https://uz.sputniknews.ru/20240309/bokser-uzbekistan-madrimov-chempion-wba-42850093.html
Боксер из Узбекистана стал чемпионом мира по версии WBA
Боксер из Узбекистана стал чемпионом мира по версии WBA
Sputnik Узбекистан
На турнире, прошедшем в Саудовской Аравии, узбекистанец победил россиянина Магомеда Курбанова
2024-03-09T10:34+0500
2024-03-09T10:34+0500
2024-03-09T10:34+0500
узбекистан
спорт
бокс
исроил мадримов
победа
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Победитель Азиатских игр и континентального чемпионата по боксу Исраил Мадримов стал чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе, сообщает НОК.В чемпионском бою уже в 5-м раунде узбекистанец нокаутировал россиянина Магомеда Курбанова, который за свою карьеру провел 25 беспроигрышных боев.Ранее мы сообщали, что узбекские боксеры показывают высокие результаты на лицензионном турнире Париж-2024 в Италии. Всего в данных соревнованиях за путевки на Олимпиаду борются 9 спортсменов из Узбекистана.
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боксер бокс узбекистан чемпион wba турнир саудовская аравия исраил мадримов узбекистанец победа россиянин магомед курбанов
боксер бокс узбекистан чемпион wba турнир саудовская аравия исраил мадримов узбекистанец победа россиянин магомед курбанов
Боксер из Узбекистана стал чемпионом мира по версии WBA
На турнире, прошедшем в Саудовской Аравии, узбекистанец победил россиянина Магомеда Курбанова.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik.
Победитель Азиатских игр и континентального чемпионата по боксу Исраил Мадримов стал чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе, сообщает НОК
.
В чемпионском бою уже в 5-м раунде узбекистанец нокаутировал россиянина Магомеда Курбанова, который за свою карьеру провел 25 беспроигрышных боев.
Ранее мы сообщали
, что узбекские боксеры показывают высокие результаты на лицензионном турнире Париж-2024 в Италии.
Всего в данных соревнованиях за путевки на Олимпиаду борются 9 спортсменов из Узбекистана.