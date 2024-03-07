https://uz.sputniknews.ru/20240307/mirziyoyev-chakrabarti-vstrecha-42820249.html

Шавкат Мирзиёев встретился с Сумой Чакрабарти — что обсудили

Шавкат Мирзиёев встретился с Сумой Чакрабарти — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Советник президента Узбекистана по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества предложил конкретные механизмы разрешения коммерческих споров с учетом передовой международной практики.

2024-03-07T10:35+0500

2024-03-07T10:35+0500

2024-03-07T12:28+0500

экономика

президент узбекистана

узбекистан

шавкат мирзиёев

встреча

советник

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел встречу с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти, сообщает пресс-служба президента.Стороны рассмотрели ход исполнения Стратегии "Узбекистан 2030" в целом и Государственной программы по ее реализации в текущем году, обсудили вопросы активизации работы в рамках переговорного процесса по вступлению Узбекистана в ВТО, в том числе гармонизации национальной нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями организации. "Подчеркнута необходимость продолжения конкретных практических мер по проектам питьевого водоснабжения, улучшения инфраструктуры школ, профилактики онкологических заболеваний, повышения качества и обеспечения конкуренции в государственной службе", — говорится в сообщении.Речь шла о повышении инвестиционной привлекательности Узбекистана, в том числе через усиление гарантий защиты прав инвесторов. В этом контексте советник предложил конкретные механизмы разрешения коммерческих споров с учетом передовой международной практики.

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мирзиёев чакрабарти встреча