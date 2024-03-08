https://uz.sputniknews.ru/20240308/v-tashkent-pribyli-12-novyx-sostava-metro-rossiyskogo-metro-42842242.html
В Ташкент прибыли еще 12 новых состава метро российского "Метровагонмаша"
В Ташкент прибыли еще 12 новых состава метро российского "Метровагонмаша"
Sputnik Узбекистан
Ташкентский метрополитен получил от "Метровагонмаша" еще 12 новых вагонов
2024-03-08T12:57+0500
2024-03-08T12:57+0500
2024-03-08T12:57+0500
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ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. ГУП "Ташкентский метрополитен" получил от российского "Метровагонмаша" (входит в "Трансмашхолдинг") еще 12 новых вагонов, сообщает пресс-служба метрополитена столицы Узбекистана.В конце февраля ташкентская "подземка" сообщила, что получила 12 новых вагонов от "Метровагонмаша".Ранее сообщалось, что метрополитен получил 3 новых поезда по четыре вагона, которые будут введены в эксплуатацию преимущественно на линии "Yunusobod" и "Yer usti halqa yo'li". До конца мая 2024 года планируется поэтапно запустить еще 8 поездов метро.В апреле 2023 года гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа заявлял на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, что компания подписала контракт на поставку 50 вагонов для Ташкентского метрополитена.В 2019-2021 годах "Метровагонмаш" поставил для метрополитена Ташкента 60 вагонов общей стоимостью 91,3 миллиона евро. По данным метрополитена, было сформировано 15 новых составов, которые позволили существенно сократить интервалы движения на линиях.Финансирование поставок осуществлялось за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр", Росэксимбанка и средств госбюджета Узбекистана.Ежедневно метро в Ташкенте перевозит около 500 тысяч человек (порядка 25% от общего объема перевозок). Протяженность четырех линий с 50 станциями составляет более 70 километров.В Узбекистан из России привезли современные вагоны метро — видео
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ташкент новых состава метро россия
ташкент новых состава метро россия
В Ташкент прибыли еще 12 новых состава метро российского "Метровагонмаша"
Ташкентский метрополитен получил от "Метровагонмаша" еще 12 новых вагонов.
ТАШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. ГУП "Ташкентский метрополитен" получил от российского "Метровагонмаша" (входит в "Трансмашхолдинг") еще 12 новых вагонов, сообщает пресс-служба метрополитена столицы Узбекистана.
В конце февраля ташкентская "подземка" сообщила, что получила 12 новых вагонов от "Метровагонмаша".
"Для обеспечения удобств обслуживания пассажиров сегодня в Ташкент прибыло еще 12 вагонов метро", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале метрополитена.
Ранее сообщалось, что метрополитен получил 3 новых поезда по четыре вагона, которые будут введены в эксплуатацию преимущественно на линии "Yunusobod" и "Yer usti halqa yo'li". До конца мая 2024 года планируется поэтапно запустить еще 8 поездов метро.
В апреле 2023 года гендиректор "Трансмашхолдинга" Кирилл Липа заявлял на выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, что компания подписала контракт на поставку 50 вагонов для Ташкентского метрополитена.
В 2019-2021 годах "Метровагонмаш" поставил для метрополитена Ташкента 60 вагонов общей стоимостью 91,3 миллиона евро. По данным метрополитена, было сформировано 15 новых составов, которые позволили существенно сократить интервалы движения на линиях.
Финансирование поставок осуществлялось за счет кредитов госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", АО "Российский экспортный центр", Росэксимбанка и средств госбюджета Узбекистана.
Ежедневно метро в Ташкенте перевозит около 500 тысяч человек (порядка 25% от общего объема перевозок). Протяженность четырех линий с 50 станциями составляет более 70 километров.