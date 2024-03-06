В Ташкенте открыли новый центр по экодиагностике автотранспортных средств
09:51 06.03.2024 (обновлено: 10:33 06.03.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗапущен современный центр по экологической диагностике автотранспортных средств
© Пресс-служба президента Узбекистана
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При его создании использовали опыт в области охраны экологической среды таких развитых стран, как Германия, Бельгия, Франция.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Мирабадском районе Ташкента запущен новый центр по экодиагностике автотранспортных средств, его посетил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЗапущен современный центр по экологической диагностике автотранспортных средств
Запущен современный центр по экологической диагностике автотранспортных средств
© Пресс-служба президента Узбекистана
"С целью решения экологических проблем, связанных с вредными выбросами автотранспорта, регистрационно-экзаменационный отдел управления безопасности дорожного движения города Ташкента в махалле Файзобод Мирабадского района столицы был преобразован в современный диагностический центр, работающий по совершенно новой методике", — говорится в сообщении.
В ходе организации центра был учтен передовой в области охраны экологической среды городов развитых стран, таких как Германия, Бельгия, Франция.
При выдаче государственных номеров и свидетельств о регистрации транспортных средств здесь отсутствуют бюрократические препятствия и волокита, человеческий фактор минимизирован. Если ранее процесс регистрации автотранспортного средства включал шесть-семь этапов, теперь их количество сократили до трех.
Важно, что теперь в центре проверяют количество вредных веществ, выделяемых автомобилем, и в зависимости от результатов проверки на лобовое стекло машины наклеивают стикер красного, желтого или зеленого цвета с RFID-чипом.
Как отмечалось, в будущем, исходя из текущей экологической ситуации, территорию города разделят на несколько экологических зон. Предлагается поэтапно ограничивать въезд в эти экологические зоны в соответствии с уровнем загрязняющих веществ, выделяемых транспортными средствами, о котором будет свидетельствовать цвет стикера. При этом доступ в экологические зоны для авто, не имеющих разрешения, будут контролировать в автоматизированном режиме. Штрафы, поступающие за нарушения, направят на финансирование мер по улучшению экологической ситуации.
"Для полноценной работы системы планируется установка по всей стране около 100 автоматических станций мониторинга воздуха и оснащение 84 регистрационно-диагностических центров, а также 216 районных отделений Службы безопасности дорожного движения современным диагностическим оборудованием", — говорится в сообщении.
Вместе с тем в республике будут стимулировать население приобретать электромобили, в том числе путем снижения размера платы за выдачу госномеров для этой категории автотранспортных средств.