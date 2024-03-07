https://uz.sputniknews.ru/20240307/mirziyoyev-tashoblast-razvitiye-plany-42828253.html

Перенос столичных промпредприятий, инвестиции, проекты — как будут развивать Ташобласть

Перенос столичных промпредприятий, инвестиции, проекты — как будут развивать Ташобласть

Sputnik Узбекистан

По поручению президента Узбекистана изучены реальное положение дел, возможности 15 районов Ташобласти, предложения предпринимателей и разработаны планы

2024-03-07T13:10+0500

2024-03-07T13:10+0500

2024-03-07T14:13+0500

узбекистан

ташкентская область

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

совещание

экономика

общество

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ТАШКЕНТ, 7 мар — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам полного задействования возможностей районов и городов Ташкентской области, сообщает пресс-служба президента.Как отмечалось, регион, в котором 15 районов и 7 городов, имеет удобное географическое положение, являясь важным транспортным коридором, соединяющим столицу с областями оазиса и долины.Однако экономическое развитие области совершенно не соответствует ее потенциалу. Существующие здесь торговые, земельные, водные и транспортно-транзитные возможности не используют в полной мере. А по отдельным показателям она даже отстает от отдаленных регионов. В связи с этим Мирзиёев указал на неиспользуемые резервы и пассивность руководителей районов.По поручению президента были изучены реальное положение дел, возможности районов, а также предложения предпринимателей. В планах:Паркентский районЯнгиюльский районС учетом большого числа предпринимателей, желающих реализовать проекты и привлечь инвестиции и проблем с поиском земли, создать в пустующем здании малую промзону, специализирующуюся на выпуске продуктов питания и гигиенических товаровЧиназский районВозможность строительства торгово-развлекательного комплекса и современного рыбного рынка, расширения торговли и услуг вдоль дорог, увеличения количества теплиц в частных домохозяйствахАккурганский районОрганизация текстильных предприятий на базе неиспользуемых зданий, поскольку из-за недостатка промышленных мощностей местные жительницы вынуждены приезжать на работу в Ташкент и районы.Глава республики определил меры по оздоровлению экономики этих территорий. Также он поручил ответственным лицам проанализировать и другие районы области, выявить дополнительные "точки роста" и увеличить источники доходов.Речь шла и об ускорении экономических и социальных проектов за счет привлечения прямых иностранных инвестиций.Самозанятым окажут помощь в переходе на малый бизнес, помогут и восстановить деятельность прекративших работу предпринимателей. На основе опыта Чиназа создадут компактные теплицы и комплексы по хранению и переработке продукции на основе кооперации.Также в ходе совещания обсудили меры по увеличению потока местных и иностранных туристов до 5 млн и доведению экспорта в туризме до не менее $300 млн в текущем году.Особое внимание уделили обучению женщин и молодежи профессиям и обеспечению их занятости.

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узбекистан, ташкентская область, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, совещание, экономика, общество