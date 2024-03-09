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https://uz.sputniknews.ru/20240309/turizm-uzbekistan-tadjikistan-soglasheniye-sotrudnichestvo-42849688.html
Туркомпании Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения о сотрудничестве
Туркомпании Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения о сотрудничестве
Sputnik Узбекистан
Делегация Узбекистана приняла участие в международном туристическом форуме и выставке в Душанбе.
2024-03-09T09:48+0500
2024-03-09T09:48+0500
узбекистан
таджикистан
туризм
сотрудничество
презентация
делегация
форум
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Туристические компании Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения о сотрудничестве, сообщает ИА "Дунё".Вопросы укрепления межрегионального взаимодействия обсудили представители хокимията и бизнес-кругов Сурхандарьинской области с таджикскими коллегами на международном форуме в Душанбе. Они также приняли участие в презентации туристического и инвестиционного потенциала Хатлонской области Таджикистана.Недавно мы рассказывали о том, что Хива получила статус туристического города исламского мира.Сертификат хокиму Хивы Тимуру Давлетову вручил заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Ахмад Кавеса Сенгендо.Теперь о Хиве узнают еще больше ценителей уникальной восточной архитектуры. Ведь как рассказали в Комитете по туризму при Минэкологии, это единственный город-памятник, полностью сохранившийся в ЦА. В прошлом году в Хиве побывали более 500 тыс. туристов.
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туркомпания узбекистан таджикистан соглашение сотрудничество делегация участие международный туристический форум выставка душанбе
туркомпания узбекистан таджикистан соглашение сотрудничество делегация участие международный туристический форум выставка душанбе

Туркомпании Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения о сотрудничестве

09:48 09.03.2024
© unsplash/Scott GrahamБумага, руки, ручка
Бумага, руки, ручка - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2024
© unsplash/Scott Graham
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Делегация Узбекистана приняла участие в международном туристическом форуме и выставке в Душанбе.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Туристические компании Узбекистана и Таджикистана подписали соглашения о сотрудничестве, сообщает ИА "Дунё".
Вопросы укрепления межрегионального взаимодействия обсудили представители хокимията и бизнес-кругов Сурхандарьинской области с таджикскими коллегами на международном форуме в Душанбе. Они также приняли участие в презентации туристического и инвестиционного потенциала Хатлонской области Таджикистана.
© ИА "Дунё"Узбекистан принял участие в международном туристическом форуме в Таджикистане
Узбекистан принял участие в международном туристическом форуме в Таджикистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2024
Узбекистан принял участие в международном туристическом форуме в Таджикистане
© ИА "Дунё"

"На мероприятии были представлены возможности сотрудничества в экономической, инвестиционной и туристической сферах между регионами Узбекистана и Таджикистана, обсуждены перспективные направления партнерства. В рамках международного форума состоялись двусторонние В2В-встречи", – говорится в сообщении.
Недавно мы рассказывали о том, что Хива получила статус туристического города исламского мира.
Сертификат хокиму Хивы Тимуру Давлетову вручил заместитель генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Ахмад Кавеса Сенгендо.
Теперь о Хиве узнают еще больше ценителей уникальной восточной архитектуры. Ведь как рассказали в Комитете по туризму при Минэкологии, это единственный город-памятник, полностью сохранившийся в ЦА.

В прошлом году в Хиве побывали более 500 тыс. туристов.
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