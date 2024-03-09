https://uz.sputniknews.ru/20240309/bokser-uzbekistan-madrimov-chempion-wba-42850093.html

Боксер из Узбекистана стал чемпионом мира по версии WBA

Боксер из Узбекистана стал чемпионом мира по версии WBA

Sputnik Узбекистан

На турнире, прошедшем в Саудовской Аравии, узбекистанец победил россиянина Магомеда Курбанова

2024-03-09T10:34+0500

2024-03-09T10:34+0500

2024-03-09T10:34+0500

узбекистан

спорт

бокс

исроил мадримов

победа

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Победитель Азиатских игр и континентального чемпионата по боксу Исраил Мадримов стал чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе, сообщает НОК.В чемпионском бою уже в 5-м раунде узбекистанец нокаутировал россиянина Магомеда Курбанова, который за свою карьеру провел 25 беспроигрышных боев.Ранее мы сообщали, что узбекские боксеры показывают высокие результаты на лицензионном турнире Париж-2024 в Италии. Всего в данных соревнованиях за путевки на Олимпиаду борются 9 спортсменов из Узбекистана.

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