https://uz.sputniknews.ru/20240309/turizm-uzbekistan-tadjikistan-soglasheniye-sotrudnichestvo-42849688.html

Туркомпании Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения о сотрудничестве

Туркомпании Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения о сотрудничестве

Sputnik Узбекистан

Делегация Узбекистана приняла участие в международном туристическом форуме и выставке в Душанбе.

2024-03-09T09:48+0500

2024-03-09T09:48+0500

2024-03-09T09:48+0500

узбекистан

таджикистан

туризм

сотрудничество

презентация

делегация

форум

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Туристические компании Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения о сотрудничестве, сообщает ИА "Дунё".Вопросы укрепления межрегионального взаимодействия обсудили представители хокимията и бизнес-кругов Сурхандарьинской области с таджикскими коллегами на международном форуме в Душанбе. Они также приняли участие в презентации туристического и инвестиционного потенциала Хатлонской области Таджикистана.Недавно мы рассказывали о том, что Хива получила статус туристического города исламского мира.Сертификат хокиму Хивы Тимуру Давлетову вручил заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Ахмад Кавеса Сенгендо.Теперь о Хиве узнают еще больше ценителей уникальной восточной архитектуры. Ведь как рассказали в Комитете по туризму при Минэкологии, это единственный город-памятник, полностью сохранившийся в ЦА. В прошлом году в Хиве побывали более 500 тыс. туристов.

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