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Шавкат Мирзиёев встретился с Сумой Чакрабарти — что обсудили
Шавкат Мирзиёев встретился с Сумой Чакрабарти — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Советник президента Узбекистана по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества предложил конкретные механизмы разрешения коммерческих споров с учетом передовой международной практики.
2024-03-07T10:35+0500
2024-03-07T10:35+0500
2024-03-07T12:28+0500
экономика
президент узбекистана
узбекистан
шавкат мирзиёев
встреча
советник
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел встречу с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти, сообщает пресс-служба президента.Стороны рассмотрели ход исполнения Стратегии "Узбекистан 2030" в целом и Государственной программы по ее реализации в текущем году, обсудили вопросы активизации работы в рамках переговорного процесса по вступлению Узбекистана в ВТО, в том числе гармонизации национальной нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями организации. "Подчеркнута необходимость продолжения конкретных практических мер по проектам питьевого водоснабжения, улучшения инфраструктуры школ, профилактики онкологических заболеваний, повышения качества и обеспечения конкуренции в государственной службе", — говорится в сообщении.Речь шла о повышении инвестиционной привлекательности Узбекистана, в том числе через усиление гарантий защиты прав инвесторов. В этом контексте советник предложил конкретные механизмы разрешения коммерческих споров с учетом передовой международной практики.
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мирзиёев чакрабарти встреча
мирзиёев чакрабарти встреча
Шавкат Мирзиёев встретился с Сумой Чакрабарти — что обсудили
10:35 07.03.2024 (обновлено: 12:28 07.03.2024)
Советник президента Узбекистана по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества предложил конкретные механизмы разрешения коммерческих споров с учетом передовой международной практики.
ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев провел встречу с советником по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумой Чакрабарти, сообщает
пресс-служба президента.
Стороны рассмотрели ход исполнения Стратегии "Узбекистан 2030" в целом и Государственной программы по ее реализации в текущем году, обсудили вопросы активизации работы в рамках переговорного процесса по вступлению Узбекистана в ВТО, в том числе гармонизации национальной нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями организации.
"Подчеркнута необходимость продолжения конкретных практических мер по проектам питьевого водоснабжения, улучшения инфраструктуры школ, профилактики онкологических заболеваний, повышения качества и обеспечения конкуренции в государственной службе", — говорится в сообщении.
Речь шла о повышении инвестиционной привлекательности Узбекистана, в том числе через усиление гарантий защиты прав инвесторов. В этом контексте советник предложил конкретные механизмы разрешения коммерческих споров с учетом передовой международной практики.