном режиме. Штрафы, поступающие за нарушения, направят на финансирование мер по улучшению экологической ситуации.
"Для полноценной работы системы планируется установка по всей стране около 100 автоматических станций мониторинга воздуха и оснащение 84 регистрационно-диагностических центров, а также 216 районных отделений Службы безопасности дорожного движения современным диагностическим оборудованием", — говорится в сообщении.
Вместе с тем в республике будут стимулировать население приобретать электромобили, в том числе путем снижения размера платы за выдачу госномеров для этой категории автотранспортных средств.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0