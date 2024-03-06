https://uz.sputniknews.ru/20240306/uzbekistanka-ekspeditsiya-severnyy-polyus-rosatom-42811126.html

Узбекистанка отправится на Северный полюс на атомном ледоколе Росатома

Узбекистанка отправится на Северный полюс на атомном ледоколе Росатома

Sputnik Узбекистан

Госкорпорация "Росатом" отобрала 15 участников Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) для научно-просветительской экспедиции на Северный полюс. Всего от желающих участвовать в ней молодых людей из разных уголков мира поступило более двух тысяч заявок.

2024-03-06T16:40+0500

2024-03-06T16:40+0500

2024-03-06T16:56+0500

узбекистан

фестиваль

молодежь

студентка

научная экспедиция

росатом

ледокол

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ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Шахзода Ёкубова, студентка четвертого курса Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ, в составе научно-просветительской экспедиции отправится на Северный полюс на атомном ледоколе Росатома, сообщает пресс-служба корпорации.Отбор участников стартовал 28 февраля, в день Арктики, и проходил в несколько этапов. Всего было получено более 2 тыс. заявок от молодых людей из разных уголков мира. Кандидаты предлагали креативные и инновационные решения для программы экспедиции, участвовали в интеллектуальных играх, презентовали себя и собственные идеи для продвижения проекта в своих городах и странах.Финальный этап отбора прошел на площадке Всемирного фестиваля молодежи. Претенденты представили компетенции, которые смогут применить в рамках уникальной научной молодежной экспедиции в Арктику. Жюри отобрало 15 экспертов, которые станут наставниками в рамках молодежной научной экспедиции на Северный полюс на атомном ледоколе Росатома.Участниками экспедиции стали представители восьми стран, включая Узбекистан, Камерун, Бангладеш, Тунис, Беларусь и Россию. Сертификаты финалистам вручили капитаны атомных ледоколов "Урал" и "Арктика" Иван Курбатов и Александр Скрябин.Ташкентская студентка планирует в ходе экспедиции провести научные исследования космических лучей, а после возвращения продолжить работу в этом направлении.Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу Владимира Путина. В нем участвуют более 200 делегатов из Узбекистана — старшеклассники, студенты, активисты Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы", предприниматели, преподаватели школ и вузов.Для справки: Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" — многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Росатом занимает первое место в мире по величине портфеля заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 33 энергоблока в 10 странах.Узбекистан и Росатом обсуждают использование для АЭС водосберегающей технологииВ Узбекистане Росатом планирует построить комплекс из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Ранее гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что работа над контрактом на строительство АЭС в РУз находится в завершающей стадии. Он добавил, что Росатом провел ряд изыскательских работ на площадке и дал дополнительные предложения по малой мощности, а также подготовке кадров.

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