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https://uz.sputniknews.ru/20240307/mirziyoyev-tashoblast-razvitiye-plany-42828253.html
Перенос столичных промпредприятий, инвестиции, проекты — как будут развивать Ташобласть
Перенос столичных промпредприятий, инвестиции, проекты — как будут развивать Ташобласть
Sputnik Узбекистан
По поручению президента Узбекистана изучены реальное положение дел, возможности 15 районов Ташобласти, предложения предпринимателей и разработаны планы
2024-03-07T13:10+0500
2024-03-07T14:13+0500
узбекистан
ташкентская область
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
совещание
экономика
общество
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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам полного задействования возможностей районов и городов Ташкентской области, сообщает пресс-служба президента.Как отмечалось, регион, в котором 15 районов и 7 городов, имеет удобное географическое положение, являясь важным транспортным коридором, соединяющим столицу с областями оазиса и долины.Однако экономическое развитие области совершенно не соответствует ее потенциалу. Существующие здесь торговые, земельные, водные и транспортно-транзитные возможности не используют в полной мере. А по отдельным показателям она даже отстает от отдаленных регионов. В связи с этим Мирзиёев указал на неиспользуемые резервы и пассивность руководителей районов.По поручению президента были изучены реальное положение дел, возможности районов, а также предложения предпринимателей. В планах:Паркентский районЯнгиюльский районС учетом большого числа предпринимателей, желающих реализовать проекты и привлечь инвестиции и проблем с поиском земли, создать в пустующем здании малую промзону, специализирующуюся на выпуске продуктов питания и гигиенических товаровЧиназский районВозможность строительства торгово-развлекательного комплекса и современного рыбного рынка, расширения торговли и услуг вдоль дорог, увеличения количества теплиц в частных домохозяйствахАккурганский районОрганизация текстильных предприятий на базе неиспользуемых зданий, поскольку из-за недостатка промышленных мощностей местные жительницы вынуждены приезжать на работу в Ташкент и районы.Глава республики определил меры по оздоровлению экономики этих территорий. Также он поручил ответственным лицам проанализировать и другие районы области, выявить дополнительные "точки роста" и увеличить источники доходов.Речь шла и об ускорении экономических и социальных проектов за счет привлечения прямых иностранных инвестиций.Самозанятым окажут помощь в переходе на малый бизнес, помогут и восстановить деятельность прекративших работу предпринимателей. На основе опыта Чиназа создадут компактные теплицы и комплексы по хранению и переработке продукции на основе кооперации.Также в ходе совещания обсудили меры по увеличению потока местных и иностранных туристов до 5 млн и доведению экспорта в туризме до не менее $300 млн в текущем году.Особое внимание уделили обучению женщин и молодежи профессиям и обеспечению их занятости.
узбекистан
ташкентская область
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узбекистан, ташкентская область, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, совещание, экономика, общество
узбекистан, ташкентская область, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, совещание, экономика, общество

Перенос столичных промпредприятий, инвестиции, проекты — как будут развивать Ташобласть

13:10 07.03.2024 (обновлено: 14:13 07.03.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаВодное хозяйство в Чиназском районе Ташкентской области. Архивное фото
Водное хозяйство в Чиназском районе Ташкентской области. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По поручению президента Узбекистана изучены реальное положение дел, возможности 15 районов Ташобласти, предложения предпринимателей и разработаны соответствующие планы.
ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам полного задействования возможностей районов и городов Ташкентской области, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПроанализированы "точки роста" районов и городов Ташкентской области
Проанализированы точки роста районов и городов Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2024
Проанализированы "точки роста" районов и городов Ташкентской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, регион, в котором 15 районов и 7 городов, имеет удобное географическое положение, являясь важным транспортным коридором, соединяющим столицу с областями оазиса и долины.
Однако экономическое развитие области совершенно не соответствует ее потенциалу. Существующие здесь торговые, земельные, водные и транспортно-транзитные возможности не используют в полной мере. А по отдельным показателям она даже отстает от отдаленных регионов. В связи с этим Мирзиёев указал на неиспользуемые резервы и пассивность руководителей районов.
"На совещании ответственные лица городов и районов области предупреждены о необходимости изменений в деятельности, в противном случае будет рассмотрен вопрос их соответствия занимаемой должности", — говорится в сообщении.
По поручению президента были изучены реальное положение дел, возможности районов, а также предложения предпринимателей. В планах:
Паркентский район
ремонт дорог, ведущих к объектам туристического интереса
организация движения микроавтобусов выделение земли предпринимателям для строительства торговых и сервисных пунктов вдоль дорог
эффективное использование земель, осваиваемых за счет точного определения и укрепления берегов Паркентсая, Кызылсая и Човлисая
Янгиюльский район
С учетом большого числа предпринимателей, желающих реализовать проекты и привлечь инвестиции и проблем с поиском земли, создать в пустующем здании малую промзону, специализирующуюся на выпуске продуктов питания и гигиенических товаров
Чиназский район
Возможность строительства торгово-развлекательного комплекса и современного рыбного рынка, расширения торговли и услуг вдоль дорог, увеличения количества теплиц в частных домохозяйствах
Аккурганский район
Организация текстильных предприятий на базе неиспользуемых зданий, поскольку из-за недостатка промышленных мощностей местные жительницы вынуждены приезжать на работу в Ташкент и районы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПроанализированы "точки роста" районов и городов Ташкентской области
Проанализированы точки роста районов и городов Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2024
Проанализированы "точки роста" районов и городов Ташкентской области
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики определил меры по оздоровлению экономики этих территорий. Также он поручил ответственным лицам проанализировать и другие районы области, выявить дополнительные "точки роста" и увеличить источники доходов.
"В частности, в Ахангаранском районе будет создана узбекско-венгерская промышленная зона, где будут размещены проекты на сумму 100 миллионов долларов. В Ангренской свободной экономической зоне будут реализованы проекты на 400 миллионов долларов по производству бытовой техники, металлопрокату, переработке фруктов и овощей, в технопарке "Элтех индустриал" – проекты на 260 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Речь шла и об ускорении экономических и социальных проектов за счет привлечения прямых иностранных инвестиций.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПроанализированы "точки роста" районов и городов Ташкентской области
Проанализированы точки роста районов и городов Ташкентской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.03.2024
Проанализированы "точки роста" районов и городов Ташкентской области
© Пресс-служба президента Узбекистана

"Планируется постепенный перенос промышленных предприятий из столицы за ее пределы, что создаст большие возможности для Ташкентской области", — говорится в сообщении.

Самозанятым окажут помощь в переходе на малый бизнес, помогут и восстановить деятельность прекративших работу предпринимателей. На основе опыта Чиназа создадут компактные теплицы и комплексы по хранению и переработке продукции на основе кооперации.
Также в ходе совещания обсудили меры по увеличению потока местных и иностранных туристов до 5 млн и доведению экспорта в туризме до не менее $300 млн в текущем году.
Особое внимание уделили обучению женщин и молодежи профессиям и обеспечению их занятости.
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