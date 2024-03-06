https://uz.sputniknews.ru/20240306/tashkent-sentr-ekodiagnostika-avto-mirziyoyev-42795983.html

В Ташкенте открыли новый центр по экодиагностике автотранспортных средств

В Ташкенте открыли новый центр по экодиагностике автотранспортных средств

Sputnik Узбекистан

При его создании использовали опыт в области охраны экологической среды таких развитых стран, как Германия, Бельгия, Франция

2024-03-06T09:51+0500

2024-03-06T09:51+0500

2024-03-06T10:33+0500

общество

экология

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента запущен новый центр по экодиагностике автотранспортных средств, его посетил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента.В ходе организации центра был учтен передовой в области охраны экологической среды городов развитых стран, таких как Германия, Бельгия, Франция.При выдаче государственных номеров и свидетельств о регистрации транспортных средств здесь отсутствуют бюрократические препятствия и волокита, человеческий фактор минимизирован. Если ранее процесс регистрации автотранспортного средства включал шесть-семь этапов, теперь их количество сократили до трех.Важно, что теперь в центре проверяют количество вредных веществ, выделяемых автомобилем, и в зависимости от результатов проверки на лобовое стекло машины наклеивают стикер красного, желтого или зеленого цвета с RFID-чипом.Как отмечалось, в будущем, исходя из текущей экологической ситуации, территорию города разделят на несколько экологических зон. Предлагается поэтапно ограничивать въезд в эти экологические зоны в соответствии с уровнем загрязняющих веществ, выделяемых транспортными средствами, о котором будет свидетельствовать цвет стикера. При этом доступ в экологические зоны для авто, не имеющих разрешения, будут контролировать в автоматизированном режиме. Штрафы, поступающие за нарушения, направят на финансирование мер по улучшению экологической ситуации.Вместе с тем в республике будут стимулировать население приобретать электромобили, в том числе путем снижения размера платы за выдачу госномеров для этой категории автотранспортных средств.

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ташкент центр экодиагностика автотранспортных средств